Hołownia: Fajnie było zagrać w takim meczu

Czwartek, 25 listopada 2021 r. 23:16 Mishka, źródło: viaplay

- Nie jest łatwo wejść w takim momencie na boisko, ale trener chciał coś zmienić w przerwie. Posłał mnie do gry, zmieniliśmy ustawienie z 3 na 4 obrońców. Robiłem co w mojej mocy, żeby pokazać się z dobrej strony. Cieszę się, że mogłem wystąpić w takim meczu. Jestem fanem piłki angielskiej, zawsze kibicowałem Liverpoolowi. Fajnie przyjechać i zobaczyć to na żywo, fajnie zagrać w tak prestiżowym meczu. Z boiska moje odczucia były takie, że staraliśmy się, budowaliśmy akcje, mieliśmy kilka sytuacji. Można mieć zastrzeżenia do pierwszej połowy, bo mogliśmy uniknąć straty bramek. W drugiej połowie było ciężej, szczególnie w końcówce. Staraliśmy się, ale to klasowa drużyna, z topowej światowej ligi. Został nam mecz o wszystko. Szkoda, że nie zagra Artur Jędrzejczyk, bo będzie nam go brakować - powiedział po spotkaniu z Leicester City FC Mateusz Hołownia.