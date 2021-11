Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok przeprowadzi stacja Canal+ Premium. Początek spotkania o godzinie 17:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. LEGIA - JAGIELLONIA FORTUNA: 1 1.82 X 3.70 2 4.75

Jurek - 10 minut temu, *.net.pl Tylko niech piłkarze ( hahaha ) niech nie gryzą trawy ale po prostu niech grają w piłkę . To jest łatwe . Jeśli ktoś nie potrafi lub nie umie to niech zmieni zawód . odpowiedz

K(L)AKIER - 4 minuty temu, *.plus.pl @Jurek: w ich przypadku to grać za bardzo im się nie chce, ale za to biora dobra kasę, to jest interes. odpowiedz

Jurek - 3 sekundy temu, *.net.pl @K(L)AKIER: To mnie właśnie zastanawia , dlaczego tym amatorom nie obniżono pensji . odpowiedz

