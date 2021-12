Komentarze (84)

+ dodaj komentarz

dodaj

Michał - 3 minuty temu, *.plus.pl Radomiak z Banasikiem nas pokonał to i Motor z Saganem nas pokona. A my dalej z największym budżetem i mamy jakiegoś trenera noname....p. Gołębiewski. As że szkoda słów i czapki z głów. No ale nie wiedział w co się pakuje.Tragedii ciąg dalszy. odpowiedz

KLanik - 6 minut temu, *.chello.pl Josue, Ribeiro, Martins, Lopes, czterech portugalców szybko tanio sprzedam, albo oddam za młodych ambitnych Polaków. odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 minuty temu, *.centertel.pl @KLanik: Wystawić na allegro od 1 zł (najniższa, możliwa kwota), ale czy ktoś będzie licytował? Wątpliwa sprawa, taki kłopot na głowę ściągnąć. odpowiedz

Rafix - 1 minutę temu, *.chello.pl @KLanik: plus tych nowych bym dorzucił, Kastrati, celiakie i inne ciapciaki. odpowiedz

Rafix - 6 minut temu, *.chello.pl P. S. Przecież obecnie mecze PP powinny być dla nas priorytetem. Liga już stracona, więc aby grać w pucharach trzeba wygrać PP.

Wiec co oni grają!!!!!?????? odpowiedz

Pab(L)o - 7 minut temu, *.mm.pl Przecież slisz i Skibicki to gra poniżej krytyki, tego się nie da opisać odpowiedz

Olomanolo - 8 minut temu, *.207.247 Marek Saganowski ???????????? odpowiedz

Rafix - 9 minut temu, *.chello.pl Po raz kolejny pytam! Po co nam taki piłkarz jak Martins??? On nie nadaje się do polskiej ligi. W obronie jest przepychany, a w ataku bezproduktywny. Ile on ma asyst czy goli??? odpowiedz

KLanik - 4 minuty temu, *.chello.pl @Rafix: chyba jedną ma, ale dobrze zarabia i jest nie do przejeścia, bu ha ha. Żart odpowiedz

Zły - 10 minut temu, *.chello.pl kuwa a golab siedzi i sie przeciaga na lawce zamiast reagowac,kuwo emreli za slisz i to juzzzzzzzzzz odpowiedz

Cyniek - 12 minut temu, *.play-internet.pl Czego my się spodziewamy w składzie mamy Kazacha dwóch Albańczyków karłowatych Portugalczyków trzech jednego kulawego Szweda co zagra jeden mecz i dwa tygodnie pauzuje Kacperka co oo czwartej kolejce czuł już się zmęczony niestety takimi ludźmi nieda się nic ugrać odpowiedz

Leśny Dziadek - 10 minut temu, *.centertel.pl @Cyniek : A na czele tego stada stoi ,,osioł,,... odpowiedz

Cyniek - 6 minut temu, *.play-internet.pl @Leśny Dziadek: nie obrażajmy osla osiołki są fajne a na ryj Dariusza i radoslawa kurwa patrzeć już nie mogę odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 minutę temu, *.centertel.pl @Cyniek : Tysz prowda:), polać koledze, i na pohybel im wszystkim. odpowiedz

Zły - 13 minut temu, *.chello.pl kuwy tak wy ,zdejmijcie tego slisz z boiska jemu kwa nic nie wychodzi,wonwonwonwon odpowiedz

Karino - 16 minut temu, *.chello.pl Boże chroń fanatyków Pana Mioduskiego Pana Gołębiewskiego Lega To My!!!!!!!! odpowiedz

Po(L)ubiony - 17 minut temu, *.aster.pl Legia to nie drużyna. To 11 facetów, biegających po boisku. Żadnych schematów, żadnego zgrania, brak asekuracji. Szans na PP nie ma. Odpadną jeśli nie teraz, to później. Za chwilę będziemy grać tylko w ekstraklasie i bardzo dobrze, bo walka o utrzymanie będzie ciężka. odpowiedz

