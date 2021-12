Z obozu rywala

Motor przed meczem z Legią. Spotkanie po prawie 30 latach

Środa, 1 grudnia 2021 r. 10:00 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W środę o godzinie 20 legioniści zmierzą się w Lublinie z miejscowym Motorem w ramach 1/8 finału Pucharu Polski. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką naszego przeciwnika.



Motor Lubin został założony w 1950 roku i jest to największy klub piłkarski w województwie lubelskim. Swego czasu lublinianie występowali na najwyższym piłkarskim szczeblu w naszym kraju. Miało to miejsce w latach 80. oraz na początku lat 90. - wówczas na przemian grali w elicie lub na jej zapleczu. W 1. lidze (dzisiejsza Ekstraklasa) Motor zadebiutował sezonie 1980/81, a ostatni raz rywalizował w niej w sezonie 1991/92. W tamtych latach motorowcy dwukrotnie spadali z ligi, jednak od razu do niej wracali. Później, pomimo licznych starań, "żółto-biało-niebieskim" nie udało się wrócić na szczyt, a swego czasu zabrakło im zaledwie punktu do awansu. Później było tylko gorzej, Motor spadł jeszcze niżej, a w sezonie 1997/98 musiał się pogodzić z grą w IV lidze (dzisiejsza III liga). Długi oraz zaległości zmusiły klub do zmiany nazwy na Lubelski Klub Piłkarski. Początek XXI wieku był odbudową dla klubu. Nastąpiła zmiana nazwy na Lubelski Klub Piłkarski Motor Lublin, a w sezonie 2006/07 motorowcy po 11 latach wrócili do II ligi. Warto dodać, że w 2008 roku w polskim futbolu zaszła zmiana, która spowodowała, że ówczesna II liga została I ligą. Później jednak problemy lublinian wróciły - Motor spadł do II ligi i nie uzyskał licencji na udział w rozgrywkach. Ostatecznie na licencji Spartakusa Szarowola, pod szyldem Motor Lublin S.A. przystąpił do rywalizacji w II lidze, jednak pomimo walki o utrzymanie, w 2014 roku musiał pogodzić się ze spadkiem. Motor dopiero w sezonie 2019/20 awansował do II ligi, w której występuje aktualnie.



W sezonie 2020/21 w Motorze zaszły duże zmiany. Przeciętna forma zespołu podczas rundy jesiennej spowodowała zwolnienie w połowie grudnia z posady trenera Mirosław Hajdy. Nowym szkoleniowcem lublinian został były zawodnik Legii, Marek Saganowski. "Sagan" z "eLką" na piersi rozegrał 211 meczów, w których strzelił 86 bramek. Później był również asystentem trenera rezerw Legii, trenerem młodzieżowego zespołu "Wojskowych" występującego w CLJ-ce oraz asystentem trenera pierwszej drużyny, Aleksandara Vukovicia. Ostatecznie, gdy do klubu przyszedł trener Czesław Michniewicz, odsunął nieco Saganowskiego i ten postanowił podążyć swoją drogą. Koniec końców zespół prowadzony przez "Sagana" zajął w lidze 9. miejsce, z dorobkiem 50 punktów. Pomimo świetnej końcówki sezonu, w której na dziesięć spotkań zespół przegrał zaledwie raz, lublinianom zabrało dwóch punktów do Skry Częstochowa, która rywalizowała w barażach o I ligę.







