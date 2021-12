Wyszarpany awans

Sędziowie

Główny: Łukasz Kuźma

Asystent: Dawid Golis

Asystent: Piotr Podbielski

Techniczny: Wojciech Myć



Olo - 23 minuty temu, *.chello.pl Jak nisko upadła Legia, skoro widzę tu zbiorowy orgazm w komentarzach, że Legia ledwo wygrała z zespołem grającym na co dzień dwie ligi niżej i zajmującym w niej miejsce w środku tabeli. Ludzie, ogarnijcie się! odpowiedz

NARODZINY NOWEJ LEGII! - 41 minut temu, *.37.80 BRAWO!ZMIENNICY!BRAWO!NAJLEPSI! odpowiedz

Johny Ony - 17 minut temu, *.vectranet.pl @NARODZINY NOWEJ LEGII!: jeszcze raz poproszę o numer do dilera. odpowiedz

Je(L) onki - 49 minut temu, *.orange.pl Na powrocie komentarz edytowany przez braci po szalu;-)gramy jak równy z równym ekipą o dwie ligi niżej , która też średnio przędzie w swoje lidze względem oczekiwań......nwm czy to pozytyw.....ale awans jest.....aaa i ps.kibicowsko motor to ekipa na poziomie ekstraklasy szkoda że od wielu lat w takim mieście i taka ekipa gra na takim gównianym poziomie ..... odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Wygraliśmy po ładnych bramkach. Motorkowi zabrakło w drugiej połowie paliwka. Pierwsza częśc do zapomnienia.



Wreszcie odrobiliśmy straty, może bedzie to jakis dobry prognostyk. odpowiedz

floyd - 1 godzinę temu, *.aster.pl Tym, co piszą i myślą: „ważne, ze awans” powiem tylko tyle: myślcie tak dalej, a za chwile będziecie mówić: „ a dobrze, ze tylko 3:0 w plecy”. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @floyd: Wiesz, Kolego - zawsze są jakieś pozytywy.... :) Kwestia jak wysoko wisi poprzeczka. U nas w tej chwili lezy na ziemi.... odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Poziom zbliżony do Motoru. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Padaka, tylko wynik zadowala, chciało się Josue, Lukiemu i Włodarowi... Slisz i Skibicki to dni dna.... Znów wygraliśmy na farcie, gdyby Motor w 92 minucie strzelił... byłoby ciężko... Jest niby trener, niby obrońcy , niby pomoc i niby napastnicy.. dramat zjechaliśmy do poziomu 3 ligi.............. Tylko trener zamordysta z autorytetem nas uratuje.. a nie wuefista na ławce odpowiedz

Pawlo - 1 godzinę temu, *.mm.pl Tak jak mówiłem nieudacznik ręcznik Miszta nie grał uffff to wygrana !!! odpowiedz

Ben - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Pawlo : masz racje grał nieudacznik ręcznik gruby (bramka bez reakcji, pusty przelot i asysta drugiego stopnia dla Motoru w jednej z ostatnich akcji) Miszta ma się od kogo uczyć. odpowiedz

Legia to My. - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wygranie tego meczu to najważniejsze spotkanie w tym półroczu. Z wiadomych względów. Wcale nie jakiś Spartak. Przedłużenie szans na puchary i jakikolwiek sukces. W marcu kiedy będzie 1/4 to może być inny klub,inna drużyna..



A ponadto Motor z Lublina to kawał jest sk...!!!!

Bracia dzięki też za mocny wyjazd jak na środek tygodnia.. odpowiedz

Single malt - 1 godzinę temu, *.wawtel.pl Włodar zbliżony typ napastnika do Pekharta. Raczej bym naszego ogrywał, bo rozwojowy. Emreli to tragedia! Nie wiem co się z tym gościem porobiło? Nadaje się do drużyny rezerw. A patrząc na Motor, to tam w tej drugiej lidze ludzie trochę grają. Pod koniec już rękawami oddychali, to nasi złapali kontrolę jakąś. Ale generalnie to Legia słabizna okropna. Aż zęby bolą, jak się patrzy. odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl Mecz był słaby ale w sumie najważniejsze że jest awans, mam nadzieję że losowanie będzie dobre i w 1/4 Olimpia Grudziądz.

Najważniejszy mecz jest 9 grudnia mam nadzieję że poprawią gre bo z taką grą jak dziś nie ogramy Ruskich. Może tego Vitinho z Motoru do LEGII?? Niezły jest. Z Bogusiem można dogadać się po taniości. Emreli chłopie co sie z tobą stało?? Lepszą formę miał z barów lol. He he pozdrawiam L





odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl Bez przesady. Normalnie wygrany, tak jak nie raz wygrywa sie ze slabsza druzyna, ktora ci zapieprza caly mecz. W 2 polowie to juz raczej kontrola. odpowiedz

Grys - 2 godziny temu, *.orange.pl Błagam. Niech Skibicki nie gra. Bede mniej nerwowy podczas oglądania. Cała rodzina podziękuje panu trenerowi. Ktokolwiek. odpowiedz

Tony - 32 minuty temu, *.cyfrowypolsat.pl @Grys: święta prawda ???? odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 2 godziny temu, *.btcentralplus.com Pep Golebiewskiola zalatwil zwyciestwo !!!! odpowiedz

