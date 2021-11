Paweł Tomczyk wicedyrektorem sportowym

Paweł Tomczyk od 1 grudnia obejmie funkcję wicedyrektora sportowego Legii Warszawa. We współpracy z dyrektorem sportowym będzie aktywnie uczestniczył w realizacji polityki transferowej i strategii sportowej klubu, skupiając się w swoich działaniach na kadrze pierwszego zespołu. Do jego zadań należeć będą między innymi negocjacje z zawodnikami, agentami i innymi klubami oraz nadzorowanie pracy działu scoutingu. Dodatkowo, nowy wicedyrektor sportowy będzie zarządzał i nadzorował przepływ zawodników Akademii Legii Warszawa do pierwszego zespołu. Paweł Tomczyk jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przez lata występował w barwach takich zespołów jak: Górnik Łęczna, Motor Lublin czy Znicz Pruszków, sportową karierę zakończył w lipcu 2015 roku. Od listopada 2019 roku pełnił rolę kierownika skautingu w Rakowie Częstochowa. Po kilku miesiącach objął stanowisko dyrektora sportowego klubu, sprawując tę funkcję do września 2021 roku.

Komentarze (25)

+ dodaj komentarz

dodaj

Atmosferić - 51 minut temu, *.orange.pl mioduski won ze stanowiska prezesa ! inaczej nic sie nie zmieni. odpowiedz

Maaciekw - 20 minut temu, *.orange.pl @Atmosferić: też tak uważam, cała reszta to malowanie trawy na zielono odpowiedz

Adam - 54 minuty temu, *.chello.pl Oby to była zapowiedź odejścia Kucharskiego. Wiecie, póki co wice, żeby mógł się wdrożyć w klub i aktualne sprawy, a potem Kucharski out.



Pomarzyć można. odpowiedz

Sokół - 22 minuty temu, *.centertel.pl @Adam: nie trzeba być geniuuuuuszem żeby wiedzieć ze tak będzie. odpowiedz

jo - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Wincyj dyrektorów i menedżerów na metr kwadratowy jest tylko w Mordorze na Mokotowie... Ten miodek to ma zryty łeb. odpowiedz

Kamil - 1 godzinę temu, *.as13285.net jaki przepływ zawodników z akademii ? przecież tam nawet pół talentu nie ma ! akademia jest tylko po to żeby kasę brać od rodziców i miasta ! Akademie to ma Lech P. i np. Zagłebie L. odpowiedz

Kucharski!!! Co? - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Ty wiesz co! odpowiedz

WoLa - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Współczuję mu pracy w Miodka korporacji... odpowiedz

Echhh - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Zaraz tych nierobow u gory bedzie tyle samo co tych nierobow pilkarzy odpowiedz

Kibic L - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Gdzie info o pociągu do Lublina ? odpowiedz

B - 1 godzinę temu, *.tvksmp.pl W Cz-wie poleciał za nietrafione transfery odpowiedz

K(L)AKIER - 48 minut temu, *.inetia.pl @B: to u nas z panem kucharskim stworzą duet marzeń.Wystarczy sprowadzić dobrego trenera ,który będzie ogarniać zawodników których chce, trudne to takie ? odpowiedz

Cyniek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Przypominam że z Rakowa odszedł za papszuna podobno im nie podrodze odpowiedz

Szpic - 2 godziny temu, *.chello.pl Ten ruch kadrowy wyraźnie wskazuje że ręka Marka Papszuna zaczyna się już odciskać w Legii. To ewidentnie świadczy o tym że przyjdzie już zimą do klubu. A jeśli tak, to Kucharski nie ma już nic tu do roboty i nareszcie. odpowiedz

Franc - 22 minuty temu, *.t-mobile.pl @Szpic: z Rakowa go wyjednało wiec raczej Papszuna tu nie bedzie odpowiedz

Fifi - 2 godziny temu, *.chello.pl Notak miała być rewolucja a Pan Zahorski czy Zachorski dalej pobiera soczyste $ za nic. Jak widać nic nie zmusi Pana Dariusza do refleksji. Przekonany o swej nieomylności pogrąży klub jeszcze bardziej wraz ze swoją świtą. odpowiedz

Grodzisk Maz - 2 godziny temu, *.centertel.pl Ukłon i podwalina pod zatrudnienie Marka Papszuna odpowiedz

Brat - 2 godziny temu, *.chello.pl Wywalcie tego Kucharskiego, po co dwóch trzymać. odpowiedz

Yeti - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Dyrektorów ci u nas dostatek... odpowiedz

Pl - 2 godziny temu, *.net.pl Kolejny as do naszej talii dyrektorów. odpowiedz

Chris - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jeszcze jeden dyrektor A piłkarzy brak. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jeżeli na tym będą polegać zmiany, to (jeżeli przyjdzie) Papszun będzie asystentem trenera? Tu nic normalne nie było, nie jest i nie będzie. Radosław wielki z małym dyskiem już powinien wylecieć z hukiem, razem z drzwiami od gabinetu. Ale do tego trzeba mieć jajosy... odpowiedz

Źródełko - 2 godziny temu, *.plus.pl I ten gość ma być pod Kucharskim? Chyba nie wie na co się pisze. Nasz "introwertyk" dalej nietykalny. odpowiedz

Len - 2 godziny temu, *.79.32 Nie no dyrektor potrzebny na już!! Chyba ze to MP sobie zakrzyczy ...... odpowiedz

XX - 2 godziny temu, *.mm.pl Jeśli kogoś było za mało, to z pewnością dyrektorów. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.