Koszykówka

Bilety na mecz z Parmą Perm

Wtorek, 30 listopada 2021 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W środę, 8 grudnia koszykarze Legii rozegrają pierwsze spotkanie drugiej rundy rozgrywek FIBA Europe Cup. Podopieczni Wojciecha Kamińskiego tego dnia o godzinie 18:00 podejmować będą w hali OSiR Bemowo rosyjski zespół Parmy Perm. Zachęcamy do zakupu biletów i wspierania naszej drużyny głośnym dopingiem.



Legioniści pierwszy etap rozgrywek FIBA Europe Cup zakończyli z doskonałym bilansem 6 wygranych, bez porażki. Liczymy, że z pomocą naszej publiczności, równie udanie rozpoczniemy drugi etap tych rozgrywek.



Ceny biletów na to mecz z Parmą Perm:

Kategoria zielona: B,C,D,F,G,H - ulgowy - 15,00 zł/normalny - 20,00 zł

Kategoria biała: E - ulgowy - 20,00 zł/normalny - 30,00 zł

Kategoria czerwona: E - ulgowy - 30,00 zł/normalny - 40,00 zł

VIP: 119,00 zł



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



KUP BILET NA MECZ