W piątek losowanie ćwierćfinałów Pucharu Polski

Czwartek, 2 grudnia 2021 r. 12:59 Woytek, źródło: PZPN

Losowanie 1/4 finału Fortuna Pucharu Polski odbędzie się w najbliższy piątek, 3 grudnia o godz. 12:00. Mecze tej rundy zaplanowano na 2 marca, a termin rezerwowy to 9 marca.



Do tej pory do ćwierćfinału awansowały następujące drużyny:

Olimpia Grudziądz

Górnik Łęczna

Lech Poznań

Raków Częstochowa

Arka Gdynia

Legia Warszawa



Nierozegrane mecze:

Widzew Łódź - Wisła Kraków

Piast Gliwice - Górnik Zabrze



Terminarz i wyniki Pucharu Polski