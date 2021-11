Przełamanie okupione kontuzjami

Sędziowie

Główny: Tomasz Musiał

Asystent: Sebastian Mucha

Asystent: Adam Kupsik

Techniczny: Damian Krumplewski



aaa - 2 minuty temu, *.media.pl Ten mecz pokazał jak niewiele trzeba żeby wygrywać w lidze. A wystarczy tylko bramkarz :) odpowiedz

Slay - 11 minut temu, *.mgk.pl Były cztery zmiany. Czy jest limit 5 zmian, ale maksymalnie w 3 transzach ? odpowiedz

Beck - 13 minut temu, *.t-mobile.pl Zenada.Jak można w ciągu krótkiego czasu doprowadzić do takiej kompromitacji.Zespołu nie ma.większość zawodników nie ma prawa grać w Legii. Prezes kontynuuje swoją miałkość intelektualną,mam na myśli Jego ostatnie oświadczenie,którym kompromituje siebie,a przede wszystkim Klub.A co będzie jak Papszunowi nie pójdzie tak dobrze,jak w Rakowie.I na koniec pytam po raz setny, czym jest spowodowane trzymanie autora tych transferów tj.Pana Kucharskiego. odpowiedz

Wolfik - 7 minut temu, *.play-internet.pl @Beck: Żeby Papszunowi poszło, musi do Legii najpierw przyjść. Po wywiadzie p.prezesa trudno przypuszczać, by było to aktualne. odpowiedz

Jest bramkarz, są 3 punkty - 23 minuty temu, *.play-internet.pl Ciężko cokolwiek ugrać grając bez bramkarza, wrócił Boruc i będą zwyciestwa, wspomnicie moje słowa... odpowiedz

grev - 23 minuty temu, *.vectranet.pl No na dziś nie można było od nich wymagać. odpowiedz

Gosc - 26 minut temu, *.comcast.net Wrocil Boruc i cos drgnalo. Szkoda, ze nic nie drgnelo w lbach baranow podpalajacych stadion. odpowiedz

Cyniek - 26 minut temu, *.play-internet.pl Zwycięstwo cieszy wręcz bardzo cieszy ale niestety prowadzimy jeden zero pięć minut do końca a my nie umiemy utrzymać się przy piłce powiem szczerze nie jaram się tym.zeyciestwem nie mówię że to przełamanie ale napewno rodzi się pytanie czy my zagraliśmy na tyle dziś dobrze by ograć jage czy Jaga zagrała tak słabo odpowiec poznamy za tydzień w Krakowie bo z motorem nie dopuszczam porażki odpowiedz

Lopez - 28 minut temu, *.centertel.pl Dziwię się że ten drewniak Żyro gra jeszcze w ekstraklapie, no drewniak ma dwie gorsze nogi odpowiedz

Muchito - 33 minuty temu, *.centertel.pl Do Łuk: mecz z żabolami ? Jaki to zespół ? odpowiedz

ebebe - 28 minut temu, *.chello.pl @Muchito: Górnik. skąd Ty się urwałeś? odpowiedz

Darek - 36 minut temu, *.chello.pl 3 celne strzały do przerwy i 0 celnych po przerwie.Przynajmniej zaczeli biegać.Dzisiaj 115 kilometrów.Ostatnio biegali po 104 kilometry.

Mladenović co kontakt z przeciwnikiem to się przewraca.I ciągle macha rękami.

Skibicki jeszcze by swojaka zapakował na koniec.

No i kilku połamanych mamy po tym meczu. odpowiedz

eM - 1 minutę temu, *.chello.pl @Darek : Mecz trwał 105 minut, więc i trochę więcej się wszyscy naczłapali... odpowiedz

Ryj - 38 minut temu, *.47.26 Wspaniale, cudownie, od teraz znowu jesteśmy Realem Madryt ! odpowiedz

Luk - 39 minut temu, *.timplus.net Jeszcze trochę brakuje żeby być spokojniejszym o kolejne mecze, ale trzeba przyznać, że sporo kontuzji ustawiło drugą połowę, a miałem nadzieje na 2:0 czy 3:1...

