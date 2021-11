Legia zastąpi trenera tymczasowego trenerem tymczasowym?

Legia Warszawa jest pogrążona w bardzo głębokim kryzysie. Prezez Dariusz Mioduski otwarcie przyznaje, że stara się o zatrudnienie Marka Papszuna. Według informacji portalu meczyki.pl, Legia bardzo poważnie rozważa jeszcze wariant pośredni, który może wejść w życie jeszcze przed spotkaniem z Jagiellonią Białystok. Drużynę miałby objąć trener z dużym doświadczeniem, ale na bardzo krótki okres. Co ciekawe, jeszcze wczoraj w wywiadzie z Mioduskim czytaliśmy: "Powierzyliśmy funkcję trenerowi Markowi Gołębiewskiemu, który przeszedł szczegółową weryfikację w rezerwach, a jego osobowość, warsztat pracy i mentalność należą z pewnością do kategorii tych, o które nam chodzi. Nie chcieliśmy zatrudniać „strażaka” z zewnątrz. Oczywiście wiemy, że dając trenerowi Gołębiewskiemu tę czasową szansę, wrzuciliśmy go na bardzo głęboką, niespokojną wodę. Wiedział jednak, na co się pisze, a my wiedzieliśmy, że przejściowo jesteśmy gotowi na takie ryzyko. Jestem przekonany, że dla rozwoju trenera Gołębiewskiego to też ważny czas, cały czas go wspieramy i na pewno nie zrezygnujemy z jego dalszej pracy w klubie." Tymczasem meczyki.pl informują: "W klubie zdano sobie sprawę, że skoro do końca roku jest jeszcze wiele spotkań (na teraz osiem), dalsze pozostawienie drużyny bez doświadczonego szkoleniowca jest bardzo ryzykowne. Dlatego w ostatnich dniach zintensyfikowano wprowadzanie wariantu pośredniego - sprowadzenie do klubu doświadczonego trenera-strażaka, który miałby pomóc zespołowi na cito. Z jednym zastrzeżeniem: ta misja będzie krótka lub bardzo krótka. Uzależniona jedynie od tego, kiedy do klubu trafi nowy trener, którego bardzo chce Mioduski, czyli Marek Papszun." Cały artykuł tutaj

Zgredek JWM - 54 minuty temu, *.chello.pl Dobry kurs na Jagę 4,80 płacą wchodzi na kuponie jak Stal Mielec!!! odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Daj spokój Papierośniku. Twoja Jaga przegralaby z Leicester 0:5 odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Takie gadanie. Michniewicz miał być takim trenerem. Ale zwolnili go po pierwszym kryzysie. Wątpliwe odpowiedz

Typer - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Toż to geniusz. Ja widzę p. Dareczka w polityce. A niech mnie knur popieści. To wymyślił. Nie no teraz można być spokojnym. odpowiedz

ttt - 2 godziny temu, *.media.pl Przecież trener nie jest problemem! Zresztą on nie gra. Problemem jest brak bramkarza i środkowego obrońcy. Takiego z umiejętnościami i z jajami jak kiedyś Zieliński, Choto, Astiz czy nawet Pazdan. A tak poza tym skład jest świetny tylko pozostaje kwestia zgrania. Ale jak tu się zgrać skoro od początku lipca mecze co 3 dni...Problem słabej jesieni w lidze występował zawsze gdy była faza grupowa pucharów a teraz nałożyło się to co napisałem w drugim zdaniu odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @ttt: Tak, skład jest kosmiczny co widać w tabeli. Trener też nie jest potrzebny, w końcu najlepsi grają bez trenerów, prawda? I te przeklęte granie co 3 dni - biedni piłkarze, tylko im na świecie przyszło tak grywac....



Większych bezdur dawno nie czytałem. Mitomaństwo na poziomie prezesa. odpowiedz

Atmosferic - 2 godziny temu, *.orange.pl Łęczna prowadzi z górnikiem - Legia na dnie tabeli :D odpowiedz

zaba285 - 5 godzin temu, *.grupaping.pl po tym wywiadzie przed meczem z Leicester, to jeszcze mniej wierzę w to, że Pan Marek Papszun stwierdzi, że warto przyjąć ofertę od takiego prezesa... odpowiedz

Salvador GCW - 6 godzin temu, *.aster.pl Kiedy będzie info o zmianie prezesa A nie trenera ?! Loczek przestań kompromitować Mój Ukochany Klub!!! odpowiedz

Urs 72 - 8 godzin temu, *.chello.pl ,...........................nic więcej odpowiedz

|L/ - 14 godzin temu, *.as9105.com Pane Mioduch daj pan spokòj bukuj .bilet

I wylatòj odpowiedz

OSA(L) - 15 godzin temu, *.15.136 https://igol.pl/dariusz-mioduski-zyciorys/



uwaga

teraz teoria spiskowa:

1. Lech ma 100lecie, Amica jest pierwsza w tabeli i jakoś to się musi utrzymać, a lekko nie jest, bo grupa pościgowa blisko.

