Debiut Nawotki w Legii

Tomasz Nawotka zadebiutował w pierwszym zespole Legii Warszawa wchodząc w końcówce pucharowego spotkania z Motorem Lublin. 24-letni zawodnik trafił na Łazienkowską... siedem lat temu. Jednak po trzech sezonach spędzonych w rezerwach, ogrywaniu się w juniorskiej Lidze Mistrzów, trafił na wypożyczenie do Zagłębia Sosnowiec oraz słowackiego Zemplina Michalovce. W obecnych rozgrywkach reprezentował barwy... III-ligowych rezerw Legii. Wobec problemów kadrowych pierwszego zespołu, a także dobrej postawy w "Dwójce", Marek Gołębiewski przesunął obrońcę pod swoje skrzydła. W efekcie, Tomasz Nawotka doczekał się debiutu w barwach Legii.

