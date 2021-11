Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 27 listopada 2021 r. 21:32 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy młodsi, w nieco przemeblowanym kwarantannami składzie zremisowali 2-2 z AP Top 54 Biała Podlaska. Legia U11 i U12 rozegrały sparingi z rówieśnikami z Rakowa Częstochowa, prezentujac się dobrze na tle mocnych rywali. Zespół U13 (2009 i mł.) zająła 2. miejsce w międzynarodowym turnieju Number One Cup w Gdańsku. Legioniści wygrali swoją grupę pokonując m.in. Broendby i Juventus Turyn, w fazie playoff FC Porto oraz Lechię i dopiero w finale uznali wyższość Juve. Zespół U14 uległ 0-4 Lechowi Poznań. Drużyna LSS rocznika 2013 wystąpiła w sobotę w turnieju im. Rtm. W. Pileckiego, grając m.in. z AP Wilczki, Widzewem i Śląskiem Wrocław. Dzień później w tym samym turnieju zagrał zespół U10 Akademii, prezentując się z doskonałej strony w mocnej stawce krajowej.



Sparing: Legia U16/17 2-2 (0-0) AP Top-54 Biała Podlaska U17

Gole:

0-1 49 min. Adrian Wnuk

1-1 77 min. Piotr Zieliński (z wolnego)

2-2 78 min. Oskar Melich (as. Igor Skrobała)

2-2 90 min. Adrian Wnuk



Strzały (celne) [20-90']: Legia 20 (11) - Top 54 10 (7)



Legia: gr. testowany [08](Wojciech Banasik [06]) - Wiktor Puciłowski, Antoni Wasiak-Libiszowski [07], Kacper Potulski [07], Igor Skrobała [06] - Jakub Adkonis [07] (61' Maciej Saletra [06]), gr. testowany (61' Aleksander Iwańczyk [07]), gracz testowany (61' Oskar Melich [06]) - Piotr Zieliński [06] (Kpt), gr. testowany (61' Przemysław Mizera [06]), Cyprian Pchełka [06]

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



Lech Poznań 08 4-0 Legia U14



Turniej Number One Cup (rocznik 2009 i mł.)



- mecze grupowe legionistów:

Legia U13 3-0 Jaguar Gdańsk

Legia U13 1-2 Banik Ostrawa

Legia U13 2-1 Broendby IF Kopenhaga

Legia U13 1-0 Lokomotyw Kijów

Legia U13 5-2 Juventus Turyn



Z grupy awansowały: 1. Legia i 2. Juventus.



- Ćwierćfinały o miejsca 1-8:

Legia U13 1-0 FC Porto

Barca Academy I ("Grana") 1-2 Lechia Gdańsk

Ruch Lwów 0-0 Juventus Turyn k. 2-3

Paris Saint-Germain 1-3 PSV Eindhoven



Półfinał:

Legia U13 2-0 Lechia Gdańsk

Juventus 4-1 PSV Eindhoven



finał:

Legia U13 1-3 Juventus Turyn



Legia: Denys Stoliarenko - Jan Rodak, Iwo Dolega, Oskar Maj, Aleksander Badowski [10], Wojciech Paczosa, Norbert Merchel, Mateusz Strzelecki, Edo von Brandt-Etchemendigaray oraz gracze testowani

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Gut



Legia U12 - Raków Częstochowa 2010



Strzały (celne): Legia 28 (20) - Raków 11 (7)



Legia: Franciszek Golański, Olaf Szczęsny - Kacper Jaczewski, Oskar Putrzyński, Tymon Płoszka, Krzysztof Krzemiński, Mateusz Pawłowski, Dawid Rodak, gracze testowani

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Artur Dworczyński



Legia U11 - Raków Częstochowa 2011



Strzały (celne): Legia 40 (27) - Raków 39 (26)



Legia: Antoni Pawłowski - Filip Wancerz, Cyprian Lipiński,, Nicodeme Chodkowski, Bartosz Gawryś, Fryderyk Paprocki, Maksymilian Albrecht, Szymon Wlazło, Michał Kuć, Julian Liwartowski

Trener: Mateusz Majewski, II trener: Michał Konieczny



Turniej Piłki Nożnej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego (rocznik 2012)



Legia U10 wystąpiłą na całkiem mocno obsadzonym turnieju im. Rotmistrza Pileckiego organizowanym przez Be a Star - Wilczki FA, który odbył się w hali pneumatycznej BOS Białołęka. W turnieju wystąpiły: Barca Academy, Wisła Płock, Jagiellonia Białystok, Górnik Łęczna, Legia Warszawa, AP Żuri Olsztyn, Korona Kielce i Be a Star - Wilczki FA. Legioniści rozpoczęli z dużym impetem i w każdym meczu przez większość czasu znajdowali się w natarciu, nawet jeżeli nie zawsze dawało to efekt bramkowy. Gra Legii musiała się jednak podobać, zarówno w fazie grupowej - a szczególnie w fazie play off. Należy także docenić, że nasi gracze dobrze reagowali w przypadku utraty gola lub prowadzenia dużyny przeciwnej - zazwyczaj straty udawało się odrobić, niekiedy z nawiązką. Piłkarze z Łazienkowksiej zaprezentowali też spore jak na ten wiek umiejętności techniczne.



- Mecze Legii U10:

Legia - AP Żuri Olsztyn

Strzały (celne): Legia 18 (9) - Żuri 5 (3)



Legia - Barca Academy Warszawa

Strzały (celne): Legia 19 (11) - Barca 15 (9)



Legia - Wisła Płock

Strzały (celne): Legia 14 (10) - Wisła 6 (4)



Legia - Korona Kielce



Legia - Jagiellonia Białystok

Strzały (celne): Legia 15 (13) - Jagiellonia 12 (7)



Skład Legii: Aleksander Kurowski, Seweryn Orzechowski, Karol Michalski, Aleksander Obidziński, Stanisław Dobrowolski, Antonio Mendez-Gralewicz, Nico Martino + gracze testowani i z klubów partnerskich.

Trener: Łukasz Listwan, II trener Łukasz Wawer



Turniej Piłki Nożnej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego (rocznik 2013)



W sobotę, w turnieju kategorii U9 wystąpiły: Widzew Łódź, Śląsk Wrocław, Jagiellonia Białystok, Barca Academy, Legia Soccer Schools, Jaguar Gdańsk, Górnik Zabrze i gospodarze - Be a Star-Wilczki FA.



- Mecze grupowe:

Legia LSS U9 - Be a Star-AP Wilczki



Legia LSS U9 - Widzew Łódź

Strzały (celne): Legia 13 (9) - Widzew 12 (8)



Legia LSS U9 - Śląsk Wrocław



Legia: Xawery Urbańczyk, Krzysztof Rydzewski, gr. testowany, Tymoteusz Pełka, Franciszek Podobas, Franciszek Maciejczyk, Konstanty Leonkiewicz, Oliwier Siuda

Trener: Jakub Włusek