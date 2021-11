Plaga kontuzji w Legii

Poniedziałek, 29 listopada 2021 r. 13:48 Mishka, źródło: Legionisci.com

Przed Legią Warszawa intensywny okres - do końca roku legioniści rozegrają jeszcze 6 spotkań co 3-4 dni. Tymczasem zespół jest poważnie przetrzebiony kontuzjami. W meczu z Jagiellonią urazów doznało aż trzech piłkarzy stołecznej drużyny, a lista kontuzjowanych jest znacznie dłuższa. Na urazy narzeka obecnie 10 zawodników. Najpoważniej sytuacja wygląda w przypadku Bartosza Kapustki, Joela Abu Hanny, a także Artura Jędrzejczyka. Kontuzjowani są również Rafael Lopes, Ernest Muci, Ihor Charatin, Lirim Kastrati, Mattias Johansson, Lidnsay Rose i Wojciech Muzyk. Z drużyną od dłuższego czasu normalnie trenuje Maik Nawrocki, który lada dzień powinien wrócić do składu.



Joel Abu Hanna wrócił z październikowego zgrupowania reprezentacji Izraela z kontuzjowanym kolanem. Ma uszkodzoną łąkotkę i będzie pauzował kilka miesięcy. Na meczu z Jagiellonią Białystok pojawił się ze stabilizatorem na nodze.



Bartosz Kapustka podczas lipcowego spotkania z Florą Tallin zerwał więzadło krzyżowe przednie w prawym kolanie i będzie musiał pauzować jeszcze przez kilka miesięcy.



Artur Jędrzejczyk w trakcie meczu z Jagiellonią Białystok doznał złamania obojczyka, w związku z czym będzie musiał przejść operację. Jego przerwa potrwa około dwa miesiące, co oznacza, że nie weźmie udziału w przygotowaniach z zespołem do rundy wiosennej.



Mattias Johansson przejdzie szczegółowe badania rezonansowe mięśni uda, po których poznamy konkretną diagnozę. Szwed zszedł z boiska w spotkaniu z Jagiellonią z powodu bólu mięśnia dwugłowego. Problem z udem pojawia się regularnie, odkąd zawodnik przyszedł do Legii. W październiku z tego powodu Johansson nie pojechał na zgrupowanie reprezentacji Szwecji.



Lindsay Rose w tym samym spotkaniu najprawdopodobniej doznał złamania kości nosa. Nie wiadomo jeszcze, jak długa czeka go pauza. W tej rundzie z podobnym urazem zmagali się Cezary Miszta i Tomas Pekhart (nadal gra w specjalnej masce).



Ernest Muci skręcił staw skokowy w końcówce meczu fazy grupowej Ligi Europy z Leicester City. Jego powrót do treningów nastąpi dopiero za kilka tygodni.



Na uraz mięśnia biodra prawego narzeka natomiast Rafael Lopes. Do gry powinien wrócić za około dwa tygodnie. Obecnie trenuje indywidualnie.



W połowie listopada podczas treningu urazu stawu skokowego doznał Lirim Kastrati. Piłkarz na razie trenuje indywidualnie.



Z drużyną aktualnie nie ćwiczy również Ihor Charatin. Ukrainiec nie znalazł się w kadrze na mecze z Leicester i Jagiellonią.



Ponadto skomplikowana jest sytuacja Wojciecha Muzyka, który rok temu doznał urazu pleców i musiał przejść operację. Wiosną i latem br. na krótko wrócił do treningów, ale nadal zmaga się z problemami zdrowotnymi.