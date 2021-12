Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Motorem

Piątek, 3 grudnia 2021 r. 21:22 Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższe noty za środowy mecz z Motorem Lublin przyznaliście Luquinhasowi i Szymonowi Włodarczykowi. Występ strzelców bramek oceniliście na 4,4 w skali 1-6. Dobrą ocenę uzyskal także Josue - 4,0. Z kolei najniższe noty trafiły do dwójki napastników Mahir Emreli i Tomas Pekhart - po 2,0.



W sumie oceniało 548 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,1.



Luquinhas 4,4

Włodarczyk 4,4

Josue 4,0

Boruc 3,5

Nawrocki 3,3

Wieteska 3,3

Mladenović 3,3

Nawotka 3,0

Kisiel 2,9

Yuri Ribeiro 2,9

Hołownia 2,8

Slisz 2,8

Andre Martins 2,5

Skibicki 2,3

Emreli 2,0

Pekhart 2,0