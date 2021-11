Bilety na mecz z AZS-em UW Wilanów

W najbliższą sobotę o godzinie 20:00 ligowe spotkanie rozegrają futsaliści Legii, którzy podejmować będą derbowego rywala, AZS UW Wilanów. Zachęcamy serdecznie do wspierania naszej drużyny, która w ostatniej kolejce zwyciężyła w Chojnicach i awansowała w ligowej tabeli na miejsce 9. AZS UW ma dokładnie tyle samo punktów, jak również identyczny bilans (5-2-6), więc tym bardziej liczymy, że na własnym parkiecie legioniści zdołają wywalczyć komplet punktów. Ostatnie spotkanie obu drużyn miało miejsce w rozgrywkach Pucharu Polski, kiedy jeszcze Legia występowała na zapleczu ekstraklasy - wówczas akademicy zwyciężyli dopiero po serii rzutów karnych. Bilety na sobotni mecz, który rozegrany zostanie w hali OSiR Włochy, przy ulicy Gładkiej 18, kosztują 10 złotych (ulgowe, dla dzieci w wieku 3-12 lat) oraz 15 zł (normalne). Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im bezpłatne miejsce siedzące. Wejściówki kupować można TUTAJ . Termin meczu: sobota, 4 grudnia 2021, g. 20:00 Adres hali: ul. Gładka 18 (OSiR Włochy) Ceny biletów: 10 zł (ulgowy) i 15 zł (normalny)

