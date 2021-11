Srebrny medal Gutkowskiego na MME

W Drzonkowie zakończyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w pięcioboju nowoczesnym. W rywalizacji sztafet, zawodnik Legii, Łukasz Gutkowski wywalczył wraz z Ewą Pydyszewską srebrny medal. Indywidualnie legionista zajął 12. miejsce, a drużynowo (wraz z Olafem Paradowskim i Kamilem Kasperczakiem) piąte miejsce. W rywalizacji sztafet, Łukasz i Ewa rozpoczęli od wyścigu pływackiego na dystansie 2x100 metrów stylem dowolnym, uzyskując czwarty wynik (1:59,88 min.). W turnieju szermierczym uzyskali 4. pozycję w tej konkurencji (226 pkt.). Po jeździe konnej, w której uzyskali 286 punktów (po jednej zrzutce), plasowali się w klasyfikacji generalnej na piątej pozycji. Ewa Pydyszewska bardzo dobrze spisała się w biegu ze strzelaniem, odrabiając część strat, dzięki czemu Łukasz rozpoczął swoją część wyścigu z czwartej lokaty. Po drugim strzelaniu legionista był drugi i gonił prowadzącego Białorusina. Walka o złoty medal rozstrzygnęła się na ostatnim wirażu - zwyciężył Białorusin, Maruk, a legionista dotarł do mety jako drugi, co zapewniło sztafecie srebrny medal MME. Łukasz w turnieju indywidualnym uzyskał ósmy wynik w pływaniu na 200 metrów stylem dowolnym (2:03,74 min.) oraz odniósł 18 zwycięstw w turnieju szermierczym. Bardzo dobrze nasz zawodnik wypadł w jeździe konnej, uzyskując drugi najlepszy rezultat (289 punktów - jedna zrzutka i 4 punkty karne za przekroczenie normy czasu). W laser-runie Gutkowski uzyskał szósty najlepszy czas, dzięki czemu awansował z 23. na 12. pozycję. Złoty medal wywalczył Ukrainiec, Maksym Aharushev.

