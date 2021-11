Zapasy

Rafał Krajewski Wojskowym Mistrzem Świata

Piątek, 26 listopada 2021 r. 14:14 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zapaśnik Legii Warszawa - Rafał Krajewski wywalczył złoty medal na 35. Wojskowych Mistrzostwach Świata w zapasach w stylu klasycznym, które odbyły się w stolicy Iranu - Teheranie. Podopieczny Ksawerego Biedermanna zwyciężył w kategorii wagowej do 130 kilogramów.



Jako, że do rywalizacji nie stawili się dwaj zawodnicy - Algierczyk Faradj Mohammad i Syryjczyk, Omar Sarem, o wyjściu z pierwszego miejsca z grupy decydował pojedynek z Ormianinem, Davitem Ovasapyanem, wygrany przez Rafała 3-1. W półfinale legionista pokonał Rosjanina, Vitalija Shchura, rozstrzygając pojedynek na swoją korzyść wygrywając na punkty przy remisie 1-1. W finale Krajewski mierzył się po raz drugi z Ormianinem, Davitem Ovasapyanem - tym razem walkę zakończył rzutem, zakończonym przejściem do pozycji zagrożonej, a w konsekwencji "tuszem".



Rafał Krajewski tym samym wywalczył złoty medal i tytuł Wojskowego Mistrza Świata.