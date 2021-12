Legia Warszawa 2-7 AZS UW Wilanów

W meczu 14. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa przegrała z zespołem AZS UW Wilanów 2-7. Do przerwy legioniści przegrywali 1-3. Kolejne spotkanie rozegrają 12 grudnia na wyjeździe, a ich przeciwnikiem będzie LSSS Team Lębork. Ekstraklasa: Legia Warszawa 2-7 (1-3) AZS UW Wilanów 0-1 03:38 Marcinkowski 0-2 07:08 Klaus 1-2 11:31 Olczak 1-3 13:14 Klaus 1-4 22:48 Pikiewicz 1-5 25:05 Pikiewicz 2-5 34:24 Tarnowski 2-6 35:48 Rabiej 2-7 39:43 Piwowarczyk Legia: 88. Adam Świątkowski, 13. Juan Casillas, 1. Mateusz Taradejna, 19. Adam Grzyb, 77. Filip Turkowyd, 21. Grzegorz Och, 14. Krzysztof Jarosz, 7. Łukasz Krupnik, 81. Mariusz Milewski, 23. Mateusz Olczak, 97. Mateusz Szafrański, 20. Michał Knajdrowski, 49. Michał Szymczak, 9. Paweł Tarnowski AZS: 1. Marcin Mianowicz, 96. Michał Kozłowski, 10. Denys Lifanov, 25. Kamil Wójcik, 17. Maciej Pikiewicz, 20. Maciej Piwowarczyk, 9. Michał Klaus, 22. Michał Rabiej, 13. Nikodem Starek, 5. Piotr Wielgus, 15. R. Marcinkowski, 29. Sylwester Wielgat, 70. Vitalii Lisnychenko żółta kartka: Piwowarczyk

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.