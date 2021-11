Kibice Legii z grupy OFMC zapalili legijne znicze przy grobie Nieznanego Żołnierza, w którym złożono ciało bezimiennego Bohatera przeniesione z lwowskiego Cmentarza Orląt. A wszystko to w 103. rocznicę Obrony Lwowa.

Plaskacz - 2 godziny temu, *.net.pl I za to szanuję ekipę z OFMC. Foxx gratki i głęboki ukłon! odpowiedz

Adamson - 2 godziny temu, *.chello.pl pamiętajcie też o polskich klubach we Lwowie (przedwojennych) odpowiedz

mexx - 3 godziny temu, *.chello.pl Tam OFMC wrzucili jeszcze inne ze Lwowa ciekawostki:



https://pl-pl.facebook.com/legiawarszawaofmc/



Szacunek.

odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 4 godziny temu, *.71.221 Sama historia Pomnika i zolnierza ktory tam spoczywa jest przepiekna (jesli mozna tak powiedziec) i ogromnie wzruszajaca. Polecam ja kazdemu kto jej (historii) nie zna.

odpowiedz

KOCHAJĄ !LEGIE!KIBICE!WARSZAWY! - 5 godzin temu, *.102.122 TAKA OPRAWA N JADZE, POMNIK ŻOŁNIERZA, NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA KOPIA POMNIKA KOLOROWA OPRAWA I WIENIEC OD LEGII, TAKA OPRAWA NA JADZE !POWINNA BYĆ, TYLKO POMYSŁ , IDEAA.... odpowiedz

robochłop - 6 godzin temu, *.orange.pl Dobrze że pamiętamy o bohaterach...zasłużyli... odpowiedz

