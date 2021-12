17. kolejka Ekstraklasy. Kolejna porażka Legii

W piątek rozpoczęła się 17. kolejka Ekstraklasy. Na początek Stal Mielec pokonała Wisłę Płock, a Górnik Zabrze wygrał u siebie ze Śląskiem Wrocław. W sobotę Raków przegrał na wyjeździe z Lechią, natomiast Pogoń okazała się lepsza od Termaliki. Legia zanotowała kolejną, 11. już porażkę w obecnym sezonie. Kolejkę zakończy mecz pomiędzy Wartą i Wisłą Kraków. Spotkanie Radomiaka z Piastem zostało przełożone. 17. kolejka: Stal Mielec 2-1 Wisła Płock Górnik Zabrze 3-1 Śląsk Wrocław Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1-3 Pogoń Szczecin Jagiellonia Białystok 1-2 Górnik Łęczna Lechia Gdańsk 3-1 Raków Częstochowa Zagłębie Lubin 2-3 Lech Poznań Cracovia 1-0 Legia Warszawa Poniedziałek 06.12. godz. 18:00 Warta Poznań - Wisła Kraków (C+ Sport) 1 2.72 X 3.25 2 2.77 14.12. godz. 20:30 Radomiak Radom - Piast Gliwice (C+ Sport) Aktualna tabela Ekstraklasy Wyniki Ekstraklasy Klasyfikacja strzelców

Po(L)ubiony - 5 godzin temu, *.aster.pl To jak gra dziś Zagłębie z pyrami jest wielce znamienne. Gdyby nie było tak zimno, to położyliby się na murawie. Z nami, wszyscy grają na 120% możliwości, z amikorzami na 50%. Taki mamy klimat... odpowiedz

kubeł zimnej wody - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Po(L)ubiony: Po prostu jesteście takimi nieudacznikami że przy Was każdy wygląda jakby zapier... odpowiedz

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.aster.pl @kubeł zimnej wody : wracaj na swoje kartoflisko. Tu nie masz nic do roboty. odpowiedz

Mistrz - 2 godziny temu, *.. @kubeł zimnej wody : haha :) odpowiedz

Groch(ów) - 1 godzinę temu, *.plus.pl @kubeł zimnej wody :hehehe co racja to racja ???? odpowiedz

czibamba - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Taka prawda tu się nikomu nie chce i to jest diagnoza ten degrengolady .

Pilkarze kalecy, właściciel niepelnosprytny, trenera nie ma czego tu wszyscy oczekują? odpowiedz

Jasio - 8 godzin temu, *.aster.pl Ojej. Super nadtrener też przegrywa? A niech to!

Zwolnić Papszuna! Czy Miodek zawsze musi zatrudniać nieudaczników. odpowiedz

Luki - 10 godzin temu, *.plus.pl Ciekawe jak Amica zagra czując już oddech paprykarzy na plecach? Myślę ze gen porażki prędzej czy pózniej wyjdzie odpowiedz

yhyy - 2 godziny temu, *.inetia.pl @Luki: Dokładnie!!Dzisiaj kolejne 3 punkty przewagi nad Legią wyrobili!!Coraz gorzej im idzie. odpowiedz

kibic z Sanoka - 12 godzin temu, *.sanok.biz Tylko nie Papszun. odpowiedz

M@c - 13 godzin temu, *.chello.pl Dawać Włodara, odstawić Pekharta na rezerwe... odpowiedz

MarioL - 13 godzin temu, *.wanadoo.fr Dla nas kiepsko,że Leczna wygrała. odpowiedz

Szpic - 14 godzin temu, *.chello.pl Wydaje się że wczorajszą porażką Raków wypisał się z walki o mistrzostwo kraju. Pozostają w niej już tylko Pogoń i Lech, a Raków z Lechią powalczą o III miejsce. Trzymam kciuki za Pogoń bo widać że tam wszystko jest poukładane jak należy. odpowiedz

Brunner - 13 godzin temu, *.chello.pl @Szpic: Amika będzie MP i wiadome to było już w sierpniu. odpowiedz

Mike - 12 godzin temu, *.orange.pl @Brunner: Nie to my będziemy mistrzem. Ograliśmy Raków w 10-kę.:) odpowiedz

Tito - 15 godzin temu, *.chello.pl Przykry sezon dla nas. Łatwe zwycięstwo Lecha kilka kolejek przed końcem rozgrywek. No ale wypada tylko naszym władzom podziękować. Zaprzepaszczone lata sukcesów w Europie ciągłe rozbijanie drużyny, wymiany połowy drużyny w jednym okienku i nietrafione transfery.. odpowiedz

