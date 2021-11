Piekarski o Michniewiczu: Latem doradzałem mu dymisję

Mariusz Piekarski udzielił wywiadu serwisowi Sport.pl, w którym zdradził nieco więcej informacji na temat kulis odejścia z Legii Czesława Michniewicza. - Od początku widziałem, jak budowana jest ta drużyna. Nie jest tajemnicą, że reprezentuję Czesława Michniewicza, więc często rozmawialiśmy o tym, co działo się w Legii. Teraz mogę to ujawnić, ale ja już w lecie doradzałem mu, żeby po awansie do Ligi Europy podał się do dymisji - cytuje byłego piłkarza stołecznego klubu Sport.pl.



- Trener chciał stawiać na piłkarzy mobilnych, a takich nie dostał. No ale ktoś tych piłkarzy znalazł, sprowadził i ktoś im płaci - dodał Piekarski.



- Mówiłem mu, żeby poczekał latem do końca okienka. Patrząc na jakość zawodników, którzy przychodzili, to nie było to, czego trener oczekiwał. Czesław chciał piłkarzy mobilnych jak Kapustka czy Karbownik - w taką stronę chciał iść. Podczas jego początku pracy w Legii, drużyna była bardzo mobilna - szczególnie w środku pola. Wszystko fajnie funkcjonowało i trener takich zawodników, o takiej charakterystyce chciał u siebie. Przychodzili jednak gracze o innym profilu. Uważam, że moje oko jest surowe i wymagające. Teraz w cenie jest mobilność piłkarzy.



- Przyznam, że doradzałem mu, że jeżeli nic nie zmieni się do końca okienka, to pomimo awansu do Ligi Europy, chciałem aby Czesław podał się do dymisji. Mówię to zupełnie szczerze. Trener miał jednak swoje zdanie i popatrzył na wszystko z pewnym oczekiwaniem. Do końca okienka nic się jednak nie zmieniło i trener nie dostał takich graczy, jakich chciał. Szatnia była za nim, chociaż wiadomo, że ci co nie grali to mieli na pewne rzeczy inne zdanie - dodał Piekarski.



Cały wywiad do odsłuchania tutaj