2. Kulczyk żyje, a jeśli nie, to Dario zna pewnie Jego syna kibica Amiki.

3. Piękny Darek prezent wymyślił dla Nich...

MP na 100lecie bo nawet zamącił, zasiał ferment w Rakowie aby odpadli w "grze o tron"...

takie to piłkarskie pokery na Harvardzie "uczo" :) :) :) odpowiedz

Piotrek Ochota - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @OSA(L): z żyjącym kluczykiem (celowo) popłynąłeś :-) Co do reszty - możesz mieć rację niestety. odpowiedz

Luk - 5 godzin temu, *.timplus.net W wielkim biznesie nie ma czegoś takiego jak prezent... odpowiedz

Eduardo - 15 godzin temu, *.toneticgroup.pl jesli to prawda, to dramat. Wypad gołodupcu odpowiedz

Caali - 15 godzin temu, *.plus.pl Prezes ma jednak rację, że Legia jest na najlepszej drodze. W końcu kopacze są na najlepszej drodze do pobicia przedwojennego rekordu wszechczasów, sam prezes jest na najlepszej drodze do pobicia rekordu ilości trenerów prowadzących drużynę w pierwszej fazie grupowej pucharów, a kumaci, z hiciorem „Nie poddawaj się...” są na najlepszej drodze do pobicia rekordu Guinessa w kategorii najdłuższe nieprzerwane pianie monotonne... odpowiedz

Cyniek - 15 godzin temu, *.play-internet.pl @Caali: Wiem tylko jedno koloego w latach 90 tych i początek 2000 po połowie tych porażek prezes miał by spalone auto kucharski okna bez szyb a połowa piłkarzyków już by nie było w klubie bo są i by rozwiązali kontrakty odpowiedz

OSA(L) - 14 godzin temu, *.15.136 @Cyniek : i to kolejna zagadka- w którym momencie się obudzimy ?

bo to już nie jest z ręką w nocniku... tylko niestety z c#ujem w gardle, ale przez odbytnicę.

Ciężko mi dalej uwierzyć, że takie komentarze piszę i że taki czas nastał.

Jakby mi ktoś 4-5 lat temu powiedział, że Legia będzie na miejscu spadkowym, to bym Go do Vegi odesłał z takim scenariuszem... odpowiedz

Korda - 16 godzin temu, *.centertel.pl Tu potrzebny jest prezes z jajami a nie zbukami odpowiedz

OIF - 17 godzin temu, *.orange.pl Czyżby nastał czas Leszka Ojrzyńskiego ? Mam nadzieje że tak odpowiedz

Pjoter - 17 godzin temu, *.knc.pl Ludzie,czy Wy czytacie i widzicie to samo,co ja????????? Tu jest potrzebny psychiatra i egzorcysta w jednej osobie dla mioduskiego.....zgroza,obłęd,szataństwo i kabareciarstwo! odpowiedz

Biała Siła - 17 godzin temu, *.t-mobile.pl To jest jakiś obłęd ,szaleństwo ,pomieszane z głupotą , odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Biała Siła: Czekam na moment, kiedy prezesa zastapoi ktoś tymczasowy. Może właścieciel na to w koncu wpadnie gdy będzie w amoku?

odpowiedz

Leśny Dziadek - 18 godzin temu, *.centertel.pl Z jednym zgodzimy się chyba wszyscy, niezły ,,czaruś,, z prezesa Legii:)) odpowiedz

Mateusz z Gór - 18 godzin temu, *.orange.pl Mioduski od wielu lat robi z mordy szmatę, ale jeśli teraz odwoła Gołębiewskiego to będzie największa hipokryzja w całej jego legijnej historii, która nie może przenieść nic dobrego, bo żaden szanujący się trener nie będzie pracował z tak zakłamanym oszustem, który jest bardziej niestabilny emocjonalnie niż Legia sportowo. odpowiedz

Wolfik - 18 godzin temu, *.play-internet.pl Po przeczytaniu wywiadu udzielonego przez Mioduskiego przed meczem z "Lisami" oraz tego "newsa" odnosze wrażenie graniczace z pewnością, że obecny własciciel Legii mówiąc delikatnie "zczubkował zupełnie".... odpowiedz

Leeman - 19 godzin temu, *.chello.pl podobno pan Darek rozmawiał ze Strażakiem Samem

czy by nie wziął tej roboty odpowiedz

OSA(L) - 15 godzin temu, *.15.136 @Leeman: zrobiłeś mi wieczór tym komentem :) :) :) odpowiedz

Lokaty dziad z Legiolasu - 19 godzin temu, *.chello.pl Biorę strażaka Waldka Pawlaka, ja tu jestem kierownikiem tej szatni i co jesteście w stanie mi zrobić hahaha. odpowiedz

Zdzicho - 20 godzin temu, *.tpnet.pl Piechniczek jest wolny i chetnie dorobi do emerytury odpowiedz

Lokaty dziad z Legiolasu - 19 godzin temu, *.chello.pl @Zdzicho: Edek lorens na asystenta. odpowiedz

L fire - 20 godzin temu, *.net.pl A po co takie pieprz.nie , cudu się nie spodziewajmy Liga tak się na L uwzięła i mają radochę że jest okazja spuścić ją na zaplece ekstraklapy i wszystko ku temu zmierza...

w Legii totalny cyrk inni się sprężają na Nas choćby Słonie ze wsi prowadzili z Hanysami na szczęście jest po raz bo jak wygrają to nam odjadą ...

PATOLOGIA TOTALNA NA SŁODKO- MIODZIO

odpowiedz

Trampek - 20 godzin temu, *.125.29 Przez wielokrotnie nieodpowiedziane działanie osób, /aby było jasne/ powtarzam osób sterujących LEGIĄ , klub znalazł się w sytuacji delikatnie ujmując - niedopozazdroszczenia . Jak długo te osoby , będą dalej funkcjonować w LEGII - tak długo klub będzie borykał się z różnego rodzaju trudnościami, być może nawet gorszymi niż obecnie. odpowiedz

ferds - 20 godzin temu, *.chello.pl ja pier.... co ca chaos... poza tym kto poważny wziąłby taką posadę na chwilę? następny beniaminek? odpowiedz

Rea(L)ista - 20 godzin temu, *.t-mobile.pl A może geniusze szykują powrót Romeo? odpowiedz

kalosz - 20 godzin temu, *.mm.pl w wiekszosci naszych klubow z eksraklasy...a zwlasza w Legii kazdy trener jest tymczasowy... odpowiedz

Miasto Rafałka - 20 godzin temu, *.play-internet.pl Operacja na otwartym pacjencie bez narkozy odpowiedz

Mrok - 21 godzin temu, *.com.pl Słyszałem, że o możliwość odkupienia resztek klubu po El Loko pytał już biznesmen z Azji niejaki Vanna Li. Portfolio biznesowe ma mieć podobno nie gorsze niż Mioduski po holdingu Kulczyka.

