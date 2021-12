Komentarze (153)

+ dodaj komentarz

dodaj

BRAWO NOWA DRUŻYNA BRAWO ! WŁOOODAAARCZYYK! - 1 godzinę temu, *.37.80 NERWYYY IMOJE SERCE WALILO I SIE MARTWIŁO ECH KONIEC NIECH TO BĘDZIE JUŻ WYGRYWANIE W KAŻDYM MECZU ! odpowiedz

Lupus - 2 godziny temu, *.centertel.pl Trudno uwierzyć , ale wygraliśmy!!! odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Dobranoc odpowiedz

Olo - 2 godziny temu, *.chello.pl "Legia szuka jeszcze dobicia rywala." - kurde, tekst jakby Legia już 1:4 prowadziła, a nie męczyła się 1:2 z zespołem grającym 2 ligi niżej. Trochę pokory panie komentujący, bo to jest żenujące. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.play-internet.pl 92 minuta więcej szcz escia niż rozumy, gramy piach muł... dno.. poziom 3 ligi............ masakra... Nie ma nic, druzyny techniki, taktyki kondycji ambicji... odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Tak mnie ten mecz zmęczył, że na boisku widzę Muminka, Barbapapę i Żwirka poprawiającego czapeczkę Muchomorkowi. Kończyć ten mecz, trzeba się wyspać. odpowiedz

KLanik - 2 godziny temu, *.chello.pl Gdyby nie te zakupy zagraniczniaków to mielibyśmy kilku Włodarów itd. Brawo Młody Polak! odpowiedz

atmosferic - 2 godziny temu, *.orange.pl @KLanik: nie rób sobie jaj - on gra przeciw 4 ligowej drużynie - nie podniecaj się. Legia nie ma młodzieży na poziomie ekstraklasy, nie ma nawet na poziomie 1 ligi. odpowiedz

KLanik - 2 godziny temu, *.chello.pl @atmosferic: nie ma młodzieży, bo nie ma kasy i chęci na szkolenie. Nie ma kasy bo poszła na zagraniczny szrot. Proste. odpowiedz

:D - 2 godziny temu, *.orange.pl wygraja więc lecimy, niepokonany klub i czy wygrywasz czy nie xd odpowiedz

zimoh - 2 godziny temu, *.centertel.pl Dobra kończ pan ten mecz panie turek odpowiedz

Kwas70 - 2 godziny temu, *.oktv.se @Miki55: Amen odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl To był replay, czy drugi gol Młodego? Zagapiłem się. odpowiedz

Bunci - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Młody Włodar, Przyszłość!!!!!!!!!!!!!!!

odpowiedz

Łukasz Sz - 2 godziny temu, *.chello.pl Mówiłem juz wcześniej dać szańce Włodarczykowi!!! Chłopak gryzie trawę biega walczy o to chodzi o dorzucił bramkę jak ważna!!!! Brawoooo odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ufff Włodarczyk :) odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Bravo Młody odpowiedz

Dziaduszko - 2 godziny temu, *.centertel.pl Nie możemy doprowadzić do karnych.Legia ostatnio wszystkie karne przegrywa odpowiedz

Kibic(L) - 3 godziny temu, *.inetia.pl Powiem Wam szczerze, że jeszcze kilka dni temu myślałem sobie, drużyna w kryzysie, klub w kryzysie, ale spokojnie w lidze się utrzymają. Ale jak oglądam dzisiejszy mecz to chyba jednak dochodzę do wniosku, że obecne miejsce w ekstraklasie odzwierciedla poziom sportowy drużyny. Jest dramat. W ogóle nie widać żadnej różnicy pomiędzy Motorem a Legia. odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Mam jedno życzenie odnośnie tego meczu. Panowie, obym nie musiał oglądać tej padaki w dogrywce... odpowiedz

Mat... - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Wszedłem na stronę legioniści.com by zobaczyć relację meczu i widzę reklamę "hemoroidy mijają w 3 dni..."

Tak myślę sobie, że jaka gra taka reklama...

W sumie pasuje....