Jednym z liderów w zespole trenera Marka Saganowskiego jest 28-letni pomocnik Tomasz Swędrowski, który w zeszłym sezonie strzelił aż dziesięć goli w barwach Motoru. Piłkarz ma spore doświadczenie - grał na zapleczu Ekstraklasy w barwach MKS-u Kluczbork, Stali Mielec czy Bytovii Bytów. W tym sezonie Swędrowski opuścił zaledwie dwa spotkania. W kilku zakładał opaskę kapitańską. Wyróżniającą postacią jest także 30-letni snajper Michał Fidziukiewicz. Napastnik urodzony w Białymstoku trafił do Lublina podczas ostatniego okienka transferowego z Garbarni Kraków. Fidziukiewicz może się pochwalić epizodem w Ekstraklasie, gdyż rozegrał 11 meczów w barwach Jagiellonii Białystok w sezonie 2008/09. W bieżących rozgrywkach w lidze strzelił aż 15 goli w 19 meczach, dzięki czemu jest bezapelacyjnym liderem w klasyfikacji strzelców. Drugi w tym zestawieniu Maciej Górski ma aż siedem trafień mniej. Nie można również nie wspomnieć o kapitanie zespołu, a zarazem piłkarzu, który na swoim koncie ma 45 gier w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Mowa o 29-letnim lewym obrońcy Pawle Moskwiku. Zawodnik swego czasu reprezentował barwy Piasta Gliwice. Od sierpnia ubiegłego roku Moskwik gra dla Motoru, a od tego sezonu pełni funkcję kapitana. 29-latek w tym sezonie rozegrał 15 meczów, w których zanotował cztery asysty. Z pewnością znanym kibicom Legii piłkarzem lublinian jest 24-letni Adam Ryczkowski. Zawodnik urodzony w Węgrowie trafił na Łazienkowską w 2013 roku. W pierwszym zespole Legii zaliczył łącznie 12 występów, w których strzelił trzy bramki. Debiutował mając 17 lat w spotkaniu o Superpuchar z Zawiszą Bydgoszcz, w którym wpisał się na listę strzelców. Ryczkowski po odejściu z zespołu "Wojskowych" reprezentował barwy Chojniczanki Chojnice, Górnika Zabrze, a latem tego roku trafił do Motoru. W obecnym sezonie nie opuścił ani jednego spotkania.







Sezon 2021/22 to dla Motoru sinusoida. Lublinianie rozpoczęli przeciętnie, gdyż w sześciu pierwszych meczach odnieśli zaledwie dwa zwycięstwa - ze Zniczem Pruszków (4-1) i Hutnikiem Kraków (3-0). Dwa spotkania przegrali (Ruch Chorzów 1-2 i Pogoń Siedlce 2-4) i tyle samo zremisowali (Śląsk Wrocław II 2-2 i Olimpia Elbląg 0-0). Później było lepiej, motorowcy zwyciężyli trzy następne spotkania ligowe, nie tracąc żadnej bramki. Dodatkowo podopieczni "Sagana" dołożyli zwycięstwo w Pucharze Polski 1-0 z pierwszoligowym Podbeskidziem Bielsko-Biała. Przez następne pięć meczów byli niepokonani, ale zarazem... nie potrafili wygrać. Motor zremisował pięć spotkań z rzędu! Przełamanie nastąpiło w Pucharze Polski, kiedy to aż 5-0 pokonał Pogoń Siedlce, z którą wcześniej przegrał w lidze. Był to zaledwie przebłysk, gdyż następnie w II lidze poniósł porażki w dwóch spotkaniach z rzędu. Teraz od trzech meczów motorowcy są niepokonani - zwyciężyli z Wisłą Puławy 4-1, podzielili się punktami ze Zniczem Pruszków (1-1) i w ostatni weekend z Ruchem Chorzów (0-0). Po 19 kolejkach Motor zajmuje 8. pozycję w II lidze ze stratą dwóch oczek do Olimpii Elbląg, która zajmuje lokatę dającą grę w barażach o I ligę. Lublinianie w tym sezonie strzelili 30 goli (ok. 1,6 bramki na mecz), a stracili 19 (1 bramka na mecz).



Legia z Motorem mierzyła się 20-krotnie, jednak ostatni raz taka rywalizacja miała miejsce w 1992 roku. "Wojskowi" zwycięsko z tych pojedynków wychodzili 13 razy (65%), a przegrywali zaledwie trzykrotnie (15%), remis padał cztery razy (20%). Bilans bramkowy to 36-15 na korzyść klubu ze stolicy. Ostatnie spotkanie obu ekip, które miało miejsce w czerwcu 1992 roku, zakończyło się pewnym zwycięstwem warszawiaków 3-0. Najwyższa wygrana Legii nad Motorem miała miejsce 1980 roku, kiedy to stołeczna ekipa wygrała 5-0, a najwyższa porażka legionistów w tych starciach została odnotowana rok później, kiedy to motorowcy zwyciężyli 3-0.



