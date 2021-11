Rekord frekwencji na stadionie w Lublinie na meczu z Legią

Wtorek, 30 listopada 2021 r. 08:34 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Lublinie trwa mobilizacja na środowy mecz 1/8 finału Pucharu Polski z Legią Warszawa. Motorowcy rozwiesili na mieście sporo transparentów zapraszających na mecz, jak również specjalnych plakatów. Bezpłatne bilety można otrzymać m.in. oddając krew. Wiele wskazuje na to, że spotkanie obejrzy komplet widzów, w tym liczna, blisko 1300 osobowa delegacja kibiców z Łazienkowskiej.



Na lubelskiej Arenie szykuje się rekord frekwencji. Dotychczas najwyższa frekwencja na tym obiekcie miała miejsce w 2017 roku, przy okazji meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy U-21 pomiędzy Polską i Słowacją, kiedy na trybunach zebrało się 14 911 widzów. Tymczasem na 48 godzin przed meczem, Motor zdołał rozprowadzić 12 700 wejściówek na spotkanie z Legią. Wszystko wskazuje na to, że środowy mecz obejrzy komplet widzów. W tym przypadku będzie to 14 920 osób, bowiem ze względów bezpieczeństwa (strefy buforowe przy sektorze gości) tyle biletów trafiło łącznie do sprzedaży.



Jeśli bilety nie zostaną wyprzedane we wtorek, w środę będą dostępne w kasach Areny Lublin w nieco wyższej cenie - 50 złotych. Na trybunach Motorowców obecne będą liczne zaprzyjaźnionych ekip - Hetmana Zamość, Górnika Łęczna i Śląska Wrocław.



Cały czas w Lublinie prowadzona jest internetowa zbiórka na oprawę środowego meczu i na tę chwilę zebrano blisko 16,5 tysiąca złotych.