OIF - 19 godzin temu, *.orange.pl Raków już "cieniuje" bo papszun zwija majdan, ale ta eklapa to jest patologia, brak słów.... odpowiedz

Ed. - 22 godziny temu, *.mm.pl Raczej ktoś na P.... odpowiedz

Mike - 04.12.2021 / 22:51, *.orange.pl Ktoś z 2 na L będzie mistrzem ale nie wy:) odpowiedz

Kozioł - 14 godzin temu, *.t-mobile.pl @Mike: Lechia? odpowiedz

Mike - 38 minut temu, *.icpnet.pl @Kozioł: Dokładnie :-) WIELKA LECHIA odpowiedz

Wolfik - 04.12.2021 / 22:00, *.mm.pl Walka o utrzymanie nabiera rumieńców. Oj, ciekawa wiosna nas czeka.... odpowiedz

Ddw - 04.12.2021 / 17:25, *.t-mobile.pl I znów wygrała mecz i znów wygrała mecz … odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 04.12.2021 / 10:25, *.16.61 Najbardziej zdolny i najperspektywiczny trener ekstraklapy dostaje kolejne (hahaha) oklapy.

Najwiekszy (bez)talent, ale tak ochoczo wystawiany na pedestialy i zachwalany. Ochy i achy. Nigdy nic nie ugral, nic nie gra, nic nie wygral (MP z Legia nie licze bo malo mial w tym wkladu) wszedzie wpyeer dool, ale i tak git najlepszy. Betonu polskiej mysli szkoleniowej ciag dalszy... odpowiedz

Arek - 23 godziny temu, *.tpnet.pl @Krzeszczu 2.0: coś Ci się chyba pomyliło. Bo dziś nie grał żaden trener co zdobył mp. z Legią i mało miał w tym wkładu. Dlatego trochę nie bardzo ogarniam. Jakbyś tak rozjaśnił. Wczoraj grał Urban, ale on wygrał mecz. No chyba, że o Magierze myślałeś, to wszystko jasne. Tylko, że co by nie mówić, to akurat on miał spory wkład w tamto mistrzostwo. Bo jak przyszedł, to grać zaczęli. odpowiedz

Daszka - 22 godziny temu, *.chello.pl @Arek: spodziewam się, że Kol. @Krzeszczu 2.0 w końcu wypośrodkuje, kto jest cacy, a kto be, w ramach, tzw. polskiej myśli szkoleniowej. Dopóki tego nie sprecyzuje, dopóty Jego wpisy nie będą czytelne dla przeciętnego kibica. A tak swoją drogą, jaką dużą urazę musi żywić ww. skoro tak permanentnie wyszydza krajową trenerkę? Poza siatkonogą, to chyba druga mini obsesja naszego Kolegi... odpowiedz

Wollfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Arek: Tak, chodzi o Magierę. odpowiedz

FANTASTIC FOOTBALL - 04.12.2021 / 02:00, *.120.27 LUBIN OGRA ŁASZKA I TAK ŁASZEK PO SMROGIEJ ....DOŁOWANIE... odpowiedz

Dedi - 04.12.2021 / 01:37, *.plus.pl Górnik widzę na dobre się odblokował z nami i Podolski. W przyszłym roku trzeba na maxa walczyć w pucharze Polski aby zapewnić sobie puchary bo drużyny z czuba esy naprawdę są niezłe w tym sezonie, i nawet odzyskiwując forme z Papszunem czy bez możemy tracić punkty z Pogonią czy Rakowem w rundzie wiosennej.

odpowiedz

FOREVER LEGIA - 13 godzin temu, *.play-internet.pl @Dedi: No i dlatego jesteśmy w strefie spadkowej.Po prostu kilka zespołów *dorosło" do tytulu M.P. i nawet jak byśmy grali o kilka poziomów wyżej,to nikt by nam tytułu nie podarował,jak to wcześniej bywało. odpowiedz

Anatom - 2 godziny temu, *.25.51 @Dedi: kolejny pajac mamraczacy cos o pucharach....jakie puchary??? eliminacje to raz. A dwa nie ma szans przejscia 4 rywali bez porazki. Wiec zadnych pucharow na 100% nie bedzie. Ogranijcie sie. Puchary sa TYLKO dla MP, czyli nie dla nas w tym sezonie. odpowiedz

Yeti - 03.12.2021 / 09:36, *.netfala.pl Redakcjo, kursy u buka na sobotę i niedzielę są coś nie halo ;-) odpowiedz

Piotrek Ochota - 03.12.2021 / 09:39, *.net.pl @Yeti: ;-) odpowiedz

