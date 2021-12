Włodarczyk: Niesamowite przeżycie

Szymon Włodarczyk: Bramka dla Legii na wagę zwycięstwa, na wagę awansu... To było niesamowite przeżycie. Czułem się gotowy i cieszę się, że mogłem pomóc drużynie. Szczególnie, że graliśmy na ciężkim terenie. Na pewno będę dawać z siebie wszystko, żeby wykorzystać kolejne szanse i grać dla dobra zespołu. Mam nadzieję, że wchodzimy na dobre tory. Teraz trzeba to będzie powtórzyć w lidze. Pamiętam, że debiutowałem w Legii za czasów Marka Saganowskiego. Dziś strzeliłem bramkę przeciwko jego ekipie. Jednak podziękowałem mu dzisiaj. Pomógł mi gdy prowadził Legię. Teraz mu życzę powodzenia. Tata na pewno cieszy się podobnie jak ja. Jednak najpierw wysłucham uwag trener Gołębiewskiego, a dopiero będę dzielił radość z tatą.

Janek mocno - 1 minutę temu, *.centertel.pl Włodar za wysoko !! odpowiedz

M@c - 28 minut temu, *.chello.pl Emreli w jednej akcji zachował się samolubnie, a mógł podać do Włodara:) odpowiedz

Hautausmaa - 1 godzinę temu, *.chello.pl Włodar za nisko!!! odpowiedz

Supersamiec - 1 godzinę temu, *.master.pl Brawo młody....dwie braki Włodarczyk i dwie Saganiwski. odpowiedz

Single malt - 1 godzinę temu, *.wawtel.pl Dajesz młody! Kryzys w drużynie, to najlepsza okazja dla ciebie! odpowiedz

Łukasz Sz - 1 godzinę temu, *.chello.pl Oby tak dalej chłopaku jak dzisiaj!!! Dużo bramek dla Legii życzę i czekam jak wskoczysz do pierwszego składu. Powinieneś grać z Emrelim z przodu w każdym meczu!!!! Ludzie tacy jak Marek Saganowski powinni być właśnie w Legii!!! odpowiedz

P(L)EZES - 1 godzinę temu, *.orange.pl Szymon liczymy na Ciebie !!! odpowiedz

kalosz - 2 godziny temu, *.mm.pl odwazniej panie trenerze....w krakowie od 1 minuty:) odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Brawo Włodar odpowiedz

xxx - 2 godziny temu, *.51.60 świetne wejście, dzisiaj zdecydowanie najlepszy z naszych napastników, oby tak dalej, szkoda, że ta druga była z minimalnego spalonego - samo zachowanie i strzał bardzo dobre odpowiedz

kaktus - 2 godziny temu, *.orange.pl Fajnie, że młody strzelił dzisiaj dwie bramki. To, że jedna była ze spalonego nie umniejsza tego, że fajnie przelobował bramkarza... odpowiedz