P.S. macie coś na hemoroidy???? odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Mat...: Najlepszy jest palec...Aha zapomniałbym, na końcu palca koniecznie maść na tę przypadłość. odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Motor poprykał i się wyprykał... odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Leśny Dziadek: A Legią nawet nie odpaliła silnika. Jedziemy na oparach...absurdu... odpowiedz

Atmosferić - 3 godziny temu, *.orange.pl To jest poziom Legii obecnie - 3 liga czyli 4 poziom rozgrywkowy. Powinien zagrać skład rezerw... lepiek by sobie poradził. odpowiedz

Cyniek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Zgotujemy im powitanie przecież 1:1 w Lublinie to nie lada wyczyn chłopaka należy się nagroda a tak poważnie nie sądziłem że doczekam czasów że Legia będzie się męczyć z całym szacunkiem z drużyną 2 ligowa odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Toż to szok Luqinias trafił w bramkę i to gol. Klękajcie narody. Udało się. Teraz może napastnicy zaczną strzelać. Mimo to tragedia i męczarnie. odpowiedz

Sig - 3 godziny temu, *.166.58 Takiej bramki w Lublinie to chyba nigdy nie widzieli. Brawo. Jeszcze 1 i powrót. odpowiedz

Ator - 3 godziny temu, *.centertel.pl Brawo Lucas jedyny obco ,który powinien w Legii zostać na wiosnę odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Ale brama, chłopaku... odpowiedz

Trener Bramkarzy - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Pekhart człapie bo boisku jak gigantyczna ośmiornica o Sliszu szkoda pisac gra w Motorze... Skibicki biega bez sensu w ta i z powrotem.. Gramy w 8. Dawac Emerelego Wlodarczyka i tego Celhake ... gorzej grac nie mozna. Przypomne, że Motor ostatnio 1-1 ze Zniczem Pruszków i 3-0 w plecy z Radunią St ezyca.. Czaicie jakiego dnia sięgnela Legia... odpowiedz

jarekk - 3 godziny temu, *.metrointernet.pl Gdzies jest problem z zespolem. Ktos jest temu winien. Kibice nie wiedza dokladnie i sobie ukladaja rozne warianty - a taki to zawodnik, a trener, a legia cudzoziemska. Na pewno wiedza ci blizej siedzacy w futbolu. Pewnie nawet zawodnicy i trenerzy z innych druzyn cos tam wiedza. Ale jest jakas dziwna solidarnosc z pudlem, nikt nic nie chlapnie. Boja sie go? Licza na cos? odpowiedz

Groch(ów) - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Ja pierniczę, ale ta Jaga musiała być cienka… odpowiedz

Motor - 3 godziny temu, *.net.pl Powinien być karny dla Motoru odpowiedz

Legio - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Jak Ja Cię kocham.Pijąc Finlandię kocham Cię jak Irlandię.I nawet jak spadniesz to dziękuję Ci za takie mecze jak dziś.Nikt mi tyle nie zapłaci jak bukmacher.1 do prawie 10 .Dziękuję Ci że mimo takiej inflacji pomagasz mi swoimi wynikami.Kocham Cię Ukochaną Ma na zawsze Legia Warszawa odpowiedz

Greps - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Oni chyba mało nie zarabiają co? Nie widać tego w ich zangażowaniu. odpowiedz

kczeczu - 3 godziny temu, *.205.233 w tej chwili to Skolwin to nasz poziom odpowiedz

Red Wola - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Okradli nas na 10minut meczu.

Gwizdek był 20.28 a wznowili mecz 20.46

A sędzia przedłużył o 8min.

Żenada odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Ktoś jeszcze widzi klub na poziomie Europy, a zespół w pucharach? odpowiedz

WachteL - 3 godziny temu, *.chello.pl @Leśny Dziadek:Jedynie Steve Wonder odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @WachteL: :)) odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl A kto ich wszystkich zakontraktował. No Radzio Kucharski to teraz Pan Dariusz Mioduski powinien pana Radzia wyp......ić na zbity p..k przepraszam kulturalnie zwolnić bo dalej brniemy w bagno i muł. Zieliński Jacek...ten z Cracovii już się cieszy że teraz w lidze będą grali z Legią bo zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki. Jakich czasów my kibice LEGII dożyliśmy to szok. Dawać tego z Rakowa na dyrektora sportowego a Kucharskiego na taczkach wyp......ić.Stasiu Czerczesow wróć!!! odpowiedz