Czekają nas wielkie inwestycje, kolejne "oczka w głowie" itp. odpowiedz

Rea(L)ista - 20 godzin temu, *.t-mobile.pl @Mrok: na przeszkodzie może stanąć tylko kolejny zawal Vanna Li. odpowiedz

S - 21 godzin temu, *.plus.pl Tymczasowiejszym???? odpowiedz

smok - 22 godziny temu, *.vectranet.pl Piszę tutaj, bo nie mogę się dodzwonić do Darka. A nie mogę dodzwonić się do Darka, bo nie mam do niego numeru. Ale mam propozycję. Szukaszpan trenera?

Mój brat jest nauczycielem wuefu w jednej z podostrołęckich gmin. Już od jakiś dziesięciu lat. Poza tym od podstawówki jest kibicem naszej Legii. I w końcu... jest też strażakiem miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Panie Mioduski. Tanio nie będzie, bo dycha miesięcznie, Do niewielkiej negocjacji. Euro oczywiście. i od poniedziałku możemy zaczynać. odpowiedz

Hehe - 21 godzin temu, *.centertel.pl @smok: dzwoń 48 22 318 20 00

Powołaj się na mnie

odpowiedz

Arek - 22 godziny temu, *.tpnet.pl Nie chcieliśmy zatrudniać strażaka z zewnątrz. Po czym, zastanawiają się, nad zatrudnieniem strażaka z zewnątrz. Ku...wa! co on ma w głowie? odpowiedz

El Loko - 21 godzin temu, *.orange.pl @Arek: Pewnie to samo co na zewnątrz, czyli loki. odpowiedz

Oldman - 19 godzin temu, *.chello.pl @El Loko:

to powinien przejąć Loczki Wyszków, kobieca drużyna piłkarska odpowiedz

Lolo Pindolo - 22 godziny temu, *.net.pl Prościej sprzedać Legię, naprawdę pudel. Już frajerów z nas zrobiłeś . Uffff..... udało się, daj już spokój i znajdź sobie nowe marionetki na żylecie. odpowiedz

robert60 - 22 godziny temu, *.chello.pl Jest podobno chętny trener z Japonii - Kamikadze odpowiedz

topery - 22 godziny temu, *.t-mobile.pl @robert60: tak Ale będzie raczej tymczasowym bo yoshikiro kamikadze jest nastawiony tylko na zwyciestwo odpowiedz

S - 6 godzin temu, *.aster.pl @topery: niekoniecznie na zwycięstwo, raczej na szybki spektakularny wynik odpowiedz

Hehe - 23 godziny temu, *.centertel.pl Czyżby coś Brzęczało czy mi się zdaje? odpowiedz

Hehe - 22 godziny temu, *.centertel.pl @Hehe: https://www.google.com/amp/s/www.polsatsport.pl/wiadomosc-amp/2021-11-26/liczby-obnazaja-souse-jest-gorszy-od-brzeczka/ odpowiedz

Tymczasowy kibic - 23 godziny temu, *.plus.pl Może teraz zamienić Gołębiewskiego na Zasadę? Sezon jesienny rezerwy już skończyły. Kiedyś ŁKS jak nie szło to zamieniał Polaka z dziuba odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 23 godziny temu, *.plus.pl Może zamiast trenera wybrać prezesa tymczasowego? odpowiedz

magoo - 23 godziny temu, *.tpnet.pl Piechniczek, Strejlau, Gmoch... Wszyscy wolni, można brać. odpowiedz

Sebo(L) - 23 godziny temu, *.centertel.pl Kiedyś w Atletico Madryt rządził ekscentryczny prezes Ś.P. już, Jesys Gil y Gil. Potrafił zmieniać trenerów co kilka kolejek. Mioduski chyba chce przebić swoimi decyzjami słynnego Hiszpana. odpowiedz

Gregor - 26.11.2021 / 15:20, *.kabel-deutschland.de Pilot nie leci, więc najlepiej by było, jakby ten samolot je...ął o glebę i ktoś z doświadczeniem postarał się go do kupy poskładać... odpowiedz

Grinder - 26.11.2021 / 15:02, *.chello.pl ponoć Bogdan Jóżwiak z Ursusa odpowiedz

arien - 26.11.2021 / 14:47, *.cyfrowypolsat.pl Hybala odpowiedz

TYMCZASOWY I OBECNY TRENER.... - 26.11.2021 / 14:44, *.102.124 VUKO POWINIEN POPROWADZIĆ MECZ Z JAGIELONNIĄ, INACZEJ DNA CDN... odpowiedz

Hahaha - 26.11.2021 / 15:14, *.vectranet.pl @TYMCZASOWY I OBECNY TRENER....: Ten amator :D odpowiedz

K(L)AKIER - 26.11.2021 / 14:33, *.inetia.pl "Czy leci z nami pilot" miało proroczy przekaz odpowiedz

kibic - 26.11.2021 / 14:29, *.net.pl racja nikt nad niczym nie panuje, totalny haos odpowiedz

kibic(L) - 26.11.2021 / 14:07, *.inetia.pl No to znając życie Vuko wróci. W końcu cały czas na liście płac.

Boże, co się dzieje w tym klubie. Nikt nad niczym nie panuje. Prezes przyznaje, że zmienial trenerów bo media tego chciały, wczoraj mówi, że trener zostaje, dziś, że trzeba zmienić. Zawodnicy widzą, że rozpiździaj totalny, atmosfery ewidentnie nie ma. Wystarczy spojrzeć na drużynę, by zobaczyć, że tam grup i podgrupek pełno, zero atmosfery i chęci. To są owoce wieloletniej pracy Mioduskiego i Kucharskiego. odpowiedz

Dedi - 26.11.2021 / 14:30, *.plus.pl @kibic(L): Vuko wróći nie wyjdzie mu pare spotkań i trener tymczasowy go zastąpi lol.

