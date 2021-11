Pomeczowy trening w okrojonym składzie

Dzień po wygranej z Jagiellonią drużyna Legii rozpoczęła do ważnego meczu pucharowego, który czeka ją już w środę. Kilka minut po godzinie 11 część zawodników stawiła się na boisku i przy padającym marznącym deszczu ćwiczyła półtorej godziny. Zajęciom z boku przyglądała się grupa trenerów z kursu UEFA Pro organizowanego przez PZPN. Fotoreportaż z treningu - 17 zdjęć Woytka Ci, którzy w starciu z białostoczanami zagrali w większym wymiarze czasowym, zostali w budynku i regenerowali się pod okiem fizjoterapeutów. W treningu wzięło udział 15 zawodników z pola i dwóch bramkarzy. Do pełnej dyspozycji sztabu szkoleniowego było dwunastu, bo Lirim Kastrati oraz Rafael Lopes jedynie truchtali wokół boiska, a Ihor Charatin ćwiczył indywidualnie z trenerem przygotowania fizycznego. Z pierwszą drużyną trenuje czterech zawodników z rezerw: Karol Noiszewski , Tomasz Nawotka , Rui Gomes i Patryk Pierzak , który wraca po kontuzji. Legioniści pracowali głównie nad grą na utrzymanie oraz dośrodkowaniami w pole karne. W ostatniej fazie treningu nie zabrakło także wielu strzałów, z którymi zmagali się Cezary Miszta i Kacper Tobiasz . Oprócz wyżej wymienionych obecni byli: Tomas Pekhart , Szymon Włodarczyk , Maik Nawrocki , Andre Martins , Bartłomiej Ciepiela , Jakub Kisiel , Jurgen Celhaka i Kacper Kostorz . Wtorkowy trening zaplanowano na godzinę 13:30 - zajęcia będą otwarte dla mediów przez pierwszy kwadrans. W środę o godzinie 20:00 odbędzie się mecz 1/8 finału Pucharu Polski Motor Lublin - Legia Warszawa.

