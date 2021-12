Konferencja pomeczowa

Saganowski: Graliśmy jak równy z równym

Środa, 1 grudnia 2021 r. 22:45 Mishka, źródło: Legionisci.com

Marek Saganowski (trener Motoru): Na początek chciałbym podziękować chłopakom za walkę, że grali jak równy z równym z mistrzem Polski. Dziękuję też kibicom, którzy przyszli na stadion, była piękna atmosfera i oprawa. Dobrze weszliśmy w pierwszą połowę spotkania i udało nam się strzelić bramkę. Poza tym mieliśmy jeszcze kilka sytuacji, mogliśmy poprawić na 2-0. Później inicjatywę przejęła Legia, a my musieliśmy zejść do niskiej obrony.



W drugiej połowie szybko straciliśmy kontrolę nad grą, ale mecz był otwarty, miło się go oglądało. Chciałbym w każdym meczu widzieć takie zaangażowanie i taką grę. Jestem zadowolony z postawy moich zawodników. W meczu z takim przeciwnikiem trzeba zachować koncentrację przez cały czas, bo jak się wkradnie rozluźnienie, to się traci gole. Gdyby ktoś mi powiedział, że po meczu będę czuł niedosyt, to bym nie uwierzył, a to świadczy o tym, że jestem zadowolony z gry.