A jajajajajaj - 20 minut temu, *.play-internet.pl Będę bogaty po meczu będę bogaty. Z jaga wtopa 1.5 koła ale dzisiaj do mi Legia pomogła.Jak tak dalej pójdzie 20 koła zyskam.Lalalalalalalalalal dziękuję Legio odpowiedz

:D - 8 minut temu, *.orange.pl @A jajajajajaj: trzymam kciuki, ci idioci muszą odpaść odpowiedz

Przykre ale prawdziwe - 23 minuty temu, *.centertel.pl Młode,skromne ale zprdl chłopaki z Polski kontra portugalskie emeryty i minimajki i inni cyrkowcy odpowiedz

M@c - 24 minuty temu, *.chello.pl Co za k....a żenada. Ja nie wiem kto przygotowywał tę drużynę do rozgrywek, ale powinien zostać wypier.....y ze skutkiem natychmiastowym. Je..ne panienki chodzą po boisku i liczą, że mecz sam się wygra. odpowiedz

Cziko - 24 minuty temu, *.jmdi.pl Co Wy winicie piłkarzy ?

To nie oni sie zatrudnili.

To nie oni się sami trenują i zgrywają.

To nie oni sami sobie obiecują premie za awans do LE a później ich nie widzą.

To nie ich wina że są ściągani bez formy i muszą mieć czas na zrobienie formy i aklimatyzację.

Aż w końcu traktuje się ich jak szmaty

(Vesović i inni)

W tym klubie od czasów pudla nie ma szacunku do pracowników i nie ważne czym zajmują sie w klubie.







odpowiedz

bum - 18 minut temu, *.128.142 @Cziko:

I to jest trafny komentarz... Pudel to jest pierwszy do odstrzału tylko kto go ma pogonić jak on tak skonstruował klub, że to on sam ciągnie za wszystkie sznurki... To jest nawet nie dno, a jebana apokalipsa co on zrobił z Legią!

Marsz żałobny.... odpowiedz

Leśny Dziadek - 7 minut temu, *.centertel.pl @Cziko: Dokładnie 1000/100:) odpowiedz

Impertinio - 24 minuty temu, *.inetia.pl Zasłużony odpoczynelk.Przerwy powinny być co 20 minut.I mundial 3 razy do roku. odpowiedz

Ben - 24 minuty temu, *.inetia.pl Już wiadomo od kogo Miszta uczył się nisko latać przy rzutach rożnych. To Gruby Artek! odpowiedz

wawa3 - 25 minut temu, *.net.pl Będzie walkover dla motoru. odpowiedz

Frank Stilwell - 27 minut temu, *.vectranet.pl Do Motor:Pytasz o Ślisza? Hehe w legii juz wszyscy padli ha ha ha ha.

A najbardziej to Mioduski.Bo jeśli trener chce budować drużynę za pomocą piłkarzy których on potrzebuje a dostaje,,piłkarzy z promocji"od Mioduskiego,którzy nie mają siły biegać którzy nie odnajdują się na pozycjach na które zostali ściągnięci to można to nazwać albo ŻENADA albo katastrofa.A ze się przewrócił,bo tylko to potrafi to tak.Można nazwać ze typek PADŁ odpowiedz

Wolska dla Wolaków - 28 minut temu, *.com.pl zero taktyki,zero meczowej strategii,każdy se biega jak chce i gdzie chce no ale jak nie ma trenera od dawna to czego się spodziewać,mnie wynik w ogóle nie dziwi odpowiedz

Mixxxer - 29 minut temu, *.phottsca.net 150 kilowy Boruc jest wisienką na torcie tej degrengolady. odpowiedz

Julekkk - 29 minut temu, *.timplus.net Zbieranina znowu pokazuje swój poziom!! odpowiedz

Leśny Dziadek - 31 minut temu, *.centertel.pl Perspektywy są koszmarne. Można było sporo przewidzieć, ale takiej wielkiej, śmierdzącej kupy, to się nie spodziewałem. Chociaż z drugiej strony... odpowiedz

Wolfik - 31 minut temu, *.play-internet.pl Najciekawsze jest to, że my z ławki nie za bradzo mamy kogo wstawic.... Rzeczywiście kompletny zespoł prezesa Mioduskiego. odpowiedz

