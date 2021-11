Jakub Kożuch odchodzi z Legii

Kolejny czołowy zawodnik amp futbolowej Legii odchodzi z naszego klubu po zakończeniu sezonu 2021. Jak poinformowała legijna sekcja, z klubem żegna się Jakub Kożuch , który wywalczył w naszym zespole mistrzostwo (2020), wicemistrzostwo (2021) i brązowy medal mistrzostw Polski (2019), a także udanie reprezentował nasze barwy w turnieju finałowym Ligi Mistrzów (srebrny medal). W zakończonym niedawno sezonie, Kożuch zdobył 10 goli dla Legii. Rok wcześniej strzelił 14 bramek w meczach amp futbolowej ekstraklasy, a w sezonie 2019 był najlepszym strzelcem naszej drużyny i drugim strzelcem ligi z 19. bramkami na koncie. Wcześniej Jakub Kożuch występował w Glorii Varsovia. Kilka dni temu z klubu odszedł najlepszy strzelec Legii i polskiej ekstraklasy - Bartosz Łastowski, który zdecydował się na powrót do TSP Kuloodpornych Bielsko-Biała.

