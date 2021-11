Legia zastąpi trenera tymczasowego trenerem tymczasowm?

Piątek, 26 listopada 2021 r. 09:45 źródło: meczyki.pl

Legia Warszawa jest pogrążona w bardzo głębokim kryzysie. Prezez Dariusz Mioduski otwarcie przyznaje, że stara się o zatrudnienie Marka Papszuna. Według informacji portalu meczyki.pl, Legia bardzo poważnie rozważa jeszcze wariant pośredni, który może wejść w życie jeszcze przed spotkaniem z Jagiellonią Białystok. Drużynę miałby objąć trener z dużym doświadczeniem, ale na bardzo krótki okres.



Co ciekawe, jeszcze wczoraj w wywiadzie z Mioduskim czytaliśmy: "Powierzyliśmy funkcję trenerowi Markowi Gołębiewskiemu, który przeszedł szczegółową weryfikację w rezerwach, a jego osobowość, warsztat pracy i mentalność należą z pewnością do kategorii tych, o które nam chodzi. Nie chcieliśmy zatrudniać „strażaka” z zewnątrz. Oczywiście wiemy, że dając trenerowi Gołębiewskiemu tę czasową szansę, wrzuciliśmy go na bardzo głęboką, niespokojną wodę. Wiedział jednak, na co się pisze, a my wiedzieliśmy, że przejściowo jesteśmy gotowi na takie ryzyko. Jestem przekonany, że dla rozwoju trenera Gołębiewskiego to też ważny czas, cały czas go wspieramy i na pewno nie zrezygnujemy z jego dalszej pracy w klubie."



Tymczasem meczyki.pl informują: "W klubie zdano sobie sprawę, że skoro do końca roku jest jeszcze wiele spotkań (na teraz osiem), dalsze pozostawienie drużyny bez doświadczonego szkoleniowca jest bardzo ryzykowne. Dlatego w ostatnich dniach zintensyfikowano wprowadzanie wariantu pośredniego - sprowadzenie do klubu doświadczonego trenera-strażaka, który miałby pomóc zespołowi na cito. Z jednym zastrzeżeniem: ta misja będzie krótka lub bardzo krótka. Uzależniona jedynie od tego, kiedy do klubu trafi nowy trener, którego bardzo chce Mioduski, czyli Marek Papszun."



