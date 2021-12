3-5.12: Weekendowy rozkład jazdy

W sobotę koszykarze i siatkarze Legii rozegrają wyjazdowe spotkania - odpowiednio w Szczecinie oraz Kluczborku. Również w sobotę, o godzinie 20:00 nasi futsaliści w hali OSiR Włochy podejmować będą AZS UW Wilanów. Bilety w cenie 10 zł (ulgowe) i 15 zł (normalne) nabywać można na stronie Legiafutsal.abilet.pl - zachęcamy do wspierania naszej sekcji. Na koniec weekendu - w niedzielny wieczór rozegrany zostanie wyjazdowy mecz piłkarzy z Cracovią. Niestety, z powodu zakazu wyjazdowego za mecz z Jagiellonią przy Ł3, bez naszego udziału. Panczenista Legii, Marek Kania weźmie udział w trzecich zawodach Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim - tym razem zawody rozegrane zostaną w Salt Lake City. Transmisja dzisiejszych zawodów ok. 22:30 w Polsacie Sport Extra. Nasz zawodnik walczyć będzie również o kwalifikację na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Rozkład jazdy: 03.12 g. 18:00 Zagłębie Sosnowiec - Górnik Polkowice 04.12 g. 13:00 Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 04.12 g. 17:00 Mickiewicz Kluczbork - Legia Warszawa [siatka] 04.12 g. 19:30 King Szczecin - Legia Warszawa [kosz] 04.12 g. 20:00 Legia Warszawa - AZS UW Wilanów [futsal, ul. Gładka 18] 05.12 g. 19:30 Legia II Warszawa - KKS Polonia Warszawa [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 05.12 g. 20:00 Cracovia - Legia Warszawa 06.12 g. 20:00 Jong FC Utrecht - FC Den Haag Młodzież: 03.12 g. 18:00 Legia U16 - Miedź Legnica U17 [LTC 6] 03.12 g. 19:00 Legia U12 - Miedź Legnica U12 [LTC 7] 04.12 g. 10:00 Gwarek Zabrze 03/4 - Legia U18 [CLJ U18][Zabrze, ul. Bytomska 100] 04.12 g. 12:00 Legia U14 - Raków Częstochowa 08 [LTC 7] 04.12 g. 16:00 Legia U15 - AP Żuri Olsztyn [LTC 7] 06.12 g. 16:45 Legia Warszawa U-19 - Hutnik Warszawa U-19 [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] Legia U13 zagra na turnieju Profbud Cup 2021 w Krośnie. Legia U11 w niedzielę (12:00-15:00) zagra na festiwalu gier przy Łazienkowskiej. Legia U10 wystąpi w sobotę i niedzielę na turnieju MOS Cup 2021 organizowanym przez Varsovię.