Chyba Kiep - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @MIODUSKI OUT !!!!: a tak to sie zgadza ale oczy pekaja od ogladania aż strach myslec co zrobia z nimi ruskie... odpowiedz

skreem - 2 godziny temu, *.chello.pl To teraz młodzieżowcem powinien być Włodar. Skibicki ława lub rezerwy i dłuuugie czekanie na kolejną szansę bo na jego grę nie da się patrzeć. Emreli na 3-4 tygodnie też ława, żeby przemyślał swoje zaangażowanie (na meczu i treningach, bo nie wygląda jak ktoś, kto się przykłada). odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl @skreem: mogliby grac razem w ataku, a mlodziezowcem i tak jest i bedzie Nawrocki. odpowiedz

j24 - 2 godziny temu, *.209.148 Cieszy wyjście z 0:1 na 2:1. I to tyle z pozytywów. W 1 połowie Legia wyglądała gorzej niż źle. W drugiej trochę lepiej, ale i tak źle. Praktycznie brak sytuacji podbramkowych, atak nie istnieje (co się stało z Emrelim?). Zero pomysłu na ofensywę, tylko w kółko wrzutki w pole karne - gdyby tak policzyć celność tych wrzutek od początku sezonu to wyjdzie chyba nie więcej niż 10%. Ogólnie dramat.

Jedyne światełko w tunelu jakie widzę, to że w przerwie zimowej siłą rzeczy dojdzie do przewietrzenia szatni. Trzeba się jak najszybciej pozbyć większości tego zagranicznego zaciągu, na czele z Emrelim i Johansonem (zdaje się, że to dwie najbardziej toksyczne postacie w drużynie). Zostanie jeszcze kilku graczy o niezłych umiejętnościach, przy których może się ogrywać młodzież. Z tego co jest teraz chleba na pewno nie będzie. odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @j24: taaaak, przewietrzenie szatni lekiem na wszystko, ćwiczymy to co okienko. Jedyne, co trzeba w Legii póki co przewietrzyć to gabinety: prezesa, zarządu i tych wszystkich doradców i dyrektorów do spraw absolutnie niczego. Montowanie nowego składu co okienko to brak jakiejkokwiek stabilizacji i przede wszystkim, pomysłu na drużynę. A już pozbywanie się Emrelego (jedynego mobilnego napastnika w składzie, mimo że faktycznie jest pod formą) i jedynego prawego obrońcy stoi w hierarchii jeszcze niżej, niż ten wspomniany brak pomysłu. odpowiedz

j24 - 1 godzinę temu, *.209.149 @Ja: Napisałem że przewietrzenie nastąpi siłą rzeczy - sądzę że większość z nich będzie chciała stąd jak najszybciej spie**olić.

Nie napisałem, że Emrelego i Johansona należy się pozbywać z uwagi na poziom sportowy. odpowiedz

wkz - 2 godziny temu, *.169.72 Emreli ale on to jest że heej odpowiedz

Heh - 2 godziny temu, *.smgr.pl ...dwie bramki Włodarczyk i dwie Lewandowski i Legia ma mistrza Polski! odpowiedz

155 - 2 godziny temu, *.207.73 wyszarpany, nie wyszarpany, drugie zwyciestwo z rzedu :) Brawo ! Tak trzymac (oczywiscie gre poprawic ;)) odpowiedz

rob bandit - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Dawaj Junior dawaj... FORZA LEGIA odpowiedz

Cyz - 2 godziny temu, *.orange.pl Najważniejszy awans. Reszta w tej rundzie nie ma znaczenia. Ale jak Wlodar strzelił to człowiek się uśmiechnął na wspomnienie Nędzy. Niech gra - jest lepszy obecnie od konkurencji + rozumie Josue. odpowiedz

Pino(L) - 2 godziny temu, *.play-internet.pl W obecnej sytuacji każde zwycięstwo będzie wyszarpane. Dobrze, powoli do przodu. odpowiedz

Ale dziadostwo - 2 godziny temu, *.centertel.pl Pudel zabieraj cyrk i gaś światło , strach sie bać co dalej bedzie w lidze tu nawet nie pomoże duet trenerski Guardiola z Zidanem tu trzeba lać aż ruwo spuchną a potem won ! odpowiedz

Diagnosta - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Motor na zimnym wszedł na obroty, zaciągnął olej, zadymił i nie dogonił Warszawy. odpowiedz

K(L)AKIER - 2 godziny temu, *.inetia.pl @Diagnosta: i nastąpił samozaplon ;) odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.mm.pl Uważam, że Skibicki nie powinien już nigdy zagrać w Legii... odpowiedz

K(L)AKIER - 2 godziny temu, *.inetia.pl @(L): Trudno się nie zgodzić z Tobą, chłopak mimo ,że jest młody w takich meczach z 2 ligowcami powinien pokazać polot, trochę techniki, A jego gra to same straty i źle podania, słabe dryblingi i jakieś wrzutki. Może jak przyjdzie nowy trener, to trochę go nakieruje i pomoże mu wskoczyć na wyższy level. odpowiedz

Hehe - 2 godziny temu, *.centertel.pl @K(L)AKIER: Chłopaki spokojnie toż to jego drugi mecz z rzędu jak nie lepiej co 3 dni rozumiesz co 3 dni, to jak on ma mieć siły do giery i jeszcze może ma zapitalac za dwóch

Pamiętajcie co 3 dni

Nie da sie odpowiedz

Marcinos - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Hehe: Panowie to jego 24ty mecz w Legii (tylko z WPŁ zagrał 7 minut + 2 minut doliczonego).

Chyba czas zacząć od niego wymagać czegoś więcej, chociaż dawałem mu wcześniej łatkę "młodego nowego w składzie", to teraz już powinien ogarniać. A nie ogarnia... odpowiedz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net Powodem do optymizmu jest Włodar… nie ważne jak, najważniejszy awans i w tym roku już tak zostanie… teraz wymęczyć w niedzielę… odpowiedz