Tak poważnie to tak.. Dramat masz racje. odpowiedz

Majki - 26.11.2021 / 13:57, *.. Trzech różnych trenerów w sześciu meczach grupowych LE.



Ciekawe, czy to już kiedykolwiek gdziekolwiek było. odpowiedz

Obiektywny znawca - 26.11.2021 / 13:47, *.icpnet.pl Kompleksiki, frajerstwo, puste słowa, ściema, oszustwa, kłamsta i robienie z siebie znawcy, światowca biznesmena a to..... a to typowo korporacyjne sku.rwysyństwo, sam jestem ch...ym prezesem, ale nie.... wszyscy winni tylko nie ja,

będzie zwalniał na potęgę wszystkich dookoła bo wczesniej nie potrafi normalnych ludzi zatrudnić i otacza się garstką bezjajecznych klaunów, poklaskiwaczy i dupowłazów.

Sam się zwolnij, po co zatrudniałeś "młodego" na 5 min???, a teraz kłapiesz, że to jego koniec, czy ty masz w ogóle trochę oleju w głowie, to jest normalne działanie pajacu?

To właśnie twoje decyzję się nie bronią, a nie trenerzy, bo tych ich najpierw zatrudniasz.

Spójrz w lustro ile już błędów popełniłeś, gdybyś był zatrudnionym prezesem u kogoś obcego to już dawno wyleciałbyś na kopach odpowiedz

Powiślak - 26.11.2021 / 13:46, *.orange.pl Michniewicz wykorzystał LEGIE do lansowania siebie jako trenera najpierw w Ekstraklasie a później tylko w LE olewając ją { składy rezerwowe w każdym meczu inne} dlatego po odpadnięciu z pucharów może być znowu niezłym trenerem żeby poprawić swoje notowania . odpowiedz

spasiony - 26.11.2021 / 13:37, *.123.82 Moze tropem miodowej logiki taki tymczasowy trener niechcacy zostanie na piec lat?



Mowiac powaznie, to trzeba uderzac do kapelana Legii. Pomoc moze juz tylko msza swieta blagalna o ocalenie klubu. odpowiedz

Dedi - 26.11.2021 / 13:37, *.plus.pl Teraz będzie zmiana trenera co kilka spotkań ? Czy pan Darek wie ile nie wychodziło Fergusonowi na początku przygody z MU? Że przez pierwsze lata nic zdobył za wiele? Praktycznie nic... Trener tymczasowy to bezsens... Ojrzyński i koniec rozmowy. Żadnych już Vukoviców czy Gołębiewskich chociaż czy tu aby o trenera napewno chodzi??



Nawet trener od dziewczyn Klafurić nie miał takiej serii!!!! Porażek , nawet Jozak czy Sa Pinto... My mamy słabych zawdoników....nie rozumiejących się na boisku.... Bez zaangażowania w gre, zawodników co wydaje się że jak wygrali pierwszy mecz z Leicester to są niewiadomo jakimi gwiazdami.... Nie ma u nas w składzie takich charakterów jak np Kuba Błaszczykowski czy Piszczek którym taki jeden wygrany mecz z rywalem Mocnym nie robił żadnego wrażenia. Jest tylko Boruc.

Emreli strzelił jedną bramkę z Leicester i w lidze z Rakowem ...potem już tylko zjazd i machanie rękoma na boisku. odpowiedz

wtf - 26.11.2021 / 13:33, *.chello.pl Te panienki może ogarnąć tylko trener Legia Ladies!Miodek nie zwlekaj,ciężkie czasy są dla wizjonerów takich ja ty momentem spełnienia i satysfakcji! odpowiedz

Rafix - 26.11.2021 / 13:43, *.chello.pl @wtf: ja jeszcze myślę że dobry byłby trener "żaków", bo piłkarze zachowują się gorzej jak rozkapryszone bachory, a na psychologa supernianię.



odpowiedz

Rafix - 26.11.2021 / 13:29, *.chello.pl Jak można było zwolnić trenera, nie mając choć odrobinę lepszej alternatywy.

Jak można było zwolnić trenera, choć widać gołym okiem że to piłkarze olewają ten klub, imprezując i grając poważnie tylko w LE

Jak można było zwolnić trenera, który nie otrzymał wsparcia w postaci transferów, które on sam chciał (podobna sytuacja była za czasów Magiery, Czerczesowa)

Nie jestem fanem Michniewicza, ale lepszego trenera nie mieliśmy od lat (Czerczesowa również uważam za gorszego trenera dla naszego klubu)

Za Michniewicza wczorajszy mecz nie wyglądałby aż tak kompromitująco, a i w lidze w końcu by coś wyszło, gdyby dano mu wziąć za mordy tych piłkarzy olewaczy.



odpowiedz

Pawciu - 26.11.2021 / 13:28, *.net.pl Vuko placa, Michniewiczowi placa wiec stworzyc duet strazakow :)))))) odpowiedz

Cyniek - 26.11.2021 / 13:19, *.play-internet.pl Jutro na legii odbywa się szkolenie trenerskie napewno nasze sokole oko Radziu wypatrzy odpowiedz

Powiślak - 26.11.2021 / 13:04, *.orange.pl Priorytetem jest teraz Ekstraklasa i PP a nie Liga Europy . Trzeba odbudować drużynę a nie brnąć dalej bo z tego prądu nie będzie .Po zwolnieniu Vuko, Michniewicz wiedział że na trzech frontach się nie da dlatego poświęcił puchary na rzecz ligi . odpowiedz

lucho_83 - 26.11.2021 / 13:02, *.81.66 To już nawet nie jest śmieszne....Ten sezon skończy się największą kompromitacją w historii! odpowiedz

Johny Ony - 26.11.2021 / 12:59, *.vectranet.pl to jest DRAGIKOMEDIA.

