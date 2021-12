8-9.12: Rozkład jazdy

Środa, 8 grudnia 2021 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W środę o godzinie 18:00 w hali na Bemowie nasi koszykarze rozegrają pierwsze spotkanie drugiego etapu rozgrywek FIBA Europe Cup - legioniści podejmować będą rosyjską Parmę Perm. Bilety na to spotkania nabywać można na stronie Legiakosz.abilet.pl. Transmisję spotkania przeprowadzi TVP Sport. W czwartek dopingujemy naszych piłkarzy przy Ł3 w walce o awans do 1/16 finału Ligi Europy. Przypominamy o przybyciu na trybuny pół godziny przed rozpoczęciem meczu, aby wyszła zaplanowana przez Nieznanych Sprawców oprawa.



Rozkład jazdy:

08.12 g. 18:00 Legia Warszawa - Parma Perm [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

09.12 g. 18:45 Legia Warszawa - Spartak Moskwa



Młodzież:

Juniorzy starsi rozegrają swój ostatni mecz ligowy jesienią, mierząc się w zaległym spotkaniu ze Stalą Rzeszów, uprzednio kilkakrotnie przekładanym z uwagi na kwarantanny w obu drużynach.



08.12 g. 12:00 Legia U18 - Stal Rzeszów 03/4 [CLJ U18][LTC 7]

08.12 g. 14:00 Legia U15 - Jagiellonia Białystok 07 [LTC 7]

08.12 g. 15:15 Legia Warszawa - STF Champion [LTC 7]

08.12 g. 18:30 Polonia Warszawa U-13 - Legia Warszawa U-13 [kosz, ul. Konwiktorska 6]

09.12 g. 14:00 Legia U14 - Znicz Pruszków 08 [LTC 7]



W środę zespół U15, przed wyjazdem na turniej odbywający się na Węgrzech, rozegra w LTC trójmecz z STF Champion Warszawa i Jagiellonią Białystok (12:30 Champion vs Jagiellonia, 14:00 Legia vs Jagiellonia i 15:15 Legia vs Champion)