WachteL - 3 godziny temu, *.chello.pl Nosz kurła nie wierzę, jak patrzę na ten piach... Po prostu nie ma kim grać, nawet z II ligowcami. odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.chello.pl Gramy z Motorem jak równy z równym.Trzeci poziom rozgrywkowy to my.Brawo milionerzy z Legii. odpowiedz

Januszek - 3 godziny temu, *.chello.pl Jest moc dobrze ze dzis wialem 0,7 zamiast pol litra odpowiedz

Lawok - 3 godziny temu, *.plus.pl Panie Darku, niech Pan zstąpi na piłkarzy i tchnie ich do lepszej gry. Przecież to nie może się tak skończyć. Co to w ogóle jest Lublin? Ile oni mają mostów, a ile my? Oni nawet rzeki nie mają. odpowiedz

PO(L)ubiony - 3 godziny temu, *.aster.pl @Lawok: Ale mają Aleje Jerozolimskie. odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl To mamy sensację do przerwy Legią przegrywa tylko 1-0. Mecz wyjazdowy, wynik bardzo dobry. Chłopaki mówili, że w Lublinie pospacerują, ale w rewanżu ich rozniosą... odpowiedz

JACUNHO - 3 godziny temu, *.kampinostelco.pl @Leśny Dziadek:



Jaki rewanż?

A może te człapaki myślą tak jak i Ty? odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Radomiak z Banasikiem nas pokonał to i Motor z Saganem nas pokona. A my dalej z największym budżetem i mamy jakiegoś trenera noname....p. Gołębiewski. As że szkoda słów i czapki z głów. No ale nie wiedział w co się pakuje.Tragedii ciąg dalszy. odpowiedz

KLanik - 3 godziny temu, *.chello.pl Josue, Ribeiro, Martins, Lopes, czterech portugalców szybko tanio sprzedam, albo oddam za młodych ambitnych Polaków. odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @KLanik: Wystawić na allegro od 1 zł (najniższa, możliwa kwota), ale czy ktoś będzie licytował? Wątpliwa sprawa, taki kłopot na głowę ściągnąć. odpowiedz

Rafix - 3 godziny temu, *.chello.pl @KLanik: plus tych nowych bym dorzucił, Kastrati, celiakie i inne ciapciaki. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @KLanik: Wez się Panie od portugalczyków co gra Slisz i Skibicki w tym sezonie to mistrzostwo......... odpowiedz

:D - 3 godziny temu, *.orange.pl Oczywiście a w innych klubach wypracują swoją wartość na kilka mlnEur. :D To fina piłkaszy kurła ! Xd odpowiedz

:D - 3 godziny temu, *.orange.pl @KLanik: Oczywiście a w innych klubach wypracują swoją wartość na kilka mlnEur. :D To fina piłkaszy kurła ! Xd odpowiedz

Legionista - 3 godziny temu, *.101.212 @KLanik:



Martinsa i Josue zostaw w spokoju tamtych można pogonić z emrelim na czele gwiazda



Josue ma duży potencial gry często daje takie piłki że głową mała ale w obecnej sytuacji nie może w pełni pokazać swojego kunsztu, Martins solidny długo w Legi czasem ma słabszy okres ale ogólnie jak na legię może być :) ale reszta out :) odpowiedz

Nemezis - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Trener Bramkarzy: Może trener się wypowie, co bramkarze grają? odpowiedz

mareczek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Legionista : Nie denerwuj ludzi martyns niech gra z dziećmi albo w lidze dla karzełkòw.Joszue do domu pogodnej starości odpowiedz

Trener Bramkarzy - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Nemezis: Ehhh nie ma co mówić... tu trzeba z 3 nowych bramkarzy... odpowiedz

Legionista - 2 godziny temu, *.101.212 @mareczek:



Nie masz pojęcia o piłce:) no Ale nie twoja wina że jesteś ograniczony dlatego Ty siedzisz przezd komputerem a inni zajmują się piłką odpowiedz

Rafix - 3 godziny temu, *.chello.pl P. S. Przecież obecnie mecze PP powinny być dla nas priorytetem. Liga już stracona, więc aby grać w pucharach trzeba wygrać PP.