P.s. Wiedziałem po meczu z żabolami, że przełamanie jest blisko. Miejmy nadzieje, że już pójdzie z górki. odpowiedz

Wolfik - 39 minut temu, *.play-internet.pl Bardzo słaby, brzydki, szarpany mecz w wykonaniu dwóch beznadziejnie grajacych ekip. Jedyny pozytek to bezcenne trzy punkty. Oby nie były one ostatnimi w tym roku... odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 36 minut temu, *.petrotel.pl @Wolfik: Boruc wrócił, to oznacza powrót Legii na właściwe tory. Inaczej by nie wracał ;-) odpowiedz

Wolfik - 7 minut temu, *.play-internet.pl @vadisodjidjiaofoe: Nie jestem aż takim optymistą. odpowiedz

hajdukL - 4 minuty temu, *.77.242 @Wolfik:

Racja, bardzo ciężko się to oglądało i już do końca roku takie 'widowiska' nas czekają. Koszmarna runda i w żadnym aspekcie awans do fazy grupowej europejskich pucharów jej nie osłodziły, a wręcz przeciwnie. odpowiedz

paw_pawela - 39 minut temu, *.telkab.pl uffffffff... odpowiedz

globroter KK - 41 minut temu, *.vectranet.pl Brawo dziękuję.Granie w Legii to krew ,pot,a czasem i łzy i nie ma się na co obrażać.Trzeba walczyć odpowiedz

Ok - 41 minut temu, *.orange.pl Nareszcie. Teraz wygrać co zostalo do końca sezonu, a później Artur na zasłużona emeryturę, a reszta wypier**** odpowiedz

januszek - 41 minut temu, *.chello.pl bez jedrzejczaka i z Panem Brakarzem , a nie farfoclem w bramce mamy do przpodu..jeszcze tylko tego Sliza pogonic i bedzie git odpowiedz

King - 42 minuty temu, *.autocom.pl Wystarczyło aby w bramce stanął prawdziwy bramkarz + kontuzja najgorszego obrońcy w lidze i mamy zwycięstwo. Oby już teraz tylko do przodu. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 42 minuty temu, *.petrotel.pl Nareszcie, bo mi się maść na ból d..y skończyła ;-) odpowiedz

Cegiełka - 42 minuty temu, *.t-mobile.pl Megasensacja na Ł3, gdzie skazywana na pożarcie Legia sensacyjnie wygrała 1-0 po ciężkim i heroicznym boju wykorzystując słabą dyspozycję dnia Jagiellonii. Niespodziewanie zdobyte 3 punkty mogą okazać się decydującymi w obronie przed spadkiem z jednej z najsłabszych lig w Europie. Dowodem na to dzika radość trenera Gołębiewskiego po meczu, który cieszył się jakby wygrał Ligę Mistrzów. A tak na poważnie: nadal to wszystko wygląda bardzo mizernie w wykonaniu naszej Legii. odpowiedz

Xyz - 37 minut temu, *.orange.pl @Cegiełka: jak na nich (w tym sezonie), to zle nie było - zwłaszcza I-wsza połowa. odpowiedz

Atmosferić - 42 minuty temu, *.orange.pl Przełamali sobie kręgosłup. To jest ta kompletna drużyna o której mówił pudel we wrześniu? aha no to jedziemy po mistrza. odpowiedz

Wwa - 42 minuty temu, *.centertel.pl Bramkarz w bramce jest i zwyciestwo odpowiedz

Gclw - 32 minuty temu, *.play-internet.pl @Wwa: to samo miałem napisać. Nareszcie był bramkarz i od razu czyste konto. odpowiedz

word!up - 43 minuty temu, *.net.pl Miałem obejrzeć jakiś mocny horror ale Skibicki skutecznie mnie do tego zniechęcił . odpowiedz

Pjoter - 44 minuty temu, *.knc.pl Wreszcie... odpowiedz

