Jak podaje oficjalna storna klubu Legii Warszawa, Rafael Lopes doznał urazy mięśnia biodra prawego. Zawodnik do treningów wróci za około dwa tygodnie. Portugalczyk spotkanie Legii z Jagiellonią Białystok oglądał z wysokości trybun, wcześniej zabrakło go także w kadrze meczowej na wyjazdowy mecz z Leicester City.

L - 2 godziny temu, *.aster.pl Mogłby juz nie wracac, czas na transfer do Turcji. odpowiedz

(L)EGIA - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @L: Chyba do drugiej ligi tureckiej bo pierwsza to za wysoki poziom raczej. On mi bardziej pasuj do kierunków typu Izrael albo Arabia Saudyjska ;) odpowiedz

Januszek - 2 godziny temu, *.chello.pl Kaleki... nic dodac nic ujac. odpowiedz

Koszta Diego - 2 godziny temu, *.chello.pl Bardzo miły gość i zostawia serce na boisku. Kilka mega ważnych bramek dał. Niestety jednak poziomem widocznie odstaje i chyba jest pierwszym do odstrzelenia w zimowym oknie.. odpowiedz

Szpic - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Koszta Diego: Obok niego w zimie powinni odejść też Martins i Charatin. odpowiedz

Rytm - 2 godziny temu, *.atman.pl Michniewicz zwolnił Bortnika i wszystko się posypało.

Gruby arogancki buc. odpowiedz