Wiec co oni grają!!!!!?????? odpowiedz

Artur - 3 godziny temu, *.25.51 @Rafix: w jakich pucharaxh? Co najwyzej w eliminacjach. W pucharach w tej konfiguracji moze grac tylko mistrz. odpowiedz

Pab(L)o - 3 godziny temu, *.mm.pl Przecież slisz i Skibicki to gra poniżej krytyki, tego się nie da opisać odpowiedz

Olomanolo - 3 godziny temu, *.207.247 Marek Saganowski ???????????? odpowiedz

Rafix - 3 godziny temu, *.chello.pl Po raz kolejny pytam! Po co nam taki piłkarz jak Martins??? On nie nadaje się do polskiej ligi. W obronie jest przepychany, a w ataku bezproduktywny. Ile on ma asyst czy goli??? odpowiedz

KLanik - 3 godziny temu, *.chello.pl @Rafix: chyba jedną ma, ale dobrze zarabia i jest nie do przejeścia, bu ha ha. Żart odpowiedz

Rafix - 3 godziny temu, *.chello.pl @KLanik: jedną na ile lat??? To jaką na średnią ilość goli ns sezon:) odpowiedz

KLanik - 3 godziny temu, *.chello.pl Wychodzi, że mniej niż zero. odpowiedz

Zły - 3 godziny temu, *.chello.pl kuwa a golab siedzi i sie przeciaga na lawce zamiast reagowac,kuwo emreli za slisz i to juzzzzzzzzzz odpowiedz

Cyniek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Czego my się spodziewamy w składzie mamy Kazacha dwóch Albańczyków karłowatych Portugalczyków trzech jednego kulawego Szweda co zagra jeden mecz i dwa tygodnie pauzuje Kacperka co oo czwartej kolejce czuł już się zmęczony niestety takimi ludźmi nieda się nic ugrać odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Cyniek : A na czele tego stada stoi ,,osioł,,... odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Cyniek : Tysz prowda:), polać koledze, i na pohybel im wszystkim. odpowiedz

Zły - 3 godziny temu, *.chello.pl kuwy tak wy ,zdejmijcie tego slisz z boiska jemu kwa nic nie wychodzi,wonwonwonwon odpowiedz

Karino - 4 godziny temu, *.chello.pl Boże chroń fanatyków Pana Mioduskiego Pana Gołębiewskiego Lega To My!!!!!!!! odpowiedz

Po(L)ubiony - 4 godziny temu, *.aster.pl Legia to nie drużyna. To 11 facetów, biegających po boisku. Żadnych schematów, żadnego zgrania, brak asekuracji. Szans na PP nie ma. Odpadną jeśli nie teraz, to później. Za chwilę będziemy grać tylko w ekstraklasie i bardzo dobrze, bo walka o utrzymanie będzie ciężka. odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Po(L)ubiony: Dokładnie. Tak to niestety wyglada. Trzeba się skupić, by nie doszło do prawdziwej katastrofy na wiosnę. odpowiedz

A jajajajajaj - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Będę bogaty po meczu będę bogaty. Z jaga wtopa 1.5 koła ale dzisiaj do mi Legia pomogła.Jak tak dalej pójdzie 20 koła zyskam.Lalalalalalalalalal dziękuję Legio odpowiedz

:D - 3 godziny temu, *.orange.pl @A jajajajajaj: trzymam kciuki, ci idioci muszą odpaść odpowiedz

Przykre ale prawdziwe - 4 godziny temu, *.centertel.pl Młode,skromne ale zprdl chłopaki z Polski kontra portugalskie emeryty i minimajki i inni cyrkowcy odpowiedz

M@c - 4 godziny temu, *.chello.pl Co za k....a żenada. Ja nie wiem kto przygotowywał tę drużynę do rozgrywek, ale powinien zostać wypier.....y ze skutkiem natychmiastowym. Je..ne panienki chodzą po boisku i liczą, że mecz sam się wygra. odpowiedz

Cziko - 4 godziny temu, *.jmdi.pl Co Wy winicie piłkarzy ?

To nie oni sie zatrudnili.

To nie oni się sami trenują i zgrywają.

