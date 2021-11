Martins: Powinniśmy zagrać lepiej

SONDA Które miejsce w grupie C Ligi Europy zajmie Legia?

- Nie jesteśmy zadowoleni, ponieważ przegraliśmy, a mieliśmy szansę na awans z grupy, jeżelibyśmy wygrali. Przegraliśmy ostatnio dużo meczów. Wiemy, że mieliśmy dzisiaj okazję zagrać lepiej. Rywalizowaliśmy jednak z bardzo dobrą drużyną. Jesteśmy smutni, ponieważ mogliśmy osiągnąć więcej - powiedział po ostatnim gwizdku sędziego Andre Martins . - Zauważyłem, że coś działo się na trybunach, ale nie mogę tego skomentować, ponieważ nie wiem dokładnie, co tam miało miejsce.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.