Scenariusz na film. odpowiedz

cyniek - 26.11.2021 / 12:48, *.vectranet.pl panonowie wysraczy tylko wypier...ic kucharskiego zatrudnic na jegoi stanowisko np JAcka zielinskiego iu klub zaczyna funcjonowac nieidzi w tym dewbiklu wiem co loczek widzi w tym debilu ktrory naraza go co roz na koszty odpowiedz

Leśny Dziadek - 26.11.2021 / 12:56, *.orange.pl @cyniek: Mam obawy czy to "wysraczy", czy trzeba większego wypróżnienia... odpowiedz

Cyniek - 26.11.2021 / 13:04, *.play-internet.pl @Leśny Dziadek: Masz rację że to może nie pomoc ale pierwszego jego wyoierdolil za transfery za podejmowane decyzje co za baran daje prowadzić pierwsza drużynę komuś kto wygrywa raz na trzy razy w trzeciej lidze po UJ ten zaciąg z albani Muci ma przebłyski fakt odpowiedz

Cyniek - 26.11.2021 / 13:09, *.play-internet.pl @Leśny Dziadek: ale to nie jest zawodnik. Na pierwszy skład kto normalny nie sprowadza dwóch równorzędnych bramkarzy tylko zostajemy z mijającym się miszta że co szczal bardziej w róg to bramka i Tobiaszem młodym kto sprowadził Rossę pytam się i poco jak koleś miał by problemy w trzecioligowych klubach się złapać już wiem czemu Azerowie odpuścili łatwo emreliego koleś lekceważy mecze o reszcie się już nawed nie rozpisuje bo szkoda czasu i zdrowia odpowiedz

K(L)AKIER - 26.11.2021 / 13:53, *.inetia.pl @cyniek: gosc zrobil transfer za 1.3000000 mln euro i co z tego mamy ? Taniej chyba by bylo go zwolnic odpowiedz

Cyniek - 26.11.2021 / 14:51, *.play-internet.pl @K(L)AKIER: O tym mówię właśnie odpowiedz

Darek - 26.11.2021 / 12:46, *.chello.pl Vuko już jakiś czas temu powiedział,że w Legii są trenerzy tymaczasowi i trenerzý tymczasowi tylko nie wiedzą,że są trenerami tymczasowymi. odpowiedz

L - 26.11.2021 / 12:50, *.autocom.pl @Darek : za chwile sie okaze, ze Vuko ze wszystkim mial racje. Tyle daje siedzenie w klubie 20 lat i obserwacja. odpowiedz

Xyz - 26.11.2021 / 12:40, *.orange.pl Jak takie info wychodzi to pewnie coś w tym jest. Biorąc pod uwagę kogo mogłaby interesować praca do końca sezonu, to przychodzą mi do głowy dwie niemożliwe do zrealizowania kandydatury: Czerczesow (do czasu aż znajdzie nową pracę + ma do nas sentyment) i Vuko (bo i tak mu się kontrakt kończy w czerwcu). Każdy z nich zna Legią ,,od środka" i miałoby to ręce i nogi. Ale, że są one ,,niemożliwe" to na takie coś może się zgodzić jedynie ktoś w stylu Ojrzyńskiego. I nawet byłoby ok, zobaczmy co zrobi z teoretycznie lepszymi piłkarzami niż miał wcześniej.. odpowiedz

MICHAL - 26.11.2021 / 12:39, *.245.11 WYRZUĆCIE TEGO OSŁA ZANIM PRZEGRA W PUCHARZE POLSKI Z TRZECIOLIGOWCEM. OJRZYŃSKI BYŁBY DOBRY, Z TAKIM TRENEREM MOŻNA POWALCZYĆ ZE SPARTAKIEM. WCZORAJ KOMPLETNA ŻENADA, DOBRZE ŻE CHOCIAŻ LEICESTER DAŁ KARNEGO odpowiedz

Powiślak - 26.11.2021 / 12:35, *.orange.pl Vuko 7-0 z Wisłą 5-1 z Górnikiem z Arką 5-1 z Jagą 4-0 z Rakowem 3-1 z Lechem i innymi też wgrane. Wszyscy bali się Lazienkowskiej choć grał słabym składem i po pandemii a wy tylko Czerczesow , najbrzydsza piłka .Vuko tooddany legionista z charakterem i jeszcze na etacie. odpowiedz

Powiślak - 26.11.2021 / 12:42, *.orange.pl @Powiślak: Vuko byłby logicznym rozwiązaniem - zna klub, niedawno tutaj był, zgłosił zainteresowanie, czyli w zasadzie nie potrzeba mitycznej aklimatyzacji. Ale Vuko chciałby wyczyszczenia władz, a to nie sądzę, żeby przeszło u Miodka. odpowiedz

Szpaku - 26.11.2021 / 12:35, *.plus.pl Cała Polska ma z nas bekę...K..ile jeszcze wstydu?? odpowiedz

paw_pawela - 26.11.2021 / 12:22, *.telkab.pl Jajca będą jak ten tymczasowy zastąpi tymczasowego i ten nagle wygra poostałe osiem spotkań.... wtedy nasze władze nie dość że zakiwają się to jeszcze się wyper...ą hahahahaha odpowiedz

Wojtek86 - 26.11.2021 / 12:21, *.chello.pl Murem za Stasiem! odpowiedz

(L)egia - 26.11.2021 / 12:15, *.196.20 Czyli trenerem I drużyny będzie strażak, coraz lepiej. odpowiedz

