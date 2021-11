Komentarze (87)

Bezprzykladny - 24 minuty temu, *.59.10 Bravo Legja!

odpowiedz

Lukasz323 - 37 minut temu, *.plus.pl Dziękuję Ci tato......

Tylko LEGIA!!!!!!!!!!

Tylko LEGIA!!!!!!!!!!

Karamba - 39 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl Boruc poprowadził nas do zwycięstwa Miszta musi duzo sie uczyc jest poprostu słaby tak samo Hołownia .

Wawa - 43 minuty temu, *.chello.pl Ufffff

Szału nie ma i nie miało prawa być

za to są trzy punkty

Trener do niczego obecny pojęcia o taktyce zero

Druzyna siły do biegania ma na 50 60 mim to wina grubego Czesia odpowiedz

Artuzzo - 48 minut temu, *.chello.pl Boruc wygląda jak menel z budki z piwem... Potrafi tylko wydzierać się i wypinać samarę po interwencjach z którymi dałby sobie radę junior... tragedia. konieczna dieta

KLanik - 44 minuty temu, *.chello.pl @Artuzzo: gdyby nie Boruc to nie byłoby 3 punktów i zwycięstwa, musi opierdzielać obrońców i resztę.

Leśny Dziadek - 51 minut temu, *.centertel.pl Ten mecz wygląda, jakby muł kopał się z osłem...Do wyboru, kto jest kim...

Wieczny fan Mioduskiego - 1 godzinę temu, *.plus.pl Więcej fauli niż gry w 2 połowie. Goście z Białorusi poczuli się za pewnie.

bie/L/sko - 43 minuty temu, *.master.pl @Wieczny fan Mioduskiego : ale z geografii to pała.

KLanik - 1 godzinę temu, *.chello.pl Gra więcej Polaków, Król Artur w bramce i już jest lepiej. LEGIA!!!!!!!

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @KLanik: Jest lepiej? - już nic nie pij...

:) - 58 minut temu, *.plus.pl @Leśny Dziadek: jeśli chodzi o 0 z tyłu to tak

Leśny Dziadek - 54 minuty temu, *.centertel.pl @:): Bo przeciwnik jest (nie wiem jak to możliwe) jeszcze bardziej cienki, niż nasze szkapy...

KLanik - 42 minuty temu, *.chello.pl @Leśny Dziadek: dziadziu nie pij już. Nie znasz się na piłce.

Wolfik - 36 minut temu, *.play-internet.pl @KLanik: Wywnioskowaleś to 'lepiej" po tym meczu??? Gratuluję.

Wwa - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dzis Miszta bardzo aktywny na lawce wszedzie jest

:) - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Wwa: i niech tak będzie wszędzie oprócz bramki.

Kibic z tik-toka - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Wwa: Skibicki się cieszy bo może zagrać jako młodzieżowiec

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl ,,Zupełnie przypadkowo,, pospacerował po nodze Luqiego. Co za kupa...

Olomanolo - 1 godzinę temu, *.207.247 Widać jak oni są przygotowani na 30-40 minut gry -nie piszę że wszyscy

anioL ale nie z aLternatyw! - 1 godzinę temu, *.120.109 Iiii! Niech! ktoś mi nie powie, że tu ksièdza trzeba egzorcysty ksiédza w klubie Legia!

Kolega po szalu - 1 godzinę temu, *.plus.pl Zawsze było wiadomo że Białoruś to waleczny naród.

bie/L/sko - 1 godzinę temu, *.master.pl @Kolega po szalu: Granica Polski nie przebiega wzdłuż rogatek Warszawy. Spójrz na mapę. Białystok to Polska

:// - 1 godzinę temu, *.plus.pl Wygrana będzie okupiona kontuzjami połowy skladu.

Wieczny fan Mioduskiego - 1 godzinę temu, *.plus.pl Co zmiana to kontuzja.

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Chłopaki, oczekiwaliśmy, że będzie walka, ale nie chodziło o trykanie się łbami. Z głową panowie, bo ,,Żywy stąd nie wyjdzie nikt,,...

FBK - 1 godzinę temu, *.mm.pl Jest gdzieś jakiś stream meczu nie licząc Canal + i strumyk.tv

Robert - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jakas patologia z policją i parkowaniem. Przyjechałem z synem i nawet nie ma gdzie się zatrzymać. Policja co 200m i blokują połowę uliczek.. Trzy miejsca na krzyż i szukaj człowieku.

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Robert : Może prezes wezwał posiłki z całej Polski, obawiając się zamieszek.