Mietek - 31 minut temu, *.vectranet.pl Zęby trzeszczą od patrzenia na grę Legii. Tak słabej Legii nie widziałem. Taka padaka przeciwko zespołowi z II ligi. Masakra. odpowiedz

Miki55 - 32 minuty temu, *.chello.pl Boże, jakich ja czasów doczekałem. Przecież te nasze beztalencia nie mają zielonego pojęcia o grze w piłkę nożną. Z kim oni grają ? Czy w ogóle wiedzą co się dzieje na boisku ? Nie mają pojęcia co robić z piłką. Takiego dna nie widziałem od 60 lat. Wierzyć się nie chce że to jest Legia. Wypier... wszyscy, ile was tam jest. Nie nadajecie się do czyszczenia butów piłkarzom. Drużyna z trzeciej klasy rozgrywkowej was dyma w dupę aż dym leci. Wypier... z Legii. Pies was wielki w d... j... odpowiedz

Kwas70 - 35 sekund temu, *.oktv.se @Miki55: Amen odpowiedz

Sedes Miodulskiego - 32 minuty temu, *.163.6 Mecz przerwany, jest szansa na wygraną przez walkower! odpowiedz

Zły - 32 minuty temu, *.chello.pl zeszli i niech k... nie wracja jutro wszyscy wypier... z LEGII odpowiedz

Zły - 33 minuty temu, *.chello.pl Miduski jak k... mozna tak wszystko spier..., twoja twarz i stała mina sa reklamy upadku,niech to wreszcie do ciebie dotrze................... odpowiedz

Farme(L) - 34 minuty temu, *.virginm.net Dziś Skibicki to ani w pressingu ani w obronie truchta tak jakby czekał żeby ktoś inny podbiegł… jak lubię tego chłopaka i mam nadzieję, że coś kiedyś więcej pokaże tak dziś mnie wqoorvia!!! odpowiedz

Zły - 35 minut temu, *.chello.pl Jutro wszyscy na Ł3 i rozbieramy to całe ..................... odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 36 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl było blisko kompromitacji, ale ostatecznie się bez niej obyło, bo Motor Lublin strzelił w pierwszych 20 minutach bramkę amatorom z Warszawy odpowiedz

Amika - 36 minut temu, *.inetia.pl Czymiemy za was kciuki żeby w szpitalu narodowym znowu był komplet!Nie poddawaj się uhahana ma! odpowiedz

Jakich czasów ja dożyłem 48 lat na Legii - 37 minut temu, *.m247.com Wszyscy wypier...! odpowiedz

Karaluch - 37 minut temu, *.centertel.pl Ja tylko patrzę kto ma więcej werwy i ochoty do gry:) odpowiedz

Zły - 39 minut temu, *.chello.pl a tem slisz 20 minuta a on łeb w dół i człapie,wypie.. odpowiedz

Zły - 40 minut temu, *.chello.pl Gdzie jest trener????????????

Miał byc nowy od poniedziałku ale kuwa miodek dalej lubi miec w du.ie dildo odpowiedz

Radek - 37 minut temu, *.centertel.pl @Zły: Nikt i nic mnie nie zastąpi... odpowiedz

Wolfik - 42 minuty temu, *.play-internet.pl Martins przestawiony jak dziecko przy bramce dla Motoru....



Ciśnie nas drugoligowiec... ja pierdzielę... odpowiedz

grzesiek - 36 minut temu, *.centertel.pl @Wolfik: a czego sie spodziewac po martinsie , u papszuna grać duzo nie bedzie.