Lolek - 26.11.2021 / 12:13, *.telkab.pl Ojrzyński jak nic odpowiedz

antek - 26.11.2021 / 12:12, *.. wystarczylo panie tymczasowy powiedziec nie nadaje sie tylko koryto odpowiedz

Janinho - 26.11.2021 / 11:54, *.62.91 Dawaj Staśka Czerczesowa, nawet na 8 meczów. Zobaczą gwiazdki z zagranicy co znaczy zapier.... jak zimno za oknem odpowiedz

Leśny Dziadek - 26.11.2021 / 11:52, *.orange.pl Czy ten człowiek jest w stanie kiedykolwiek zroumieć, że przez te 5 lat doprowadził klub do miejsca, w którym jest? I że jest jedyną osobą za to odpowiedzialną? Co więcej, przez swoje decyzje zniszczył jakikolwiek pozytywny wizerunek WŁASNEJ OSOBY. Nie tylko jako człowiek, który prowadzi klub piłkarski, ale zwykły, ludzki wizerunek...Ten wywiad to potwierdza i nawet słowo "przepraszam,, brzmi jak kompletna hipokryzja...Nie ufam i nie zaufam takiej osobie, przelało się... odpowiedz

dino - 26.11.2021 / 12:34, *.vtelecom.pl @Leśny Dziadek:

Najlepsze że w wywiadzie mówił wczoraj ZWOLNILIŚMY wielu trenerów (chyba chłop rozdwojenia jaźni doznał, my?) pod presją czasu i wyniku a dziś szuka nowego trenera (pod presją czasu i wyniku)

Ten człowiek postradał zmysły przerosło go to wszystko tylko dlaczego Klub ma na tym cierpieć? odpowiedz

Leśny Dziadek - 26.11.2021 / 12:55, *.orange.pl @dino: To wygląda tak, że coraz bardziej jednak pewne rzeczy docierają do głowy. A mianowicie to, że każde kłamstwo kiedyś zostanie przejrzane. Ile można kłamać, bezkrytycznie? Coraz więcej ludzi przegląda na oczy, i władze Legii doskonale to wiedzą. Odradzam jakiekolwiek rozwiązania siłowe, ale inteligentny bunt wszystkich kibiców, spowoduje, że ta cała utopijna filozofia upadnie. Do niczego nie namawiam, stwierdzam fakt. Ludzie i tak wytrzymali bardzo dużo, zdecydowanie za dużo. A teraz kolejne próby zwalenia winy np. na Michniewicza to KPINA z ludzi świadomych i obraza ich inteligencji. Cierpliwość się wyczerpała. Dość opowiadania bredni. odpowiedz

Semper Fi - 9 godzin temu, *.232.6 @Leśny Dziadek: A Ty czasami nie mowisz o sramdemii? Bo pasuje jak ulał.

Inteligentny bunt...

Rozwiązania siłowe nie...

Koniec bzdur...

Obraz ludzi swiadomych...

No samo sedno. odpowiedz

WIDZ - 26.11.2021 / 11:52, *.chello.pl Mioduski i jego przydupasy to nieudacznicy i niszczyciele. Z miesiąca na miesiąc pogrążają klub. Wstyd i żenada. Dość już tego ośmieszania ponad stuletniej marki! odpowiedz

Byli trenerzy na lata, na lato, teraz będą na kilka spotkań - 26.11.2021 / 11:48, *.chello.pl DNO :( odpowiedz

Pawel - 26.11.2021 / 11:45, *.vectranet.pl Jprdl chłop się sam zakiwał odpowiedz

peru123 - 26.11.2021 / 11:37, *.plus.pl Żaden rozumny trener nie przyjdzie teraz do Legii, chyba że zapłacą mu tyle co zarobiłby w trzy lata. Papszun przyjdzie pracować dla loczka po sezonie ale pod warunkiem że nie zrobi w tym roku wyniku w Częstochowie. Papszun jest trenerem który buduje zespół , a na dziś w Legii to jest klecenie, co pół roku pozyskiwanie 3 do 5 nowych kopaczy w miejsce najbardziej wyróżniających się sprzedanych dalej. odpowiedz

lissek - 26.11.2021 / 11:26, *.chello.pl Tylko Andrzej Strejlau, Bardzo dobry trener tylko nie ma wyników. Buhahahahahahaha. odpowiedz

Leśny Dziadek - 26.11.2021 / 11:29, *.orange.pl @lissek: Życzę panu Andrzejowi i 200 lat życia, ale niestety, to nie jest trener "na lata"...A to kłóci się z jedyną słuszna linią prezesa - tylko trener na lata. Co oczywiście widać w każdym przypadku... odpowiedz

Leśny Dziadek - 26.11.2021 / 11:26, *.orange.pl To, że jesteśmy w ciemnej d... to jeszcze nic, to że się tam zaczynamy porządnie umieszczać - to małe miki, ale fakt, że ktoś nam próbuje wmówić, że tak wygląda super kolacja, przy świecach, w najlepszej restauracji świata, to już totalna żenada. I jeszcze zrzucanie odpowiedzialności na wszystkich, za ewidentnie swoje błędy. Panie, nie będe wnikał gdzieś się wychowywał, ale jedzie tutaj wyraźnie klimatami prosto z miasta, gdzie kozły trykają się na rynku...Ten numer nie przejdzie w Warszawie. odpowiedz

Michał - 26.11.2021 / 11:18, *.play-internet.pl A może ku,,wa Fergusona niech ściągnie. Tu potrzeba zmiany właściciela i prezesa tak jak sam powiedział w wywiadzie niech się znajdzie KTOŚ KTO ZAINWESTUJE SWOJE PIENIADZE . Ja w tym przekazie widzę że liczek chętnie pozbył by się Legii. Może znajdźmy chętnego który wykupi legię w tą stronę powinna iść nasza akcją. Co Wy na to odpowiedz

jo - 26.11.2021 / 11:17, *.sekocin.pl Ale cyrk... Ten kudłaty bałwan rozje8ie ten klub do końca. odpowiedz