To nie oni sami sobie obiecują premie za awans do LE a później ich nie widzą.

To nie ich wina że są ściągani bez formy i muszą mieć czas na zrobienie formy i aklimatyzację.

Aż w końcu traktuje się ich jak szmaty

(Vesović i inni)

W tym klubie od czasów pudla nie ma szacunku do pracowników i nie ważne czym zajmują sie w klubie.







odpowiedz

bum - 4 godziny temu, *.128.142 @Cziko:

I to jest trafny komentarz... Pudel to jest pierwszy do odstrzału tylko kto go ma pogonić jak on tak skonstruował klub, że to on sam ciągnie za wszystkie sznurki... To jest nawet nie dno, a apokalipsa co on zrobił z Legią!

Marsz żałobny.... odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Cziko: Dokładnie 1000/100:) odpowiedz

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.aster.pl @Cziko: czyli dokładnie jak w korpo. odpowiedz

Matt - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Cziko: To nie oni się trenują? Oni chyba w ogóle nie trenują albo przynajmniej o tym nie myślą. Tylko o imprezkach i kolejnych tatuażach. To nie są dzieci, że potrzebują nad sobą pana od WF. Tłumacz ich dalej, ale zarząd za nich kółek na boisku nie zrobi. Jeśli są tacy znakomici to niech pokażą chociaż charakter, bo brak umiejętności jest ewidentny. Robią co chcą, a potem tłumaczą się, że "to koszulka tak się ułożyła". Wszyscy są winni tylko nie kopacze.



Największe pretensje mam do Boruca. Zawsze miałem go za super gościa, lidera, chociaż ze swoim specyficznym stylem bycia. Jaki to jest lider, który więcej ma do powiedzenia w mediach społecznościowych niż w szatni (bo efektów tego nie widać)? A'la pojazdy po byłym trenerze w internecie jak taki płaczek Vesović? Nie ma jaj powiedzieć co trzeba twarzą w twarz? Chociaż Michniewicz mi zawsze zwisał, to takich rzeczy się nie robi. Potem jeszcze, zza swojego wielkiego brzucha dokłada, że po pijaku to zrobił. To są piłkarze? Ba, symbole Legii, na jakie niektórzy się kreują? Jak Mioduski kiedyś odejdzie to Artur wtedy też weźmie się na odwagę i napisze jakiegoś mocnego Tweeta. Drugi Wojtek Kowalczyk. Talent wielki, ale... odpowiedz

Impertinio - 4 godziny temu, *.inetia.pl Zasłużony odpoczynelk.Przerwy powinny być co 20 minut.I mundial 3 razy do roku. odpowiedz

Ben - 4 godziny temu, *.inetia.pl Już wiadomo od kogo Miszta uczył się nisko latać przy rzutach rożnych. To Gruby Artek! odpowiedz

wawa3 - 4 godziny temu, *.net.pl Będzie walkover dla motoru. odpowiedz

Frank Stilwell - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Do Motor:Pytasz o Ślisza? Hehe w legii juz wszyscy padli ha ha ha ha.

A najbardziej to Mioduski.Bo jeśli trener chce budować drużynę za pomocą piłkarzy których on potrzebuje a dostaje,,piłkarzy z promocji"od Mioduskiego,którzy nie mają siły biegać którzy nie odnajdują się na pozycjach na które zostali ściągnięci to można to nazwać albo ŻENADA albo katastrofa.A ze się przewrócił,bo tylko to potrafi to tak.Można nazwać ze typek PADŁ odpowiedz

Wolska dla Wolaków - 4 godziny temu, *.com.pl zero taktyki,zero meczowej strategii,każdy se biega jak chce i gdzie chce no ale jak nie ma trenera od dawna to czego się spodziewać,mnie wynik w ogóle nie dziwi odpowiedz

Mixxxer - 4 godziny temu, *.phottsca.net 150 kilowy Boruc jest wisienką na torcie tej degrengolady. odpowiedz

Julekkk - 4 godziny temu, *.timplus.net Zbieranina znowu pokazuje swój poziom!! odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.centertel.pl Perspektywy są koszmarne. Można było sporo przewidzieć, ale takiej wielkiej, śmierdzącej kupy, to się nie spodziewałem. Chociaż z drugiej strony... odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Najciekawsze jest to, że my z ławki nie za bradzo mamy kogo wstawic.... Rzeczywiście kompletny zespoł prezesa Mioduskiego. odpowiedz

