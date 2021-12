Pierwszy gol Włodarczyka w Legii

W 73. minucie spotkania Pucharu Polski pomiędzy Motorem Lublin i Legią Warszawa bramkę zdobył Szymon Włodarczyk , dając Legii prowadzenie 2-1. Dla 18-letniego "Włodara", który na boisko wszedł w 64. minucie za Tomasa Pekharta, było to pierwsze trafienie w pierwszej drużynie Legii. W obecnym sezonie Włodarczyk pojawiał się na murawie 3 razy - dwukrotnie w 91. minucie (mecze z Górnikiem Zabrze i Świtem Szczecin), w 78. minucie spotkania wyjazdowego z Leicester City FC. Szymon Włodarczyk jest synem byłego napastnika Legii Piotra Włodarczyka .

