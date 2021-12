W meczu 13. kolejki PLK Legia Warszawa przegrała 83-99 na wyjeździe z Kingiem Szczecin. Wyniki kwart: 28-22, 23-26, 21-16, 27-19. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 8 grudnia we własnej hali, a ich przeciwnikiem będzie Parma Perm. Pierwsza kwarta potoczyła się po myśli gospodarzy, którzy szybko objęli 4-5 punktowe prowadzenie, a w drugiej części tej odsłony odskoczyli nawet na 8 punktów. Przez większość drugiej kwarty przewaga Kinga się utrzymywała, ale tuż przed przerwą po pięciu punktach Jure Skificia legionistom udało się doskoczyć na trzy punkty (51-48 dla Kinga). Po zmianie stron lepiej zaczęli gospodarze, którzy szybko osiągnęli dziesięciopunktowe prowadzenie (58-58), a w połowie trzeciej kwarty odjechali na 17 punktów (70-53). Podopiecznym Wojciecha Kamińskiego udało się zmniejszyć straty od połowę i na ostatnie dziesięć minut wychodzili przegrywając 64-72. Niestety szczecinianie ponownie odskoczyli na 16 punktów i do końca spotkania nie roztrwonili tej przewagi. PLK: King Szczecin 99-83 Legia Warszawa Kwarty: 28-22, 23-26, 21-16, 27-19 King Szczecin [punkty, (celne za trzy)] 4. S. Davis 26 (4) 5. S. Dorsey-Walker 19 (3) 23. M. Richardson 18 (4) 55. J. Schenk 10 (2) 15. M. Bartosz 6 --- 95. D. Salić 10 2. J. Threatt 4 8. F. Matczak 3 (1) 11. P. Kikowski 3 (1) 13. K. Borowski - 14. M. Kroczak - 16. S. Rosiński - Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)] 18. R. Cowels III 23 (4) 13. S. Jovanović 13 (3) 5. M. Abdur-Rahkman 10 11. J. Skifić 10 50. A. Kemp 7 --- 55. Ł. Koszarek 10 (2) 91. D. Wyka 6 14. G. Kulka 4 31. G. Kamiński 0 2. B. Didier-Urbaniak - 4. S. Kołakowski - 43. J. Śliwiński - Komisarz: A. Przechowski Sędziowie: J. Zamojski, P. Białas, R. Klukowski widzów: 700

