Pierwsza bramka Johanssona w Legii

W niedzielę w meczu z Jagiellonią zwycięstwo Legii zagwarantował Mattias Johansson . który wpisał się na listę strzelców w doliczonym czasie pierwszej połowy. Szwed jeszcze w pierwszej odsłonie zmienił na boisku kontuzjowanego Artura Jędrzejczyka, jednak sam również niebawem zaczął uskarżać się na uraz. W konsekwencji tego obrońca nie wyszedł na drugą odsłonę, a na murawie zastąpił go Lindsay Rose. Dla Johanssona spotkanie z Jagiellonią było trzynastym w koszulce z "eLką" na piersi. fot. Woytek / Legionisci.com

Sws - 3 godziny temu, *.213.64 Brawo IKEA =) odpowiedz

