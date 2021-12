21. urodziny obchodzi dzisiaj Jurgen Celhaka. Pochodzący z Albanii pomocnik do Legii trafił latem. W stołecznym zespole zadebiutował we wrześniu, w spotkaniu z Górnikiem Łęczna. Dotychczas rozegrał 4 spotkania.

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

Pacan - 1 godzinę temu, *.com.pl Niech nam żyje! odpowiedz

Tuchola - 1 godzinę temu, *.chello.pl Cóż ci życzyć drogi wuju?

Czy ci śpiewać czy grać?

Dużo zdrowia w całym życiu

Na boisku zapieprzac odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Dużo zdrowia i szczęsliwej podrózy do domu. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.