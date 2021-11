Pod lupą LL! - Luquinhas

Wtorek, 30 listopada 2021 r. 11:32 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Pewniakiem do pierwszego składu Legii Warszawa jest Luquinhas. Jeżeli nie jest kontuzjowany bądź nie pauzuje za kartki, to próbuje czarować w środkowej strefie. Postanowiliśmy sprawdzić, jak Brazylijczyk spisał się w meczu z Jagiellonią Białystok.



Strzały na bramkę

Trzykrotnie próbował "zatrudnić" Xaviera Dziekońskiego. Pierwszy raz uderzył w 15. minucie meczu. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłka spadła pod nogi Luquinhasa, który posłał ją mocno ponad bramką. Kolejne próby pokonania bramkarza gości miały miejsce już w drugiej połowie meczu. Za pierwszym razem mocno uderzył sprzed pola karnego, ale trafił w byłego gracza Legii, Michała Pazdana. Tuż przed swoim zejściem z boiska ściął z prawej strony w pole karne, ale ponownie został zablokowany przez Pazdana i wywalczył jedynie rzut rożny.



Tworzenie sytuacji

Brazylijski pomocnik oprócz tworzenia dla siebie sytuacji, powinien je tworzyć dla partnerów z drużyny. Już w pierwszych minutach meczu bardzo dobrze zagrał do Mateusza Wieteski, który próbował zaskoczyć Dziekońskiego, ale został zablokowany i piłka wyszła na rzut rożny. W 23. minucie po szybkiej kontrze zagrał do Mahira Emreliego, ten odegrał do Filipa Mladenovicia, który uderzył nad bramką Jagiellonii. Kilka minut później podał do Filipa Mladenovicia, którego uderzenie zostało zablokowane. W drugiej połowie częściej przebywał w defensywie, mało zapędzając się w pole karne Jagiellonii. W sumie podawał do kolegów 38 razy, z czego 92% podań było udanych.



Pojedynki z rywalami

25-letni zawodnik znany jest z tego, że często wchodzi w pojedynki z rywalami. W 34. minucie stracił piłkę przed własnym polem karnym, na szczęście nic groźnego nie wynikło z tej sytuacji. Tuż po przerwie Yuri Ribeiro zagrał płasko do Luquinhasa, który przegrał ostatecznie pojedynek z Puerto. Później Brazylijczyk ponownie źle zachował się w defensywie i musiał sfaulować przeciwnika. W tej sytuacji po rzucie wolnym bramkę zdobył Puerto, jednak znajdował się na spalonym. Ogółem Brazylijczyk stoczył 14 pojedynków z rywalami, wygrywając 9 z nich. Jeden pojedynek w powietrzu przegrał, natomiast na ziemi z 13 pojedynków zwyciężył w 9.



Luquinhas

Czas gry: 87 minut

Bramki: -

Strzały / celne: 3 / 0 (0%)

Faule: 2

Faulowany: 1

Spalone: -

Straty piłki: 4

Odbiory / udane: 3 / 1 (33%)

Odzyskane piłki: 4

Podania celne: 38 / 35 (92%)

Podania kluczowe / celne: -

Podania przyjęte: 40

Pojedynki / wygrane: 14 / 9 (64%)

Pojedynki w powietrzu / wygrane: 1 / 0 (0%)

Pojedynki na ziemi / wygrane: 13 / 9 (69%)

Dryblingi / udane: 6 / 5 (83%)