Slisz jak dla mnie lepszy. odpowiedz

Leśny Dziadek - 42 minuty temu, *.centertel.pl Spokojnie, wszystko pod kontrolą. Po przerwie Martins strzeli 3 bramy głową i gramy dalej. odpowiedz

Pjoter - 42 minuty temu, *.knc.pl Tu będzie pogrom lubelski:) są na to zadatki:) aberracji i groteski ciąg dalszy:) odpowiedz

Zły - 42 minuty temu, *.chello.pl Oni nawet w pierwszej lidz enie dali by rady,caly zespol ruka miodka bardzo gleboko,chyba najwiekszy patalach ze wszystkich wlascicieli z eklapy odpowiedz

Ator - 43 minuty temu, *.centertel.pl Na serio musimy mieć aż Portugalczyka żeby marnował takie sytuacje na pustaka? Nie e może to być jakiś młody chłopak z Polski? Przynajmniej wiedziałbym,że się uczy i że może kiedyś się nauczy.Bez kitu ale ten gość(AM) będąc pomocnikiem strzelił 1 bramkę przez 3 czy 4 lata.To jest kabaret odpowiedz

KLanik - 40 minut temu, *.chello.pl @Ator: Był jeszcze la rucha, ale się go pozbyli, no ale z Lopezem, Martinsem i z innymi "zdolniachami" będzie ciężko. Młodych nie ma, sprzedani... odpowiedz

Legia GRAĆ QRWA mać! - 43 minuty temu, *.192.84 No i można już zaczynać: NIE PODDAWAJ SIĘ UKOCHANA MA NIE PODDAWAJ SIĘ LEGIO WARSZAWA odpowiedz

Motor - 43 minuty temu, *.t-mobile.pl Ten wasz knypek pada od wiatru? odpowiedz

Wawa - 43 minuty temu, *.chello.pl Patałachy miernoty zero ambicji

za taki olew obowiązków w pracy obniżyć wypłaty do najniżej krajowej

Dramat odpowiedz

Olomanolo - 45 minut temu, *.207.247 No cóż----brawo Motor odpowiedz

e(L)o - 46 minut temu, *.vectranet.pl no 15 minut się bronili !!! Sukces, że tyle wytrzymali!!!! odpowiedz

Leśny Dziadek - 46 minut temu, *.centertel.pl Chłopaki nareszcie trafili na drużynę, na takim samym poziomie. Jest szansa na nawiązanie walki. Pisząc to cóż ja widzę Motor - L 1-0 HA HA HA odpowiedz

zxm, - 46 minut temu, *.vectranet.pl co odpowiedz

P(L)EZES - 48 minut temu, *.orange.pl W relacji tekstowej z meczu napisaliście ze Leśnodorski pełni w Motorze rolę doradczą. Otóż nadzorczą, gdyż jest wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej wskazany przez własciciela klubu pana Jakubasa..... odpowiedz

kczeczu - 48 minut temu, *.205.233 jaki Boruc jest gruby wstyd !!!!!!!!!!! odpowiedz

Trener - 33 minuty temu, *.centertel.pl @kczeczu: Gruby na bude! odpowiedz

Leśny Dziadek - 56 minut temu, *.centertel.pl Laga w pole karne i już gaciory pełne strachu i nie tylko... odpowiedz

HAHAHAHAHA - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Yeti: z twoją stara jechać? odpowiedz

rrroy - 58 minut temu, *.mm.pl @HAHAHAHAHA: ahahahhahah wolę Twoją młodszą siostrę :DD odpowiedz

ss - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl http://www.drhtv.com.pl/drhtv-4.html odpowiedz

bartas - 41 minut temu, *.com.pl nie działają te linki ;( odpowiedz

Gregor66 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Maik Nawrocki rozmnożył się przez paczkowanie czy jakaś inną metodą odpowiedz

bro - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Jaki link do transmisji koledzy? odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.. Podrzuci ktoś linka? odpowiedz

KrystekLegia - 1 godzinę temu, *.chello.pl Boruc – Nawrocki, Wieteska, Hołownia, Ribeiro – Martins, Slisz, Josue – Skibicki, Pekhart, Luquinhas

odpowiedz

LEGIJNA RODZINA - 1 godzinę temu, *.37.80 ZGODA POWINNA BYĆ DOBRE CHŁOPAKI LUBLIN NIGDY LEGII ŻLE NIELICZYŁ...JAK WIDZEW CZY LECH I INNI... odpowiedz

KrystekLegia - 2 godziny temu, *.chello.pl Hej Legioo jesteśmy z wami.... Jazda z motorami... Tylko Zwycięstwo!!! odpowiedz

Yeti - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Hej Legio jazda z ku.wami! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.