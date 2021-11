Remis Spartaka w lidze

SONDA Które miejsce w grupie C Ligi Europy zajmie Legia?

Spartak Moskwa, który jest ostatnim grupowym rywalem Legii Warszawa w Lidze Europy, zremisował 1-1 w meczu 16. kolejki rosyjskiej ekstraklasy z FK Ufa. Bramkę na wagę remisu zespół Spartaka zdobył w 90. minucie po skutecznie wykonanym rzucie karnym przez Aleksandra Sobolewa, kilka minut wcześniej czerwoną kartkę obejrzał Nikołaj Rasskazow. Rewanżowe spotkanie mistrza Polski ze Spartakiem odbędzie się 9 grudnia o godzinie 18:45 w Warszawie. Legioniści potrzebują zwycięstwa, by awansować do kolejnej rundy Ligi Europy. FK Ufa 1-1 Spartak Moskwa Aleksiej Nikitin 70 - Aleksandr Sobolew 90 (k) Spartak: 57. Aleksandr Sielichow - 3. Maximiliano Caufriez (68' 92. Nikołaj Rasskazow), 2. Samuel Gigot, 14. Gieorgij Dżykija, 6. Ayrton - 17. Aleksandr Łomowickij (76' 71. Stiepan Mielnikow), 68. Rusłan Litwinow, 18. Nail Umiarow, 24. Quincy Promes - 11. Jordan Larsson, 7. Aleksandr Sobolew

Kibol - 40 minut temu, *.chello.pl Zostawcie tylko dwie aktualne opcje w sondzie to bedzie ciekawsza i de facto sprowadzi sie do pytania "czy Legia wygra ze Spartakiem? Tak/Nie" odpowiedz

