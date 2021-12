Plus listopada: Josue

+ dodaj komentarz

...to nie nadaje się ani on, ani nie nadawał najlepszy piosenkarz wśród piłkarzy - Glen Medeiros, ani ten uszaty trener co kiedyś grał nieźle na boiskach w Europie a w Legii wszystkich obrażał, ani ten włochaty - co teraz jest w sztabie Legii ani NIKT. Nawet ten mały, co tu jest u nas i po meczach krzyczy "jes ser" to kopnąć za bardzo prosto nie umie. Tu nawet Kristiano R. by się nie przyjął. Taki mamy klimat.



Portugalskie konotacje (choć tu tylko językowe) ma Luquinas, i on jeszcze jako tako coś sobą reprezentuje, ale do zaciągu (portugalskojęzycznych) Brazylijczyków z czasów Żul-Jana, Edsona i Rodżera Głerejro - to podejścia nie ma...