CZY WYGRASZ LEGIO LUB NIE A JA I TAK KOCHAM CIE! - 1 godzinę temu, *.120.109 MUSWZĄ WYGRAĆ INACZEJ c a L y STADION NA MURAWE! ZROBIĆ SUPER MEGA ULTRAS! OPRAWE!CZY WYGRAJĄ CZY NIE I TAK KOCHAM !CIE!nie żeby bić kogoś po to aby oprawa była na murawie po meczu czy wygrana lub nie oprawa na murawi!z okazji!mistrz dna!

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @CZY WYGRASZ LEGIO LUB NIE A JA I TAK KOCHAM CIE!: Nie krzycz tak kolego, bo ogłuchnę do reszty.

Uuuu.... - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @CZY WYGRASZ LEGIO LUB NIE A JA I TAK KOCHAM CIE!:

co ty bierzesz gościu ? Wracaj do szkoły na naukę pisania. No i ochłoń. odpowiedz

LLL - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @CZY WYGRASZ LEGIO LUB NIE A JA I TAK KOCHAM CIE!:

Co za bełkot!!! Debil

Co za bełkot!!! Debil odpowiedz

MarioL - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr Zanosi się na sensacje kolejki.Żeby dowieźli te wygrana.

Lolek - 1 godzinę temu, *.telkab.pl Nie sr_ajcie żarem...z kryzysu wychodzi się powoli...trzeba im dać czas...

Sitter - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Lolek:

a to w ogóle kryzys, czy celowe działanie? odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Lolek: Z pewnej perspektywy masz rację, 5 lat w historii świata, to nic. Poza tym na Bolka też warto poczekać, a co dopiero na Tolę, z żarem w oku...

Wieczny fan Mioduskiego - 2 godziny temu, *.plus.pl Eh już myślałem przez moment że biednemu zawsze VAR w oczy

bum - 2 godziny temu, *.235.194 Hołownia..... Skąd on się urwał to nie wiem.

Warchoł oddany bez żalu.... A taki Hołownia nas męczy swoją niedołężnością. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Może i oni się starają biegać, ale żeby to była gra w piłkę, to już ciężko uwierzyć...

K(L)AKIER - 2 godziny temu, *.inetia.pl @Leśny Dziadek: dobrze że nie oglądam

Sarcastico. - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Leśny Dziadek: Ani jeden nie umie grać na jeden kontakt. Rozpacz.

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Emocje są tak ogromne, że nie ma o czym pisać...

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Tak cienkiej Jagiellonii, dawno nie widziałem. Ale wszystko w tym meczu jest możliwe...

Krzeszczu 2.0 - 2 godziny temu, *.71.221 @Leśny Dziadek: Jagiellonia jest tak cienka jak jej trener.

Rastaman - 2 godziny temu, *.f3netze.de Ale frajerada, chyba będzie mistrz grupy spadkowej.

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Tam niejedna bida gra...

Łukasz Sz - 2 godziny temu, *.chello.pl Nie ma co się oszukiwać i szukać wymówek koszulka Legii ciąży strasznie Skibickiego i Slisza nie da się patrzeć na nich!!! Ni mam pojęcia co tacy ludzie robią w Legii!!!

Krzeszczu 2.0 - 2 godziny temu, *.71.221 Czeski film, ruska mgla, nic nie widac, akcja trwa...

Wolfik - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Gra adekwatna do zajmowanego miejsca, niestety.

Łukasz Sz - 2 godziny temu, *.chello.pl Szkoda Jędzy. Oby to nic poważnego. Trzymaj się Artur!!!!!

bolo - 2 godziny temu, *.chello.pl Jedzy szkoda. hehe on gra tak samo

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Siwy dym, widać ciemność i to na razie na tyle..

:) - 2 godziny temu, *.plus.pl Parodia trenera cd. rozgrzewa się Rose a wchodzi Johansson.

Lech - 2 godziny temu, *.plus.pl Jeszcze nie przegrywają?

Luta - 2 godziny temu, *.nextgentel.com Jakiś link ktoś coś?

ajtech - 2 godziny temu, *.chello.pl @Luta : http://strumyk.tv/LegiaWarszawaJagiellonia.php?source=3

Luta - 2 godziny temu, *.plus.pl @ajtech: niestety nie działa może coś innego?

