Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Jagiellonią

Wtorek, 30 listopada 2021 r. 07:31 Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą notę za niedzielny mecz z Jagiellonią Białystok przyznaliście Arturowi Borucowi. Występ bramkarza oceniliście na 4,3 w skali 1-6. Najniższe noty trafiły do dwójki napastników - Mahira Emreliego i Tomasa Pekharta - po 2,5. W sumie oceniało 760 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,2.



Boruc 4,3

Luquinhas 3,7

Wieteska 3,5

Johansson 3,5

Josue 3,5

Slisz 3,5

Mladenović 3,3

Jędrzejczyk 3,1

Skibicki 3,1

Hołownia 3,0

Yuri Ribeiro 2,9

Rose 2,8

Andre Martins 2,8

Emreli 2,5

Pekhart 2,5