Mietek - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Zęby trzeszczą od patrzenia na grę Legii. Tak słabej Legii nie widziałem. Taka padaka przeciwko zespołowi z II ligi. Masakra. odpowiedz

Miki55 - 4 godziny temu, *.chello.pl Boże, jakich ja czasów doczekałem. Przecież te nasze beztalencia nie mają zielonego pojęcia o grze w piłkę nożną. Z kim oni grają ? Czy w ogóle wiedzą co się dzieje na boisku ? Nie mają pojęcia co robić z piłką. Takiego dna nie widziałem od 60 lat. Wierzyć się nie chce że to jest Legia. Wypier... wszyscy, ile was tam jest. Nie nadajecie się do czyszczenia butów piłkarzom. Drużyna z trzeciej klasy rozgrywkowej was dyma w dupę aż dym leci. Wypier... z Legii. Pies was wielki w d... j... odpowiedz

Kwas70 - 3 godziny temu, *.oktv.se @Miki55: Amen odpowiedz

Sedes Miodulskiego - 4 godziny temu, *.163.6 Mecz przerwany, jest szansa na wygraną przez walkower! odpowiedz

Zły - 4 godziny temu, *.chello.pl zeszli i niech k... nie wracja jutro wszyscy wypier... z LEGII odpowiedz

Zły - 4 godziny temu, *.chello.pl Miduski jak k... mozna tak wszystko spier..., twoja twarz i stała mina sa reklamy upadku,niech to wreszcie do ciebie dotrze................... odpowiedz

Farme(L) - 4 godziny temu, *.virginm.net Dziś Skibicki to ani w pressingu ani w obronie truchta tak jakby czekał żeby ktoś inny podbiegł… jak lubię tego chłopaka i mam nadzieję, że coś kiedyś więcej pokaże tak dziś mnie wqoorvia!!! odpowiedz

Zły - 4 godziny temu, *.chello.pl Jutro wszyscy na Ł3 i rozbieramy to całe ..................... odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 4 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl było blisko kompromitacji, ale ostatecznie się bez niej obyło, bo Motor Lublin strzelił w pierwszych 20 minutach bramkę amatorom z Warszawy odpowiedz

Amika - 4 godziny temu, *.inetia.pl Czymiemy za was kciuki żeby w szpitalu narodowym znowu był komplet!Nie poddawaj się uhahana ma! odpowiedz

Jakich czasów ja dożyłem 48 lat na Legii - 4 godziny temu, *.m247.com Wszyscy wypier...! odpowiedz

Karaluch - 4 godziny temu, *.centertel.pl Ja tylko patrzę kto ma więcej werwy i ochoty do gry:) odpowiedz

Zły - 4 godziny temu, *.chello.pl a tem slisz 20 minuta a on łeb w dół i człapie,wypie.. odpowiedz

Zły - 4 godziny temu, *.chello.pl Gdzie jest trener????????????

Miał byc nowy od poniedziałku ale kuwa miodek dalej lubi miec w du.ie dildo odpowiedz

Radek - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Zły: Nikt i nic mnie nie zastąpi... odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Martins przestawiony jak dziecko przy bramce dla Motoru....



Ciśnie nas drugoligowiec... ja pierdzielę... odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Wolfik: a czego sie spodziewac po martinsie , u papszuna grać duzo nie bedzie.

Slisz jak dla mnie lepszy. odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.centertel.pl Spokojnie, wszystko pod kontrolą. Po przerwie Martins strzeli 3 bramy głową i gramy dalej. odpowiedz

Pjoter - 4 godziny temu, *.knc.pl Tu będzie pogrom lubelski:) są na to zadatki:) aberracji i groteski ciąg dalszy:) odpowiedz

Zły - 4 godziny temu, *.chello.pl Oni nawet w pierwszej lidz enie dali by rady,caly zespol ruka miodka bardzo gleboko,chyba najwiekszy patalach ze wszystkich wlascicieli z eklapy odpowiedz

