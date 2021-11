Fotoreportaże z Łazienkowskiej

Przed meczem z Jagiellonią kibice Legii zorganizowali wspólny przemarsz. Zbiórka nastąpiła przy Placu na Rozdrożu, a następnie cała grupa wyruszyła ulicą Agrykola w dół. Na początku spotkania fani minutą ciszy uczcili pamięć jednego ze zmarłych kibiców, a następnie pojawił się transparent "Nienawiść była, jest i musi zostać" i spłonęły zdobyczne flagi. Na boisku w końcu doczekaliśmy się przełamania i po bramce Mattiasa Johanssona trzy punkty zostały w Warszawie. Z trybun mecz obejrzało 14 969 fanów. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć oraz filmów. Fotoreportaż z meczu - 101 zdjęć Woytka Fotoreportaż z przemarszu i trybun - 84 zdjęcia Michała Wyszyńskiego