Leśny Dziadek - 26.11.2021 / 11:14, *.orange.pl Na wesoło, ale sporo racji:

https://www.youtube.com/watch?v=6gFXK2ZrSH4&t=1519s odpowiedz

Piotrek Ochota - 26.11.2021 / 12:14, *.net.pl @Leśny Dziadek: Super się ogląda w nudny, piątkowy dzień w pracy. Pozdrawiam i dziękuję! odpowiedz

Miodek = pinokio - 26.11.2021 / 11:14, *.tpnet.pl Jak loko mówi coś w poniedziałek to we wtorek trzeba się spodziewać przeciwieństwa tego co powiedział. odpowiedz

Leśny Dziadek - 26.11.2021 / 11:09, *.orange.pl A może prezes przerósł "nasze czasy" i za jakiś czas wymiana trenera co miesiąc, będzie jedynym rozwiązaneim gwarantującym sukcesy. I czego tu nie rozumieć...? WIZJONER... odpowiedz

Maniek - 26.11.2021 / 11:09, *.chello.pl Ten Mioduski to on nie wie co mówi nie wie co robi DNO odpowiedz

Leśny Dziadek - 26.11.2021 / 11:02, *.orange.pl Tomasz Hajto - ma nazwisko i wszystkie rozumy pozjadał:)) odpowiedz

lubicz - 26.11.2021 / 10:56, *.centertel.pl Leszek Ojrzyński. Wg mnie i nie tylko mnie to jedyny szkoleniowiec ,który sprawi, że panowie piłkarze szybciej będą biegać tyłem niż inni przodem. I jeszcze będą z tego zadowoleni... :) odpowiedz

KaroL - 26.11.2021 / 11:15, *.chello.pl @lubicz: tak powinno być Leszek by się przydał by ustawił te kobiety moment i blisko bazy treningowej mieszka. Może panienki by więcej trenowały niż po galeriach i restauracjach latali. odpowiedz

SzB - 26.11.2021 / 15:07, *.play-internet.pl @lubicz:

Nie pamiętam dokładnie, ale drużyny prowadzone przez Okrzyńskiego składały się głównie z Polaków, myślę, że zdecydowanie łatwiej trafić do rodaków. Jakoś nie chce mi się wierzyć, że tą zgraję uchodzców udałoby się zmotywowoywać do "jazdy na tyłkach". Oni to już pewnie odliczają dni do okna transferowego licząc niczym ci ze wschodniej granicy, że trafią dalej na zachód.... odpowiedz

Łuki - 26.11.2021 / 10:54, *.tpnet.pl Legia idzie na kolejny rekord w ilości trenerów tymczasowych. odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!!! - 26.11.2021 / 10:52, *.btcentralplus.com Tylko Jas Fasola !!!!! odpowiedz

tomek - 26.11.2021 / 10:48, *.orange.pl Stasiek wpadnie na chwilę pozamiatać odpowiedz

word!up - 26.11.2021 / 10:43, *.net.pl Ale to nic nie zmieni . Banda gamoni sprowadziła bandę łamag i teraz mamy tego efekt. Pożegnali Michniewicza lecz to nie jego wina była , że nie mamy piłkarzy . Odpowiedzialni za tą lipę dalej siedzą w klubie i się z nas śmieją . Bramkarz , środkowi obrońcy , skrzydłowi . Te durne ustawienie gdzie obrońca musi grać jako skrzydłowy ( wahadłowy , no k...a ) to się sprawdza jak masz obrońców którzy potrafią grać również w ofensywie . Wczoraj każdy widział co Jędrzejczyk wyprawiał oraz Mladenovic . 4-4-2 . Uniwersalne ustawienie . No i bramkarz . Krzywdę zrobili Miszcie rzucając go na głęboką wodę . Kucharski ! Sp...j z Legii !!! odpowiedz

Otto - 26.11.2021 / 11:42, *.t-mobile.pl @word!up: Jak to nie wina Michniewicza? A kto się pokłócił z Wszolkiem? Mieliśmy 3 równorzędnych prawoskrzydłowych, a w krótkim czasie straciliśmy wszystkich. Tylko Jura odszedł normalnie, Wszołka i Veso się pozbyli. Nie wierzę że trener był tu bez winy. A w przypadku Wszołka to nawet wiem że zawinił. Michniewicz jest najwyraźniej bardzo konfliktowy, o czym też świadczy to że ciągle wylatywał na trybuny za pyskówki. Skoro taka jego natura, to i zapewne w szatni narobił syfu i teraz mamy tego efekty... odpowiedz

Kuchy King - 26.11.2021 / 10:41, *.vectranet.pl Leszek Ojrzyński odpowiedz

lubicz - 26.11.2021 / 10:59, *.centertel.pl @Kuchy King:

Może ktoś posłucha głosu rozsądku.... odpowiedz

Pozostaje się śmiać, bo już płakanie się nudne robi. - 26.11.2021 / 10:33, *.aster.pl xDDDDDD odpowiedz

Kamuflaż - 26.11.2021 / 10:29, *.tpnet.pl Z takimi ludźmi w zarządzie to nie ma innej opcji, Legia spadnie z ligi. To już nawet nie jest tragiczne, to desperacka próba chwytania się brzytwy tonącego. Papszun tutaj nie przyjdzie, jest na tyle rozsądnym facetem, że nie pozwoli sobie wycierać "mordy". Tak naprawdę tutaj nikt nie chce przyjść, Mioduski rozpier...ił wszystko koncertowo, leży wszystko i gnije. Legia w tej chwili to wrak, który zacumował na mule i nie może się ruszyć, ja jestem tylko ciekaw, kiedy kapitan tego cyrku spier...i za granicę i zostawi samopas swoje imperium. odpowiedz

dino - 26.11.2021 / 10:54, *.vtelecom.pl @Kamuflaż:

Nie czytałeś wczorajszego wywiadu z Prezesem Legia jest w tej chwile na dobrej drodze aby się rozwijać odpowiedz

NaSpokojnie - 26.11.2021 / 10:28, *.t-mobile.pl Solskjer jest znowu wolny.... odpowiedz

KMR - 26.11.2021 / 10:25, *.vectranet.pl Czyżby Ojrzyński? Wie jak ratować przed spadkiem. odpowiedz

Ryszard Ochódzki - 26.11.2021 / 10:22, *.tpnet.pl Myślę, że najlepszym kandydatem będzie Stanislav Levy. Przepije całe towarzystwo i tym zyska wielki szacunek a piłkarze będą dla niego walczyć jak lwy na boisku. odpowiedz

artu - 26.11.2021 / 10:20, *.tpnet.pl Super kolejny na etat, niedługo pół ekstraklasy będzie trenowało Legie odpowiedz

Mario - 26.11.2021 / 10:20, *.cyfrowypolsat.pl Ruski przyjedzie nas ratować wczoraj byl gdzieś wywiad z Wandzielem ze to najlepsza opcja chyba że nasz pudel nie czyta gazet i internetu odpowiedz

powiś(L)e - 26.11.2021 / 10:16, *.179.176 Za chwilę Pudel ogłosi come back Romeo Jozaka.Pudel już przebił nawet dno śmierdzącego bagna które sam stworzył ze swoimi kundlami. odpowiedz

Darek - 26.11.2021 / 10:15, *.chello.pl Ciężko jest zbudować drużyne gdy trener zmienia się co 8 miesiecy.A w ciagu dwóch okien transferowych odchodzì 21 piłkarzy i przychodzi 16 nowych.Z reguły są to słabej jakosci zagraniczni najemnicy,którzy mają wywalone na klub.Im ma się zgadzać kasa na koncie.

Do tego do klubu przychodzą piłkarze,których nie chce trener.Innych piłkarzy chciał Michniewicz a inni przyszli.To samo było za czasów Jacka Magiery,który głośno mówił kogo chciał a kto przyszedł do klubu.

Zaraz przyjdzie Papszun kolejny trener na lata.Przy pierwszym kryzysie już go nie będzie.Będą za to piłkarzyki pijaki ,którzy zwalnianie trenerów mają opanowane do perfekcji. odpowiedz

MIODUSKI WON - 26.11.2021 / 10:14, *.orange.pl Ale to są nieudacznicy.. Wyp***j z z Legii lokowany ku**sie i zabieraj tych Kucharskich, Zahorskich itd odpowiedz

Bercia - 26.11.2021 / 10:11, *.com.pl a może wreszcie pajaca-prezesa zastąpić kimś kompetentnym i poważnym odpowiedz

oko - 26.11.2021 / 10:07, *.chello.pl brac Michniewicz, jest wolny odpowiedz

Pusia - 26.11.2021 / 10:05, *.centertel.pl Może jednak trener Etmanowicz? Już raz Legię uratował… odpowiedz

Wodzian - 26.11.2021 / 10:24, *.t-mobile.pl @Pusia: On nie żyje… odpowiedz

GT - 26.11.2021 / 10:27, *.orange.pl @Pusia: Wtedy wstąpi prawdziwy duch w drużynę odpowiedz

Stop segregacji! - 26.11.2021 / 10:03, *.centertel.pl Komedii ciąg dalszy! odpowiedz

Pawełek - 26.11.2021 / 09:57, *.netfala.pl Ponoć Czesław Palik się rwie do przejęcia Legii. Ma pomysł. odpowiedz

Sputnik 44 - 26.11.2021 / 09:57, *.t-mobile.pl Mógłby przyjść Wdowczyk - on by te wszystkie panienki przeczołgał i to zdrowo. A swoją drogą to przy tym wariancie będziemy mieli na liście płac 4 pierwszych trenerów jednocześnie. Może to jest ta innowacyjna wizja, o której pudel lubi tak przytruwać... odpowiedz

Obiektywny znawca - 26.11.2021 / 09:53, *.icpnet.pl tak nie postępują nawet najwięksi frajerzy po podstawówkach prowadząc swoje małe firmy.



Zastąpcie tego tymczasowego "prezesa pomyłkę" kimś normalnym i doświadczonym, przecież to jest karykatura prezesa i klubu w tej chwili odpowiedz

DJJ - 26.11.2021 / 09:53, *.chello.pl Ojrzyńskiego niech biorą, on w roli strażaka się dobrze sprawdza. odpowiedz

Hautausmaa - 26.11.2021 / 09:49, *.tpnet.pl Z doświadczonych to wolni są: Probierz, Michniewicz, Stokowiec, Gmoch, Piechniczek i Strejlau. odpowiedz

Kibic - 26.11.2021 / 09:52, *.it4polska.com @Hautausmaa: Myślę, że Michniewicz nadałby się ???? odpowiedz

lob - 26.11.2021 / 10:10, *.chello.pl @Hautausmaa: jest jeszcze Kasperczak do wzięcia ........ odpowiedz

Adi - 26.11.2021 / 10:59, *.centertel.pl @Hautausmaa: jeszcze Janas, Kasperczak, Antiga, Kruczek, no i Wojtek Kowalczyk ma małe doświadczenie ale wiedzę wszechstronną jak mało kto. odpowiedz

dino - 26.11.2021 / 09:49, *.vtelecom.pl Nie wierzę w to co czytam. A kiedy Legia znajdzie nowego Prezesa, choćby na chwilę, póki nie przyjdzie nikt poważny? odpowiedz

