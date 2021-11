Jędrzejczyk nie zagra ze Spartakiem

Komentarze (12)

Neskens - 18 minut temu, *.centertel.pl Szkoda że żaden trener tego nie potrafi dostrzec że ma dwa drewna na środku obrony i ręcznik w bramce ,a taktyka Legii to laga od jedzy na lukiniasa odpowiedz

(L)ukasz - 23 minuty temu, *.amazonaws.com 13 kartek? Ewidentnie Jędza nie wytrzymuje ciśnienia :(. Szansa dla Rose, czy zagramy 4 z tyłu Ribeiro, Wieteska, Nawrocki, Johansson? odpowiedz

Pawełek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Tosz to wzmocnienie! odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Żadne osłabienie. Pogonić dewelopera

odpowiedz

Kuchy King - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Może obrona dzięki temu zacznie jakoś wyglądać. odpowiedz

KLanik - 2 godziny temu, *.chello.pl No to już w ogóle będzie 0-5 w plecy. odpowiedz

ding - 2 godziny temu, *.chello.pl Hajto-bis, Mladenović z Lechii 2.0 odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.aster.pl To dobra wiadomość. Lepszą byłaby ta, o odejściu tego gracza z Legii. odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Po(L)ubiony: chyba kazdy juz chce jego odejscia. Robi sie z niego kucharczyk. Zagra jeden dobry mecz na 5. A pozostale 4....szkoda gadac. odpowiedz

Rondel - 2 godziny temu, *.com.pl Świetna wiadomość. Duże wzmocnienie Legii przed meczem ze Spartakiem. odpowiedz

jaca - 2 godziny temu, *.chello.pl to akurat dobra wiadomosc. przy swoich gestykulacjach wytrzeszcz oczu ma jakby byl na mefie

odpowiedz

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.aster.pl To dobra wiadomość. Lepsza brzmiałby: Jędrzejczyk już nigdy w Legii nie zagra. Ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi, co się ma. odpowiedz

