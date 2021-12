1/8 finału Pucharu Polski. Awans Legii

Trwają mecze 1/8 finału Pucharu Polski. We wtorek Olimpia Grudziądz pokonała Świt Nowy Dwór Maz., ale do wyłonienia zwycięzcy niezbędne były rzuty karne. Tego samego dnia Górnik Łęczna wyeliminował Koronę Kielce. W środę po dosyć ciekawym meczu Legia pokonała na wyjeździe Motor Lublin. W czwartek Widzew podejmie Wisłę Kraków. Mecz Górnika z Piastem został przełożony z powodu zakażeń covid-19. 1/8 finału PP Olimpia Grudziądz 3-3 k. 4-2 Świt Nowy Dwór Mazowiecki Korona Kielce 1-2 Górnik Łęczna Garbarnia Kraków 0-4 Lech Poznań Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0-2 Raków Częstochowa Arka Gdynia 2-1 Zagłębie Lubin Motor Lublin 1-2 Legia Warszawa Czwartek 02.12. godz. 20:00 Widzew Łódź - Wisła Kraków (Polsat Sport) 1 3.00 X 3.35 2 2.38 Piast Gliwice - Górnik Zabrze (przełożony) Terminarz i wyniki Pucharu Polski

Fan B - 32 minuty temu, *.orange.pl Dramatu ciąg dalszy...tym razem z happy endem.

Emocje i nerwy jakbyśmy grali z Realem...i pomyśleć,powspominać,że to było tak niedawno.

OZARK trwa!!!

odpowiedz

Pawełek - 9 godzin temu, *.netfala.pl Łach tradycyjnie wygrał mając furę szczęścia... odpowiedz

Rob - 5 godzin temu, *.open.pl @Pawełek: nie można ciągle wygrywać mając furę szczęścia, a tym bardziej 4:0. odpowiedz

Velvr - 5 godzin temu, *.icpnet.pl @Pawełek: a Ty zdrowy aby jesteś? odpowiedz

Felek - 30.11.2021 / 23:53, *.vectranet.pl W środę wszyscy jesteśmy za Garbarnią :-) odpowiedz

1111 - 11 godzin temu, *.com.pl @Felek: coś wam nie pykło... odpowiedz

Arek - 30.11.2021 / 18:49, *.tpnet.pl Szkoda Świtu. Tym bardziej, że chyba na dwie minuty przed końcem prowadzili. odpowiedz

Lfan - 30.11.2021 / 17:07, *.autocom.pl Do boju LEGIO marsz! PP ten sezon może jeszcze uratować! odpowiedz

SF - 30.11.2021 / 12:18, *.tpnet.pl LEGIO walczymy o awans ! Powodzenia !!! odpowiedz

LW - 30.11.2021 / 12:14, *.tpnet.pl Motor L. 0-2 LEGIA ! "L" !!! odpowiedz

Kuba - 30.11.2021 / 11:04, *.plus.pl Kto z was będzie na sektorze C2? odpowiedz

Pawełek - 30.11.2021 / 09:43, *.netfala.pl Musimy to wygrać! odpowiedz