Ator - 4 godziny temu, *.centertel.pl Na serio musimy mieć aż Portugalczyka żeby marnował takie sytuacje na pustaka? Nie e może to być jakiś młody chłopak z Polski? Przynajmniej wiedziałbym,że się uczy i że może kiedyś się nauczy.Bez kitu ale ten gość(AM) będąc pomocnikiem strzelił 1 bramkę przez 3 czy 4 lata.To jest kabaret odpowiedz

KLanik - 4 godziny temu, *.chello.pl @Ator: Był jeszcze la rucha, ale się go pozbyli, no ale z Lopezem, Martinsem i z innymi "zdolniachami" będzie ciężko. Młodych nie ma, sprzedani... odpowiedz

Legia GRAĆ QRWA mać! - 4 godziny temu, *.192.84 No i można już zaczynać: NIE PODDAWAJ SIĘ UKOCHANA MA NIE PODDAWAJ SIĘ LEGIO WARSZAWA odpowiedz

Motor - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Ten wasz knypek pada od wiatru? odpowiedz

Wawa - 4 godziny temu, *.chello.pl Patałachy miernoty zero ambicji

za taki olew obowiązków w pracy obniżyć wypłaty do najniżej krajowej

Dramat odpowiedz

Olomanolo - 4 godziny temu, *.207.247 No cóż----brawo Motor odpowiedz

e(L)o - 4 godziny temu, *.vectranet.pl no 15 minut się bronili !!! Sukces, że tyle wytrzymali!!!! odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.centertel.pl Chłopaki nareszcie trafili na drużynę, na takim samym poziomie. Jest szansa na nawiązanie walki. Pisząc to cóż ja widzę Motor - L 1-0 HA HA HA odpowiedz

zxm, - 4 godziny temu, *.vectranet.pl co odpowiedz

P(L)EZES - 4 godziny temu, *.orange.pl W relacji tekstowej z meczu napisaliście ze Leśnodorski pełni w Motorze rolę doradczą. Otóż nadzorczą, gdyż jest wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej wskazany przez własciciela klubu pana Jakubasa..... odpowiedz

kczeczu - 4 godziny temu, *.205.233 jaki Boruc jest gruby wstyd !!!!!!!!!!! odpowiedz

Trener - 4 godziny temu, *.centertel.pl @kczeczu: Gruby na bude! odpowiedz

Konrad - 3 godziny temu, *.icpnet.pl @kczeczu: Od Boruca to odbij bo on już swoje zrobił. Wstyd że nie ma go kto zastąpić i nadal musi stać w bramce

odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.centertel.pl Laga w pole karne i już gaciory pełne strachu i nie tylko... odpowiedz

HAHAHAHAHA - 4 godziny temu, *.aster.pl @Yeti: z twoją stara jechać? odpowiedz

rrroy - 4 godziny temu, *.mm.pl @HAHAHAHAHA: ahahahhahah wolę Twoją młodszą siostrę :DD odpowiedz

ss - 4 godziny temu, *.vectranet.pl http://www.drhtv.com.pl/drhtv-4.html odpowiedz

bartas - 4 godziny temu, *.com.pl nie działają te linki ;( odpowiedz

Gregor66 - 5 godzin temu, *.orange.pl Maik Nawrocki rozmnożył się przez paczkowanie czy jakaś inną metodą odpowiedz

bro - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Jaki link do transmisji koledzy? odpowiedz

(L) - 5 godzin temu, *.. Podrzuci ktoś linka? odpowiedz

KrystekLegia - 5 godzin temu, *.chello.pl Boruc – Nawrocki, Wieteska, Hołownia, Ribeiro – Martins, Slisz, Josue – Skibicki, Pekhart, Luquinhas

odpowiedz

LEGIJNA RODZINA - 5 godzin temu, *.37.80 ZGODA POWINNA BYĆ DOBRE CHŁOPAKI LUBLIN NIGDY LEGII ŻLE NIELICZYŁ...JAK WIDZEW CZY LECH I INNI... odpowiedz

KrystekLegia - 5 godzin temu, *.chello.pl Hej Legioo jesteśmy z wami.... Jazda z motorami... Tylko Zwycięstwo!!! odpowiedz

Yeti - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Hej Legio jazda z ku.wami! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.