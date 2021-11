Artur Boruc zaprasza na mecz z Jagiellonią

Sobota, 27 listopada 2021 r. 14:58 Woytek, źródło: Instagram Artura Boruca

Artur Boruc zamieścił na swoim koncie na Instagramie krótki filmik, w którym zaprasza kibiców na niedzielny mecz z Jagiellonią Białystok. Bramkarz stołecznej drużyny oznajmił, że plecy już go nie bolą i zobaczymy się na stadionie. To najprawdopodobniej oznacza, że Boruc wróci do bramki Wojskowych.







Przypominamy, że na starcie z "Jagą" kibice prowadzą mobilizacje w dzielnicach. O godzinie 15:30 odbędzie się wspólny przemarsz z Placu na Rozdrożu. Zapraszamy!