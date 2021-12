Gołębiewski: Chciałbym, żebyśmy szli w tym kierunku

Marek Gołębiewski (trener Legii): Spotkanie było trudne, bo puchar rządzi się swoimi prawami. Wiedzieliśmy, jakie warunki postawi nam Motor - to były trudne warunki. Po zmianach w drugiej połowie nasza dominacja nie podlegała już dyskusji. Stwarzaliśmy sobie sytuacje, dwie z nich wykorzystaliśmy. Padła jeszcze jedna bramka, ale ze spalonego. Najważniejsze, że przeszliśmy do kolejnej rundy i zanotowaliśmy drugie zwycięstwo z rzędu. Chciałbym, żebyśmy szli w tym kierunku. Życzę Motorowi jak najlepiej, żeby do końca bili się o awans, bo znam Marka Saganowskiego. Wiedziałem, że Szymon Włodarczyk wejdzie na boisko i coś zrobi. Ma predyspozycje, żeby być dobrym piłkarzem, a ta bramka da mu dużo pewności siebie. Motor grał na niskiej obronie, blisko siebie. Uczulałem zawodników, żeby oddawali dużo strzałów zza pola karnego. Bardzo ładna bramka Luquinhasa, plus kolejna ze stałego fragmentu gry. Trochę szkoda, że daliśmy sobie wbić gola.

Piotr - 12 minut temu, *.sbcglobal.net Smiech ogarnia kiedy ogorki oceniaja prace trenera poprzez pryzmat Kilku meczy. I w wiekszosci z nich nierozegrali nigdy ligowego meczu ale ogorki maja to do siebie odpowiedz

Kristof - 59 minut temu, *.ziggo.nl Po co te głupie piwe......nie??? Wiadomo ze Legia i tak zdobedzie puchar Polski bo musi grac w europejskich pucharach w nastepnym sezonie.A gdy Legia nie moze to sedzia pomoze. odpowiedz

Sputnik 44 - 22 minuty temu, *.vectranet.pl @Kristof: na konfidencką wypad - tam sie wypłaczesz i jeszcze cię przytulą... odpowiedz

Rozbawiony - 1 godzinę temu, *.plus.pl Obawiam się że bardziej doświadczeni trenerzy, nie wiele by zmienili. Świadomość tymczasowości jest także czynnikiem utrudniającym pracę. odpowiedz

Supersamiec - 1 godzinę temu, *.master.pl Nie grał niski Motor tylko odważnie a my się męczyliśmy jak zawsze w tym sezonie odpowiedz

Luk - 1 godzinę temu, *.timplus.net Szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że z niego taki spryciarz. Wyjściowy skład jest chyba celowo gorszy żeby zmęczyć przeciwnika, a na 2 połowę zawsze wchodzą bardziej kreatywni zawodnicy. Cóż to trzeba mieć jednak jaja żeby obrać taką taktykę, ale biorąc pod uwagę, że nie ma przygotowania fizycznego w tej rundzie to chyba najsprytniejsze zagranie. Oby do przerwy zimowej nie rozszyfrowała go liga to może nie będzie tak źle jakby się wydawało. odpowiedz

Kujawiak - 1 godzinę temu, *.pio-net.pl Fatalny mecz odpowiedz

Bubel - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Kujawiak: sam jesteś fatalny odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Brawo Szymon. Dawać młodych Polaków. Pekhart dno. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Hiszpan: Pekhart, Emreli, Martins.... oj, jesli rzeczywiscie przyjdzie tutaj Papszun szybko się skonczy to ich "bajobongo".



odpowiedz

Łukasz Sz - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wrzucacie do każdego wywiadu, wypowiedzi to samo zdjęcie (trenera) Legii czy naprawdę ma tylko jedną i tą samą bluzę!? odpowiedz

Pinokio - 21 minut temu, *.vectranet.pl @Łukasz Sz : drugi buco odpowiedz

Szymon - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Prosze nie wystawiaj juz tego blazna Martinsa

w pierwszym skladzie daj szanse mlodemu Celhaka Slisz to ostatnio kopie sie tez w glowe Skibicki jezdziec bez glowy no i Pekhart nie wystawiaj go bo jest beznadziejny... odpowiedz

Ben - 51 minut temu, *.inetia.pl @Szymon : wszyscy źli albo ..ujowi to może sam wejdź i pokaż klasę. Przy tylu kontuzjach kim ma grać a ten mecz musieli wygrać odpowiedz

tomciob - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Mam nadzieję że widział Pan jak się zachował Mahir Emreli przy swoich ostatnich dwóch akcjach kiedy gdyby podawał mogło być spokojnie 3:1. Albo się gra dla dobra drużyny albo na siebie. Wolę takich graczy którzy grają dla dobra drużyny. No ale jednak gratulacje i podziękowania za wygraną. Cieszy młody który zdobył bramkę. Było sporo strzałów ale zaskakująco dużo niecelnych. Dośrodkowania z różnego dramatyczne. Jest bardzo wiele do poprawy ale... moim zdaniem jest potencjał w drużynie tylko brak lidera/liderów którzy z sercem pociągną Legię do zwycięstw. Dzięki za awans. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl Przestalem czytac po pierwszym zdaniu. No ludzie :d odpowiedz

Mariot85 - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Ważne że AWANS odpowiedz

