1-2.12: Rozkład jazdy

Środa, 1 grudnia 2021 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

Dziś piłkarze Legii rozegrają wyjazdowe spotkanie z Motorem Lublin w ramach 1/8 finału Pucharu Polski. Transmisję ze spotkania przeprowadzi Polsat Sport. Na lubelskiej Arenie zapowiada się komplet widzów, a zarazem rekord frekwencji od oddania obiektu do użytku - blisko 15 tysięcy kibiców, w tym ok. 1300 osobowa grupa fanów z Łazienkowskiej. W czwartek swój mecz rozegrają gracze U-15, którzy podejmować będą w LTC zespół Varsovii.



Dziś w Bydgoszczy rozpoczną się Zimowe Mistrzostwa Polski w pływaniu. Legię reprezentować będzie niesamowity Jan Kozakiewicz, który startować będzie w trzech konkurencjach: 50m stylem dowolnym oraz 50m i 100m st. klasycznym. Zawody potrwają do niedzieli.



Rozkład jazdy:

01.12 g. 20:00 Motor Lublin - Legia Warszawa

02.12 g. 17:00 Legia Warszawa U-15 - Varsovia 07 [LTC 7]