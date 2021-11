Wyniki legionistów w Legia Junior Squash Cup 2021

Zawodnicy Legii z bardzo dobrej strony zaprezentowali się podczas turnieju Legia Junior Squash Cup 2021 kategorii A, który odbył się w ostatnich dniach. W większości kategorii wiekowych na podium stawali zawodnicy naszej sekcji. Poniżej wyniki w poszczególnych kategoriach. U-9: 1. Mateusz Łukawski (Legia), 2. Mateusz Paluchowski (Spektrum Sportu), 3. Stanisław Mikuła (Legia Warszawa), 4.Zuzanna Zielińska (Legia Warszawa) U-11: 1. Antonia Piotrowicz (Spektrum Sportu), 2. Anna Jakubiec (Legia Warszawa), 3. Nadia Budzik (Legia Warszawa), 4. Marcelina Bąk (Legia Warszawa) U-11: 1. Mikołaj Dunal, 2. Piotr Wróbel (Hasta La Vista), 3. Marcel Sudak (Milon Squash Club), 4. Kacper Stachowiak (Squash Klub Leszno) U-13: 1. Zuzanna Góra (Racquet Club Kraków), 2. Ewa Kozłowska (Legia Warszawa), 3. Hanna Wróbel (Hasta La Vista), 4. Nadia Budzik (Legia Warszawa) U-13: 1. Mateusz Lohmann (Legia Warszawa), 2. Tymon Pawluk (Legia Warszawa), 3. Hubert Rutkowski, 4. Wiktor Paluchowski (Spektrum Sportu) U-15: 1. Weronika Zimecka (Scout Sport), 2. Anna Tarasova (Pride Sport Club), 3. Hanna Wróbel (Hasta La Vista), 4. Melania Ziąbska (School Of Squash) U-15: 1. Michał Stawarski (Squash Zone Club), 2. Jan Samborski (Abram Team), 3. Szymon Lohmann (Legia Warszawa), 4. Tomasz Junior Figura (Enjoy Squash) U-17: 1. Sofiia Zrazhevska (Pride Sport Club), 2. Milena Vylechko (Pride Sport Club), 3. Tola Otrząsek, 4. Martyna Malinowska U-17: 1. Leon Krysiak, 2. Jan Samborski (Abram Team), 3. Karol Krysiak, 4. Jakub Zimecki (Scout Sport) U-19: 1. Sofiia Zrazhevska (Pride Sport Club), 2. Milena Vylechko (Pride Sport Club), 3. Martyna Malinowska, 4. Weronika Zimecka (Scout Sport) U-19: 1. Leon Krysiak, 2. Antoni Jakubiec (Legia Warszawa), 3. Nikodem Kazanowski (Legia Warszawa), 4. Jakub Zimecki (Scout Sport)

