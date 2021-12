Komentarze (12)

LjakLegia - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl kara wyjazdowa za mecz u siebie? nie rozumiem odpowiedz

ULTRAS NEW TIME - 1 godzinę temu, *.37.80 HU..!Z !ZAKAZAMI!KULESZAHUU..! Z ZAKAZAMI! odpowiedz

BILET NA SPARTAK - 1 godzinę temu, *.klikom.net Mam do zaoferowania bilet na Spartak Moskwa, Żyleta, cena nominalna 65 zł,

zainteresowani kontakt



etoo83@poczta.fm odpowiedz

LW82 - 3 godziny temu, *.243.235 Czyli ominą nas Kraków,Płock( na który i tak byś my nie pojechali bo piczki remontują stadion) i Lubin odpowiedz

peppa - 2 godziny temu, *.243.235 @LW82: co ty pieprzysz, on ma racje ??? odpowiedz

Truteń - 1 godzinę temu, *.pljtelecom.pl @LW82:

Lublin to raczej nie, bo mecz jest w Warszawie. odpowiedz

Cyniek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @LW82: Wlasnie ciekawe czy zalicza Płock czy nie odpowiedz

oLaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @LW82: dzięki. A to niewielka strata - w Płocku i tak byśmy nie weszli a Lubin jest baaaardzo daleko, także niektórzy odetchną z ulgą ; P odpowiedz

Piękny Roman - 3 godziny temu, *.telkab.pl A my za co 3 mecze?? odpowiedz

aaaa - 2 godziny temu, *.inetia.pl @Piękny Roman: Recydywa. odpowiedz

(L)egia - 3 godziny temu, *.200.51 Frajerzy odpowiedz

Andzej - 4 godziny temu, *.centertel.pl A co maja wyjazdy do meczu u siebie … odpowiedz

