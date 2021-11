Kontuzje Jędrzejczyka, Johanssona i Rose

+ dodaj komentarz

- 31 minut temu, *.vectranet.pl

@Rafa(L) : Jak by pokazał czerwień wiesz co by się działo ,cała Polska by jechała po Legii i po Musiale bo Legionistów można poniewierać ,jak by to Jędza zrobił na pewno by dostał czerwień i nikt by do tego nie wracał.

odpowiedz