:// - 2 godziny temu, *.plus.pl Mioduski jak nie można kupić wymarzonego trenera co go chcesz to kup sobie Raków i będziesz miał Papszuna

Maniek - 2 godziny temu, *.191.18 A ja czuję, że dzisiaj, w końcu Legia wygra. Ku...a, w końcu musi być ten mecz, MUSI!!!!! odpowiedz

Lech - 2 godziny temu, *.plus.pl @Maniek: słabo do widzę odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 2 godziny temu, *.plus.pl Gołębiewski chyba losował ten skład :) odpowiedz

... - 2 godziny temu, *.vectranet.pl 2:4 odpowiedz

MIODUSKI MIEJ HONOR I ZNAJDŻ BOGATEGO CZŁOWIEKA SPORTU I SPRZEDAJ LEGIE! - 3 godziny temu, *.120.109 JAK BY PIŁKARZE PRZEMARZOWALI Z KIBICAMI MOŻE BY ZALAPALI DLA KOGO GRAJĄ, POCZULI ATMOSFERE ITD SZKODA A I Z ZARZĄDU NIKOGO, TO WSTYD! odpowiedz

WoLa - 3 godziny temu, *.centertel.pl W Jagiellonii w pierwszym składzie wyszedł Michał dwie gorsze nogi Żyro który jest oficjalnie najgorszym zawodnikiem ekstraklapy w XXI wieku i nie możemy przegrać z drużyną co ma takie drewno w składzie odpowiedz

Dario - 3 godziny temu, *.unitymediagroup.de Na arenie międzynarodowej zawsze trzymam za Was kciuki pomimo lokalnych animozji. Do zobaczenia wkrótce ! Widzewiak. odpowiedz

Dentysta - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Dario: Obawiam się,że jak dalej tak będziemy grali, to możeMY się wkrótce nie zobaczyć ;-) Pozdrawiam odpowiedz

dino - 11 minut temu, *.vtelecom.pl @Dario:

Do zobaczenia odpowiedz

Cyniek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl No to Bracia i Siostry lecimy . Nie podawaj się ukochaną ma odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.chello.pl Można link do meczu? odpowiedz

Siemanko - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Koledzy, podrzuci ktoś link do meczu? odpowiedz

Maniek - 3 godziny temu, *.191.18 Ale się posrało w tym klubie, były zaciągi zawodników, od lat, jakoś to było. Ale teraz ten zaciąg to jest jakaś paranoja. W co te p........ y grają. Ku...a, jest akademia, duma Legii, i co? Gdzie a są, młodzi, polscy zawodnicy, głodni grać w 1? Kiedy ta akademia pudla przyniesie spodziewane owoce? odpowiedz

Maniek - 3 godziny temu, *.191.18 @Maniek: O toż to. odpowiedz

Maciex - 3 godziny temu, *.120.45 @Maniek: A Ty myślisz że jak stanie akademia to od razu jakieś talenty będą? Akademia ma zachęcić młodych zdolnych chłopaków z całej Polski do tego aby przyszli do nas trenować i się rozwijać. Poczekaj z 10 lat i można wtedy oceniać :)

Bo w chwili obecnej młodych graczy jedynie krytykujecie tak jak np. z Misztą a chłopak ograć też się musi. odpowiedz

Maniek - 3 godziny temu, *.191.18 @Maciex: Może nie od razu, ale akademia jest, napewmo, są młodzi chłopcy, polscy, którzy daliby wiele, żeby założyć koszulkę z L na piersi.Ale to, co dzieje teraz, to,już kiwa jest przegięcie. odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Czemu na ławce nie ma Tobiasza tylko Pusty Przelot? odpowiedz

Władeczek - 3 godziny temu, *.160.21 Maciora dziś truskawkowa aż zgęstniała jak sok z .. odpowiedz

Nedza - 3 godziny temu, *.kompex.pl @Władeczek: ale jestes przykry kolego odpowiedz

Kacper - 3 godziny temu, *.chello.pl Dzisiaj zwycięstwo ,wreszcie zmienili taktykę 1-4-5-1. Bedzie dobrze 2-0 odpowiedz

Emreli. To kret w Legii - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Jak najszybciej sie go pozbyć do rezerw wiem co mowie to kret w Legii !!!!!!!!!!! odpowiedz

Jurek - 4 godziny temu, *.net.pl Tylko niech piłkarze ( hahaha ) niech nie gryzą trawy ale po prostu niech grają w piłkę . To jest łatwe . Jeśli ktoś nie potrafi lub nie umie to niech zmieni zawód . odpowiedz

K(L)AKIER - 4 godziny temu, *.plus.pl @Jurek: w ich przypadku to grać za bardzo im się nie chce, ale za to biora dobra kasę, to jest interes. odpowiedz

Jurek - 4 godziny temu, *.net.pl @K(L)AKIER: To mnie właśnie zastanawia , dlaczego tym amatorom nie obniżono pensji . odpowiedz

Piokrus - 2 godziny temu, *.plus.pl @K(L)AKIER: A mnie zastanawia dlaczego przy kontraktach nie obowiązują przepisy / rozwiązania jak przy umowach o pracę. Nagana, wpis do akt, rozwiązanie z winy pracownika tzn. nie wywiązywanie się z obowiązków (oczywiście bez odszkodowania) itp. odpowiedz

